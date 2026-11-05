Kinh tế số Việt Nam tăng 20%, dẫn đầu Đông Nam Á cùng Malaysia

Việt Nam bứt phá trở thành nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, dự kiến đạt 49 tỉ USD trong năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2026 được Google, Temasek và Bain & Company công bố ngày 5-11, Việt Nam cùng Malaysia là hai nền kinh tế số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Với tổng giá trị hàng hóa (GMV) dự kiến đạt 49 tỉ USD trong năm nay, tăng 20% so với năm 2025 - đồng hạng với Malaysia, kinh tế số Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số trên các lĩnh vực chủ chốt.

Thương mại điện tử chiếm 2/3 quy mô kinh tế số

Theo báo cáo, thương mại điện tử tiếp tục là động lực chính của kinh tế số Việt Nam, chiếm khoảng 2/3 tổng quy mô thị trường.

Lĩnh vực này dự kiến đạt 32 tỉ USD trong năm 2026, tăng 22% so với năm trước, đưa Việt Nam trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất Đông Nam Á. Đến năm 2030, quy mô thương mại điện tử được dự báo đạt 61 tỉ USD.

Các lĩnh vực khác cũng duy trì mức tăng trưởng hai chữ số. Du lịch trực tuyến tăng 15%, đạt 5 tỉ USD.

Trong khi đó, truyền thông trực tuyến tăng 17%, đạt 7 tỉ USD. Dịch vụ gọi xe công nghệ và giao đồ ăn cũng tăng 17%, lên mức 6 tỉ USD, trong bối cảnh các hãng xe điện đang đẩy mạnh cạnh tranh trong phân khúc này.

Bên cạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ tài chính số cũng ghi nhận đà mở rộng mạnh mẽ, đặc biệt ở hai lĩnh vực cho vay và thanh toán.

Cụ thể, dư nợ cho vay số tăng 34%, đạt 14 tỉ USD, trở thành phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nền kinh tế số Việt Nam và khu vực.

Tổng giá trị giao dịch thanh toán số đạt 197 tỉ USD, tăng 21% so với năm trước, và dự kiến chạm mốc 302 tỉ USD vào năm 2030.

Báo cáo cũng ghi nhận các giao dịch không dùng tiền mặt tăng 38% trong đầu năm 2026, góp phần thúc đẩy sự mở rộng của thị trường thanh toán số.

Người Việt bắt đầu mua sắm, lên kế hoạch du lịch bằng AI

Bên cạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế số, báo cáo năm nay ghi nhận sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng khi AI tạo sinh (GenAI) ngày càng được sử dụng phổ biến trong đời sống.

Việt Nam hiện cũng dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ tương tác với GenAI hằng ngày, với khoảng 45 triệu người dùng, tương đương 65% lực lượng lao động theo báo cáo.

Cứ 5 người sử dụng GenAI thì có 2 người tương tác với công cụ này mỗi ngày. Trung bình mỗi người dùng sử dụng ít nhất 5 công cụ AI khác nhau, tạo ra tổng cộng 31 tỉ lượt truy vấn AI mỗi năm.

Đặc biệt, 44% hành trình tiêu dùng hiện nay bắt đầu từ AI, cho thấy công nghệ này đang dần trở thành công cụ hỗ trợ người tiêu dùng tìm kiếm thông tin và lựa chọn sản phẩm. Không chỉ tìm kiếm thông tin, 4 trong 5 người dùng sẵn sàng giao việc mua sắm cho các tác nhân AI (AI agent).

Trong lĩnh vực du lịch, báo cáo ghi nhận trên toàn Đông Nam Á, các nền tảng GenAI chuyên biệt đã vượt qua mạng xã hội, trở thành lựa chọn phổ biến thứ hai khi người dùng bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi.

Xu hướng này cho thấy AI đang ngày càng đóng vai trò lớn trong việc khám phá điểm đến và thiết kế lịch trình du lịch.

Một đặc điểm khác của thị trường Việt Nam là mức độ sử dụng ngôn ngữ bản địa trong các tương tác AI. Tiếng Việt hiện chiếm 80% tổng số cuộc hội thoại AI, cao nhất trong sáu nền kinh tế lớn của Đông Nam Á. Theo ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, việc gần một nửa hành trình tiêu dùng bắt đầu từ AI và 4 trong 5 người dùng sẵn sàng giao việc mua sắm cho các tác nhân AI cho thấy tiềm năng biến công nghệ này thành động lực tăng trưởng kinh tế. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, các nền tảng cũng đang tích hợp AI nhằm cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng, nâng cao tỉ lệ chốt đơn và hỗ trợ người bán tự động hóa những công việc như đăng tải sản phẩm.