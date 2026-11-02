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Giá cả đầu ngày: Sầu riêng nghịch vụ tăng giá, hơn 100 thương hiệu tham gia kích cầu mua sắm tại TP.HCM

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CA LINH
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CA LINH
CA LINH
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
HẢI KIM
HẢI KIM

Giá sầu riêng nghịch vụ tại miền Tây tăng mạnh, trong đó Black Thorn loại A đạt 128.000 đồng/kg, Musang King từ 95.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá khóm cũng nhích lên 3.000 - 4.000 đồng/kg so với tháng trước, khóm nhỏ bán tại chợ 3 trái 10.000 đồng. Cùng với các chương trình khuyến mãi luân phiên tại hệ thống bán lẻ, TP.HCM khởi động mùa kích cầu mua sắm cuối năm với tổng giá trị ưu đãi bước đầu hơn 250 tỉ đồng.

Sầu riêng nghịch vụ giá cao

Giá cả đầu ngày: Sầu riêng nghịch vụ tăng giá, hơn 100 thương hiệu tham gia kích cầu mua sắm tại TP.HCM - Ảnh 1.

Sầu riêng nghịch vụ giá cao - Ảnh: CA LINH

Thị trường sầu riêng miền Tây ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhiều kho thu mua, vựa lớn liên tục nâng giá. Đáng chú ý, sầu riêng Black Thorn và Musang King đang giữ mức giá cao, trong khi Ri6 cũng tăng.

Theo ghi nhận giá thu mua tại vườn, sầu riêng Ri6 tại Cần Thơ được thương lái chốt ở mức 70.000 - 72.000 đồng/kg. Tại Vĩnh Long, giá dao động 70.000 - 75.000 đồng/kg, tùy chất lượng và tỉ lệ trái đạt chuẩn.

Đối với sầu riêng Musang King, giá thu mua hàng xô tại vườn đạt 77.000 - 83.000 đồng/kg. Ở phân khúc hàng tuyển, sầu riêng Musang King loại A có giá từ 95.000 đồng/kg, loại B khoảng 75.000 đồng/kg. Sầu riêng Black Thorn loại A được báo giá 128.000 đồng/kg, loại B 108.000 đồng/kg.

"Theo diễn biến thị trường, nguồn cung sầu riêng già đạt chuẩn trong vụ nghịch tại miền Tây đang dần khan hiếm, trong khi nhu cầu thu mua của các kho, vựa vẫn ở mức cao. Đây là tín hiệu tích cực đối với nhà vườn, đặc biệt những hộ đầu tư xử lý ra hoa, chăm sóc và sản xuất sầu riêng nghịch vụ", ông Trần Văn Thái, thương lái thu mua sầu riêng tại Cần Thơ, nhận định.

Giá khóm miền Tây tăng, khóm chợ 3 trái 10.000 đồng

Giá cả đầu ngày: Sầu riêng nghịch vụ tăng giá, hơn 100 thương hiệu tham gia kích cầu mua sắm tại TP.HCM - Ảnh 2.

Khóm bày bán tại chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Hiện nay, giá khóm miền Tây tăng so với tháng trước, tại các chợ khóm loại 1, 2 (trái trên 800g) giá từ 15.000 - 17.000 đồng/trái, khóm loại 3 giá 8.000 đồng/trái, khóm nhỏ (cóc) 3 trái 10.000 đồng.

Theo nhà vườn trồng khóm ở An Giang, Đồng Tháp, giá khóm được thương lái mua tại vườn có tăng so với tháng trước, giá khóm các loại tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg, mức 7.000 - 15.000 đồng/kg.

Bà Ngọc Anh, tiểu thương bán khóm, chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết hiện nay giá khóm mua từ chợ đầu mối tăng nhẹ, nhất là đối với mặt hàng khóm loại 1 từ 800g/trái đã lên mức 15.000 đồng/kg.

"Khi về chợ, người bán sẽ phân loại ra và bán trái, khóm loại 1 giá từ 15.000 - 17.000 đồng/trái, khóm gọt sẵn 22.000 đồng/trái. Khóm loại 3, khóm cóc 3 trái giá 10.000 đồng, gọt sẵn 3 trái 20.000 đồng. Như vậy, với mức giá khóm cao, nhưng khi về chợ phân loại, bán trái sẽ có lợi nhuận so với bán theo cân", bà Anh nói.

Ở miền Tây, khóm được trồng tập trung nhiều nhất tại khu vực Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp và vùng trồng khóm Tắc Cậu (khu vực Châu Thành), tỉnh An Giang với sản lượng cao và độ ngon vang danh khu vực miền Tây. 

Xăng, điện giảm giá, hàng hóa tiếp tục khuyến mãi đón sức mua cuối năm

Giá cả đầu ngày: Sầu riêng nghịch vụ tăng giá, hơn 100 thương hiệu tham gia kích cầu mua sắm tại TP.HCM - Ảnh 4.

Người tiêu dùng thêm cơ hội mua sắm tiết kiệm dịp cuối năm - Ảnh: HẢI KIM

Giá điện giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% dẫn tới giá xăng giảm đáng kể từ ngày 1-11 giúp doanh nghiệp hạ chi phí, người dân bớt gánh nặng chi tiêu. Theo ghi nhận, các siêu thị, cửa hàng, các chương trình khuyến mãi vẫn đang được thực hiện luân phiên, giảm gánh nặng chi tiêu cho bà nội trợ. 

Tại TP.HCM, bước vào tháng 11, Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với tên gọi "Vibrant HCMC", mang thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", sẽ chính thức khởi động và kéo dài đến tháng 2-2027. 

Sự kiện dự kiến kết nối 57 sự kiện và hoạt động kích cầu, trong đó riêng tháng 11 và tháng 12-2026 có 33 chương trình, kết hợp các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch với hoạt động mua sắm trực tiếp và trực tuyến.

Đến nay, chương trình có sự đồng hành của hơn 100 thương hiệu, với khoảng 97 chương trình khuyến mại cụ thể. Tổng giá trị các gói kích cầu bước đầu ước tính trên 250 tỉ đồng, gồm voucher, giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lãi suất, quà tặng điện tử và các ưu đãi khác dành cho người dân, du khách.

Chương trình đặt mục tiêu tạo ra trên 30.000 tỉ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa trên các nền tảng thương mại và thanh toán, trong đó kỳ vọng khoảng 10.000 - 11.000 tỉ đồng là giá trị giao dịch tăng thêm, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Giá cả đầu ngày: Sầu riêng nghịch vụ tăng giá, hơn 100 thương hiệu tham gia kích cầu mua sắm tại TP.HCM - Ảnh 4.Sầu riêng nghịch vụ được giá, nhà vườn vẫn thấp thỏm lo rụng trái

Giá sầu riêng Ri 6 và Monthong đầu vụ nghịch tại Đồng Tháp tăng cao, giúp nhà vườn kỳ vọng có lãi sau thời gian giá xuống thấp. Tuy nhiên, tình trạng rụng trái non, cháy lá, chết ngược trên nhiều vườn cây khiến niềm vui được mùa giá tốt chưa trọn vẹn.

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CA LINH - ĐẶNG TUYẾT - HẢI KIM
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    Chủ đề: Giá cả đầu ngày giá nông sản

    Dòng sự kiện: Giá nông sản

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