Đồng Nai tìm động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, chuyển đổi số

Ông Nguyễn Minh Quang - Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP Đồng Nai - phát biểu tại DIGIFEST Đồng Nai 2026 - Ảnh: A.B.

Ngày 1-11, Tuần lễ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Đồng Nai năm 2026 (DIGIFEST Đồng Nai 2026) khép lại sau ba ngày diễn ra.

DIGIFEST Đồng Nai 2026 có chủ đề "Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho TP Đồng Nai".

Xuyên suốt chương trình, hàng loạt triển lãm, diễn đàn, tọa đàm, hội thảo... được tổ chức theo tinh thần "3 thật: Bài toán thật - Giải pháp thật - Hiệu quả thật".

Đồng Nai ứng dụng công nghệ vào những vấn đề thực tế

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Út, với tinh thần "3 thật", các vấn đề thực tế của địa phương được đưa ra để doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học đề xuất giải pháp. TP sẽ lựa chọn những giải pháp phù hợp để thí điểm và từng bước nhân rộng.

Trong quản lý đô thị, Đồng Nai đưa ra bốn nhóm nội dung ưu tiên. Đầu tiên là giao thông thông minh, với các giải pháp điều khiển đèn tín hiệu theo thời gian thực, phạt nguội bằng công nghệ thị giác máy tính và quản lý xe buýt thông minh.

Về môi trường và cảnh báo ngập, địa phương định hướng quan trắc tự động chất lượng không khí, chất lượng nước sông Đồng Nai, hồ Trị An; cảnh báo ngập tự động đến người dân qua ứng dụng di động.

Tiếp đó là ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý hạ tầng kỹ thuật, số hóa dữ liệu cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hạ tầng ngầm và theo dõi các tuyến thu gom rác bằng GPS.

Với dịch vụ công và phản ánh hiện trường, TP phấn đấu xử lý 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đủ điều kiện, nâng tỉ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp lên trên 99%.

Ông Nguyễn Minh Quang - Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP Đồng Nai, cho biết đô thị thông minh không đơn thuần là đầu tư thiết bị hay các ứng dụng riêng lẻ mà hướng đến quản trị dựa trên dữ liệu, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, dữ liệu từ các lĩnh vực cần được kết nối, chia sẻ để phục vụ quản lý, điều hành đô thị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh tham quan triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026 - Ảnh: A.B.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ sân bay Long Thành

Bên cạnh quản lý đô thị, DIGIFEST Đồng Nai 2026 còn có nhiều nội dung về khai thác lợi thế sân bay Long Thành gắn với logistics, cảng biển và khu công nghiệp.

Tại hội thảo về phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh, logistics, cảng hàng không, cảng biển, các đại biểu đề cập việc xây dựng hệ sinh thái logistics số kết nối cảng hàng không, cảng biển và khu công nghiệp; phát triển chuỗi cung ứng thành phố - sân bay - cảng biển - khu công nghiệp; ứng dụng AI, IoT, bản sao số trong phát triển đô thị thông minh.

Hàng loạt hoạt động xuyên suốt ba ngày diễn ra chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 - Ảnh: A.B.

Ông Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh hạ tầng giao thông, logistics và dữ liệu cần được tính toán đồng bộ từ khâu quy hoạch. Các giải pháp phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước, có khả năng tích hợp với hệ thống hiện hữu.

Song song đó, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho rằng Đồng Nai cần nâng cấp nền công nghiệp hiện hữu, phát triển công nghiệp công nghệ cao, đồng thời khai thác lợi thế sân bay Long Thành để hình thành hệ sinh thái kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Theo ông Long, địa phương cần lựa chọn các vấn đề ưu tiên, xác định rõ đầu ra, đơn vị chịu trách nhiệm, nguồn lực và thời gian thực hiện. Các giải pháp cần được thử nghiệm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

Sau diễn đàn, TP Đồng Nai sẽ lựa chọn những vấn đề cấp thiết, sát thực tế, xác định đơn vị thực hiện, nguồn lực, tiến độ và tiêu chí đánh giá. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức công bố kết quả tiếp nhận các bài toán đặt hàng, cùng các văn bản cam kết phối hợp triển khai giải pháp của TP.

Hơn 200 gian hàng tại DIGIFEST Đồng Nai 2026 DIGIFEST Đồng Nai 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch TP Đồng Nai, phường Tân Triều. Chương trình có hơn 200 gian hàng giới thiệu nền tảng số, thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các sản phẩm OCOP. Trong khuôn khổ tuần lễ còn có các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư và ký kết kế hoạch hợp tác giữa TP Đồng Nai với Bộ Khoa học và Công nghệ.