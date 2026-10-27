Nghiên cứu xe trung chuyển chạy thẳng giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Nút giao quốc lộ 51 nối ĐT 25C và tuyến T1 dẫn thẳng vào sân bay Long Thành - Ảnh: A LỘC

Tối 27-10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin về công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành.

Hai hướng đường bộ kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

Theo ACV, kết nối giao thông giữa TP.HCM và sân bay Long Thành được xác định là một trong những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả khai thác trong giai đoạn đầu vận hành.

Phần lớn hành khách sử dụng các đường bay quốc tế tại Long Thành dự kiến có nhu cầu đi đến hoặc xuất phát từ TP.HCM và khu vực lân cận.

Trong giai đoạn đầu, khi các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, vận tải hành khách giữa TP.HCM và Long Thành sẽ chủ yếu dựa vào hệ thống giao thông đường bộ.

Các hướng tuyến dự kiến giúp tiếp cận sân bay gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch, đường vành đai 3 và quốc lộ 25C; cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao kết nối vào sân bay Long Thành.

ACV cho biết đang phối hợp với các sở, ngành của TP.HCM nghiên cứu và xây dựng phương án phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối với sân bay Long Thành.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tổ chức các tuyến vận chuyển trực tiếp giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành thông qua hệ thống đường cao tốc hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách nối chuyến cũng như tối ưu hóa quá trình chuyển đổi khai thác giữa hai sân bay.

Bên cạnh các tuyến liên sân bay, phương án tổ chức xe khách, xe trung chuyển và các loại hình vận tải công cộng khác cũng đang được nghiên cứu theo hướng hoạt động ổn định, có tần suất cố định và phù hợp với đặc thù khai thác hàng không.

Mục tiêu là hình thành mạng lưới vận tải kết nối liên tục, phục vụ 24/7, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, tổ bay và người lao động.

Nút giao Long Thành nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với sân bay Long Thành qua tuyến kết nối T2 và T1 - Ảnh: A LỘC

Xe trung chuyển chạy thẳng, tần suất linh hoạt

Đối với hành khách có nhu cầu nối chuyến giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, mục tiêu ưu tiên là bảo đảm hành trình chuyển tiếp thuận lợi, thông suốt và đúng thời gian.

Theo đó, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp xây dựng phương án vận chuyển chuyên biệt giữa hai sân bay thông qua các tuyến xe trung chuyển chạy thẳng, có tần suất linh hoạt và được điều phối phù hợp với lịch khai thác các chuyến bay, nhất là trong các khung giờ cao điểm nhằm tối ưu thời gian đi lại cho hành khách.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không và cơ quan chức năng sẽ phối hợp nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ hành khách nối chuyến, bao gồm tối ưu quy trình làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh và các dịch vụ liên quan.

Vành đai 3 TP.HCM là một trong các lộ trình tiếp cận sân bay Long Thành - Ảnh: A LỘC

Hệ thống hỗ trợ hành khách nối chuyến cũng được định hướng triển khai đồng bộ, gồm các quầy hướng dẫn chuyên biệt, biển chỉ dẫn tại khu vực nhà ga cùng các giải pháp cung cấp thông tin theo thời gian thực về phương tiện kết nối và lịch trình.

ACV cũng đề xuất nghiên cứu các giải pháp ưu tiên đối với hệ thống vận tải kết nối sân bay Long Thành, nhất là trên các hành lang giao thông trọng điểm giữa TP.HCM và sân bay.

Trong đó, các tuyến xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay có thể được xem xét áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông tại một số nút giao thông quan trọng và trên các tuyến kết nối chính.

ACV cũng kiến nghị xây dựng hệ thống điểm đón, trả khách cố định với nhận diện thống nhất tại các khu vực trung tâm đô thị, đầu mối giao thông và nơi tập trung đông hành khách.

Về lâu dài, trọng tâm của phương án là phát triển mạng lưới vận tải đa phương thức giữa sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất và các trung tâm đô thị lớn trong khu vực.

Dự kiến tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần Theo ACV, tính đến ngày 9-10-2026, các công trình thuộc dự án thành phần 3 sân bay Long Thành đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Trong số 16 gói thầu chính, 4 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang triển khai, phần lớn có khả năng hoàn thành trong tháng 12-2026. Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, sân bay Long Thành dự kiến khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế. Trong đó, Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước. Theo kế hoạch, các công trình trọng yếu sẽ hoàn thành nghiệm thu trong tháng 11-2026. Các thủ tục về môi trường, an ninh hàng không và bố trí nguồn nhân lực khai thác dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 12-2026. Việc công bố thông tin hàng không phục vụ khai thác chính thức dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026.