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Tập đoàn công nghệ Mỹ tìm cơ hội tăng trưởng tại Việt Nam từ làn sóng AI

tác giả
NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN

Doanh nghiệp Việt Nam chủ động tiếp cận AI nhanh hơn nhiều thị trường khác. Đây là tiềm năng để tập đoàn công nghệ Mỹ hướng đến xây dựng đội ngũ tại chỗ và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI hiệu quả.

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Ông Josh Abbott, Phó chủ tịch phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản của Teradata, ấn tượng với sự nhanh nhạy trong tiếp cận AI của doanh nghiệp Việt - Ảnh: N.X.

Ông Josh Abbott, Phó chủ tịch phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản (APJ) của Teradata, chia sẻ như trên với Tuổi Trẻ. 

Theo ông Josh Abbott, sự phát triển của ngành sản xuất công nghệ cao cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong đó có GDP bình quân đầu người, đang góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. 

Qua quá trình làm việc với khách hàng trong nước, ông cũng đánh giá cao trình độ chuyên môn của đội ngũ chuyên gia và người lao động Việt Nam.

Theo ông Abbott, tư duy ứng dụng AI của doanh nghiệp Việt Nam phát triển khá nhanh so với nhiều thị trường mà Teradata đang hoạt động. "Điều này khiến tôi rất ấn tượng", ông chia sẻ.

Từ tiềm năng này, Teradata có kế hoạch mở rộng hoạt động và đầu tư tại Việt Nam, trước mắt tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự tại chỗ. Tập đoàn đồng thời thúc đẩy sáng kiến "Launchpad" tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm rút ngắn thời gian triển khai giải pháp, huy động chuyên gia địa phương, trong đó có nhân sự sử dụng tiếng Việt, trực tiếp hỗ trợ khách hàng.

Theo lãnh đạo Teradata, khi năng lực ứng dụng AI của doanh nghiệp được nâng cao, nhu cầu không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở nền tảng dữ liệu. Do đó, công ty tập trung hỗ trợ xây dựng ngữ cảnh dữ liệu, quản trị dữ liệu và tối ưu cơ sở dữ liệu, giúp AI khai thác thông tin phù hợp và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

Bên cạnh đó, kiểm soát chi phí cũng là bài toán đáng chú ý. Khi hệ thống xử lý chậm, doanh nghiệp thường bổ sung tài nguyên tính toán, nhưng cách làm này chưa chắc giải quyết được vấn đề nếu khối lượng công việc chưa được phân bổ và quản lý hiệu quả.

Teradata hướng đến tư vấn tối ưu hiệu năng hệ thống, giúp doanh nghiệp sử dụng tài nguyên hợp lý . Công ty cũng sẽ phát triển các gói cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt nhằm giảm chi phí ban đầu, tạo điều kiện để khách hàng thử nghiệm giải pháp.

Thành lập năm 1979, Teradata là tập đoàn công nghệ hàng đầu Mỹ chuyên phát triển các giải pháp dữ liệu và phân tích cho doanh nghiệp. Theo báo cáo thường niên năm 2025, tập đoàn đạt doanh thu 1,663 tỉ USD trong năm, có khoảng 5.100 nhân viên tại 38 quốc gia và hoạt động với hai mảng chính là cung cấp sản phẩm công nghệ và dịch vụ tư vấn. Khách hàng của Teradata gồm nhiều tên tuổi lớn trên thế giới như Unilever, HSBC và Vodafone,...

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    Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo, AI trí tuệ nhân tạo Teradata ứng dụng Al Trí tuệ nhân tạo AI

    Dòng sự kiện: Trí tuệ nhân tạo

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