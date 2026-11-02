Robusta trong tuần: Giá nội địa rời xa mốc 90.000 đồng/kg, hàng ra còn ít

Cà phê Robusta hái chín - Ảnh: NGỌC ÁNH

Tuần qua, giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh), kỳ hạn giao tháng 1-2027, tiếp tục giảm, chốt tuần ngày 31-10 (giờ Việt Nam) còn 3.204 USD/tấn, giảm 38 USD/tấn (1,17%) so với cuối tuần trước (24-10).

Áp lực vào vụ

Ảnh hưởng từ giá sàn London và áp lực thu hoạch, giá cà phê Robusta nhân xô tại Tây Nguyên giảm mạnh. Đến ngày 31-10, giá cà phê nhân xô tại nhiều địa phương về mức bình quân 86.900 đồng/kg, giảm 2.600 đồng/kg, tương đương khoảng 2,9% so với cuối tuần trước. Đáng chú ý, giá liên tiếp giảm trong 3 phiên cuối tuần, mất tổng cộng 2.200 đồng/kg, chính thức lùi sâu dưới mốc 90.000 đồng/kg.

Hiện tại, các đại lý thường phân loại cà phê Robusta xô thành các loại như: cà phê vụ cũ 88.000 đồng/kg; cà phê vụ mới 86.000 đồng/kg, còn cà phê Robusta tươi từ 18.000 - 19.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chủ yếu do áp lực vào vụ và ảnh hưởng giá sàn London. Nếu quy đổi giá cà phê trên sàn London kỳ hạn tháng 1-2027, giá chỉ khoảng 82.000 đồng/kg, tức giá nội địa vẫn cao hơn, chưa tính các chi phí thu mua, xuất khẩu và vận chuyển sang kho London.

Giá cà phê tuần qua - Đồ họa: NGỌC ÁNH

Trước diễn biến trên, ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết dù giá tham khảo trên thị trường có đợt giảm xuống quanh mức 85.000 - 87.500 đồng/kg, nhưng hàng mới đầu mùa, doanh nghiệp cũng chưa mua được bao nhiêu.

Cũng theo ông Hiệp, sau khi thu hoạch, nông dân thường bán khoảng 20% sản lượng để trang trải các chi phí. Thực tế, quyết định bán hay giữ cà phê hoàn toàn thuộc về người dân. Doanh nghiệp hay Hiệp hội đều không thể can thiệp.

Nếu người dân đồng lòng, không ồ ạt bán ra thì sẽ giữ được giá. Khoảng một tháng nữa, khi vào cao điểm, tâm lý thị trường sẽ bộc lộ rõ hơn.

El Niño: Cơ hội hay thách thức?

Dự báo về hiện tượng El Niño đối với thị trường cà phê Việt Nam, ông Lê Đình Nghĩa, đại diện một doanh nghiệp cà phê khối ngoại, cho rằng cơ hội nhiều hơn thách thức.

Lý do là Việt Nam có lợi thế từ quy mô canh tác hộ gia đình với diện tích nhỏ, mỗi hộ vài ha. Cà phê cũng là nguồn thu nhập chính nên nông dân sẽ tìm mọi cách bảo đảm nguồn nước tưới. Nhờ lượng mưa lớn trước đó tạo độ ẩm và nguồn nước ngầm, nông dân có thể chủ động thời điểm tưới, góp phần bảo đảm năng suất vườn cà phê.

Trong khi đó, El Nino có thể ảnh hưởng đến sản lượng tại nhiều quốc gia, tạo ra những đợt sóng giá, giúp tăng thu nhập cho nông dân và mang lại cơ hội chốt giá tốt cho doanh nghiệp xuất khẩu. Yếu tố này cũng góp phần hỗ trợ giá thị trường, tránh việc giá giảm sâu trong bối cảnh nguồn cung thế giới được dự báo chuyển từ thiếu hụt sang dư thừa trong vụ 2026-2027.

Cũng theo ông Nghĩa, Việt Nam nên tận dụng vị thế khó thay thế của Robusta Việt Nam nhờ có ưu thế lớn khi đã trở thành thành phần phối trộn quan trọng và rất khó thay thế của các nhà rang xay.

Nhiều đơn vị đang phát triển dòng cà phê chất lượng cao và sản xuất theo đơn đặt hàng - Ảnh: NGỌC ÁNH

Tuy nhiên, ngành cà phê Việt Nam không được chủ quan mà cần chủ động làm việc với khách hàng quốc tế để giữ vững thị phần và khẳng định vị thế dẫn dắt.

Bởi Brazil và Uganda cũng đang đẩy mạnh sản xuất Robusta và nâng tỉ lệ xuất khẩu ra thế giới.

Bên cạnh việc bán cà phê thương mại phụ thuộc vào giá thị trường, nhiều đơn vị đang phát triển dòng cà phê chất lượng cao và sản xuất theo đơn đặt hàng để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nông dân nên hái cà phê chín để bảo đảm chất lượng, đồng thời tăng khối lượng thu hoạch do quả chín có trọng lượng lớn hơn.