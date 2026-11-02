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Doanh nghiệp Fortune 500 Đông Nam Á đối thoại trực tiếp với lãnh đạo TP.HCM

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Đại diện các tập đoàn lớn trong mạng lưới Fortune đã có cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo TP.HCM, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong không gian phát triển mới của thành phố.

Doanh nghiệp Fortune 500 Đông Nam Á đối thoại trực tiếp với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP.HCM năm 2026, diễn ra ngày 2-11 - Ảnh: BTC

Chiều 2-11, Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP.HCM năm 2026 diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo các tập đoàn, quỹ đầu tư, định chế tài chính cùng hơn 100 đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện được tổ chức trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 (Hội nghị Thượng đỉnh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune), lần đầu tiên diễn ra tại TP.HCM vào ngày 3-11.

Doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng doanh thu gấp 3 lần trung bình khu vực

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, cho biết thành phố kỳ vọng các kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Fortune sẽ trở thành những quan hệ hợp tác thực chất, lâu dài.

Theo ông Hà, thành phố mong muốn tìm kiếm các đối tác dài hạn trong lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh, không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn công nghệ, chuẩn mực quản trị và cơ hội phát triển nhân lực.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, TP.HCM thu hút 19,1 tỉ USD vốn FDI đăng ký, vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Lũy kế, thành phố có 22.036 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỉ USD.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Andrew Staples - Giám đốc biên tập Fortune châu Á, cho biết 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 đạt tổng doanh thu gần 1.900 tỉ USD, tăng 3,4% so với năm trước.

Trong đó, 72 doanh nghiệp Việt Nam đạt tổng doanh thu gần 178 tỉ USD, tăng 10,5%, gấp ba lần mức tăng trưởng chung của khu vực và chỉ đứng sau Campuchia về tốc độ tăng trưởng.

Dù đóng góp chưa đến 10% tổng doanh thu của bảng xếp hạng, các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra khoảng một phần tư mức tăng trưởng doanh thu của toàn bộ 500 doanh nghiệp.

Theo ông Staples, đà tăng trưởng của doanh nghiệp Việt Nam là một trong những lý do Fortune lựa chọn TP.HCM làm nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 lần đầu tiên.

Sự kiện ngày 3-11 dự kiến quy tụ hơn 60 diễn giả, phần lớn là chủ tịch, tổng giám đốc và lãnh đạo các tập đoàn lớn trong khu vực và thế giới.

Doanh nghiệp Fortune 500 Đông Nam Á đối thoại trực tiếp với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 2.

Đại diện các doanh nghiệp đối thoại với TP.HCM tại diễn đàn - Ảnh: BTC

Doanh nghiệp Mỹ muốn mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực nào?

Tại cuộc đối thoại, ông Travis Mitchell - Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), cho biết ba lĩnh vực có nhiều tiềm năng thu hút thêm đầu tư từ doanh nghiệp Mỹ tại TP.HCM là công nghệ cao và bán dẫn, năng lượng, cùng y tế và khoa học sự sống.

Trong lĩnh vực công nghệ, ông Mitchell cho biết các doanh nghiệp Mỹ như Intel, Nvidia và Qualcomm đã đầu tư hàng tỉ USD vào Việt Nam, với sự quan tâm ngày càng lớn đối với sản xuất tiên tiến, thiết kế bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và nghiên cứu phát triển.

Theo ông, Việt Nam không còn đơn thuần là một trung tâm sản xuất chi phí thấp, mà đang được các doanh nghiệp quốc tế nhìn nhận như một điểm đến có tiềm năng phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

Đối với năng lượng, đại diện AmCham nhấn mạnh nguồn điện ổn định, giá cả cạnh tranh là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với quyết định đầu tư của doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt trong ngành bán dẫn.

Trong lĩnh vực y tế, các doanh nghiệp Mỹ có tiềm năng tiếp tục mở rộng hợp tác về thuốc tiên tiến, thiết bị y tế, chẩn đoán, nghiên cứu lâm sàng và phát triển nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, đại diện AmCham nhấn mạnh các chính sách ưu đãi đầu tư là chưa đủ. Đối với doanh nghiệp Mỹ, một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cũng quan trọng không kém khi quyết định đầu tư dài hạn vào TP.HCM.

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu, do tạp chí kinh doanh Fortune của Mỹ công bố lần đầu vào năm 2024.

Đây là bảng xếp hạng dành riêng cho khu vực Đông Nam Á, khác với Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Mỹ, và Fortune Global 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Năm 2026 đánh dấu kỳ công bố thứ ba của Fortune Southeast Asia 500, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025. Tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp trong danh sách đạt gần 1.900 tỉ USD, trong đó có 72 doanh nghiệp Việt Nam với tổng doanh thu gần 178 tỉ USD

Doanh nghiệp Fortune 500 Đông Nam Á đối thoại trực tiếp với TP.HCM - Ảnh 3.PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 52,3 điểm trong tháng 10

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 10-2026, đánh dấu tháng thứ 16 liên tiếp điều kiện kinh doanh được cải thiện. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất đang chịu sức ép từ chi phí đầu vào tăng và những khó khăn trong chuỗi cung ứng.

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NGHI VŨ
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    Chủ đề: Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP. HCM Fortune đông nam Á

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