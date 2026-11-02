PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 52,3 điểm trong tháng 10

S&P Global vừa công bố báo cáo Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 10-2026, ghi nhận mức 52,3 điểm, tăng so với 51,9 điểm của tháng trước.

Đây là tháng thứ 16 liên tiếp chỉ số PMI duy trì trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất tiếp tục cải thiện trong giai đoạn đầu quý 4.

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy tốc độ tăng sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều chậm lại so với tháng 9, trong khi chi phí sản xuất và những khó khăn về nguồn cung tiếp tục gia tăng.

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt 52,3 điểm trong tháng 10-2026, tăng từ mức 51,9 điểm của tháng trước. Nguồn: S&P Global.

Đơn hàng mới tăng tháng thứ sáu liên tiếp

Theo S&P Global, tổng số đơn đặt hàng mới của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 10, đánh dấu tháng tăng thứ sáu liên tiếp nhờ nhu cầu khách hàng cải thiện.

Dù vậy, tốc độ tăng đơn hàng đã chậm lại và xuống mức thấp nhất trong chuỗi sáu tháng tăng trưởng hiện nay. Đáng chú ý, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm, ảnh hưởng đến đà tăng trưởng chung.

Sản lượng sản xuất cũng duy trì xu hướng tăng nhưng tốc độ đã chậm lại, xuống mức thấp trong sáu tháng qua. Một số doanh nghiệp cho biết những khó khăn trong việc mua nguyên vật liệu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Trong khi đó, việc làm trong ngành sản xuất giảm tháng thứ ba liên tiếp, dù mức giảm tương đối nhẹ. Một số doanh nghiệp ghi nhận tình trạng người lao động nghỉ việc.

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm hơn, cùng với việc doanh nghiệp xử lý công việc tồn đọng hiệu quả hơn, đã khiến lượng công việc chưa hoàn thành giảm nhẹ trong tháng.

Chi phí đầu vào tăng nhanh nhất kể từ tháng 6

Bên cạnh đà tăng trưởng chậm lại, các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục đối mặt với sức ép từ giá nguyên vật liệu và chi phí vận tải.

Theo khảo sát, giá dầu và nhiên liệu tăng đã đẩy chi phí vận chuyển lên cao, góp phần khiến giá đầu vào tăng nhanh hơn tháng thứ hai liên tiếp. Tốc độ tăng chi phí trong tháng 10 là mức nhanh nhất kể từ tháng 6-2026.

Để bù đắp chi phí, các doanh nghiệp cũng tăng giá bán sản phẩm với tốc độ nhanh hơn, sau khi giá đầu ra chỉ tăng nhẹ trong tháng 9.

Hoạt động cung ứng tiếp tục gặp khó khăn khi thời gian giao hàng của nhà cung cấp bị kéo dài đáng kể, với mức độ chậm trễ lớn nhất kể từ tháng 4. Giá nhiên liệu tăng và điều kiện thời tiết bất lợi là những nguyên nhân được doanh nghiệp đề cập.

Những khó khăn trong nhập khẩu nguyên vật liệu, cùng với việc phải sử dụng ngay hàng đầu vào để phục vụ sản xuất, khiến tồn kho nguyên vật liệu giảm mạnh dù hoạt động mua hàng vẫn tăng.

Tồn kho thành phẩm cũng tiếp tục giảm khi các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh bán hàng để hạn chế lượng hàng lưu kho.

Dù còn nhiều thách thức, các doanh nghiệp vẫn kỳ vọng điều kiện thị trường và khả năng cung ứng nguyên vật liệu sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

Mức độ lạc quan về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới đã tăng lên mức cao nhất trong tám tháng.

Ông Andrew Harker, Giám đốc kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nhận định các doanh nghiệp Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu, vận tải và những khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu đang tạo thêm trở ngại.

Theo ông, để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng tới, các doanh nghiệp cần có môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.