TP.HCM xây cơ chế đón quỹ đầu tư, doanh nghiệp tìm cách huy động vốn quốc tế

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, trao đổi với các đối tác quan tâm đến trung tâm tài chính tại TP.HCM - Ảnh: VIFC-HCMC

Ngày 28-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên, với tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỉ USD.

Từ phát triển hạ tầng, năng lượng đến dịch vụ hàng hải, các cam kết cho thấy những lĩnh vực mà doanh nghiệp dự kiến đưa vốn vào thông qua VIFC-HCMC. Vấn đề không chỉ nằm ở quy mô vốn cam kết, mà còn ở khả năng kết nối nguồn vốn với nhu cầu đầu tư thực tế, đặc biệt là các dự án cần nguồn tài chính lớn và dài hạn.

Doanh nghiệp tìm cách kết nối dòng vốn quốc tế

Ở lĩnh vực hàng hải, Công ty TNHH đầu tư và phát triển hàng hải Gemadept Holdings (GMI) cam kết đầu tư 100 triệu USD cho các hoạt động vận hành hệ thống dữ liệu hàng hải, tư vấn quản lý, điều phối, định giá và cho thuê tàu biển, trang thiết bị hàng hải tại VIFC-HCMC.

Bà Trần Thị Thùy Liên, Giám đốc GMI, nhận định giá trị lớn nhất của VIFC-HCMC đối với ngành hàng hải là khả năng kết nối dòng hàng với dòng vốn. Theo bà, ngành này không chỉ cần nguồn vốn lớn, dài hạn mà còn cần những dịch vụ tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động.

“Chúng tôi kỳ vọng VIFC-HCMC sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng, công ty bảo hiểm, đơn vị tài trợ thương mại và doanh nghiệp hàng hải kết nối chặt chẽ hơn. Khi dòng vốn đi đúng vào nhu cầu thực của dòng hàng, lợi ích không chỉ thuộc về từng doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng hải Việt Nam”, bà Liên chia sẻ.

Trong khi đó, Keppel đang nghiên cứu thiết lập các nền tảng đồng đầu tư, qua đó huy động vốn từ các đối tác và nhà đầu tư quốc tế để cùng tham gia những cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch khối bất động sản Keppel Việt Nam, cho biết các nền tảng này dự kiến huy động vốn chủ yếu từ bên thứ ba, hướng đến các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, thương mại và dịch vụ.

“Thông qua các nền tảng này, chúng tôi kỳ vọng có thể huy động nguồn vốn lên đến 1 tỉ USD. Tuy nhiên, khả năng huy động còn phụ thuộc vào sự tham gia của nhà đầu tư, điều kiện thị trường, các cơ hội đầu tư cụ thể và đặc biệt là sự hỗ trợ của Chính phủ”, ông Low cho biết.

Việc huy động vốn thông qua các đối tác bên ngoài cũng nằm trong kế hoạch của một số thành viên khác tại VIFC-HCMC, với các lĩnh vực dự kiến đầu tư gồm hạ tầng, năng lượng và giáo dục.

Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận quỹ đầu tư

Cùng với các kế hoạch huy động vốn của doanh nghiệp, TP.HCM đang xây dựng những quy định để tạo cơ sở tiếp nhận quỹ đầu tư và triển khai hoạt động quản lý tài sản tại trung tâm tài chính.

Tại phiên chuyên đề về thu hút dòng vốn toàn cầu ngày 27-10, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết thành phố ưu tiên phát triển quỹ đầu tư và hoạt động quản lý quỹ.

Theo kế hoạch được ông Vũ chia sẻ, trong tháng 11-2026, VIFC-HCMC dự kiến ban hành quy trình, quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư. Cơ chế cấp phép quản lý tài sản cũng đang được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các trung tâm tài chính quốc tế như Singapore, Dubai và Hong Kong.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc điều hành Sơn Kim Capital, cho biết việc hoàn thiện khung pháp lý sẽ tạo cơ sở để xây dựng những cấu trúc đầu tư phù hợp, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài.

“Chúng tôi mong muốn được đồng hành, tiên phong thực hiện những giao dịch đầu tiên nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế, cũng như đặt nền móng thành công cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam”, ông Dũng chia sẻ.

Đối với ngân hàng, công ty chứng khoán và các hoạt động kinh doanh có điều kiện khác, việc tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp phép sẽ được thực hiện theo lộ trình sau khi các quy định tương ứng được ban hành.