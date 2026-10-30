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Lâm Đồng có Hội Người sản xuất cà phê bền vững

tác giả
M.V
M.V
M.V

Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng đã ra mắt, tham gia vào đào tạo nhân lực cho ngành và góp ý chính sách về cà phê.

Lâm Đồng có Hội Người sản xuất cà phê bền vững - Ảnh 1.

Lâm Đồng là địa phương có đa dạng dòng cà phê với Arabica, Robusta, Liberica - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 30-10, Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng chính thức ra mắt. Nhiệm vụ đầu tiên của hội đại diện cho người sản xuất cà phê bền vững, tham gia vào quá trình góp ý chính sách cùng cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ tới là giai đoạn bản lề để tỉnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với chuyển đổi xanh. Ông đề nghị ban chấp hành khóa mới của Hội Người sản xuất cà phê bền vững tập trung bốn việc.

Một là đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, kết nối thêm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất để bảo vệ quyền lợi hội viên. Hai là liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến xuất khẩu, chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc. Ba là tăng tỉ trọng cà phê đặc sản, chất lượng cao, chế biến sâu thay vì bán nguyên liệu thô, giúp hội viên đáp ứng tiêu chuẩn xanh, không phá rừng. Bốn là phối hợp các sở, ngành tham mưu chính sách phát triển vùng nguyên liệu, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại.

Hội Người sản xuất cà phê bền vững đặt ra mục tiêu đưa thương hiệu địa danh "Cà phê Lâm Đồng" thành biểu tượng quốc gia về chất lượng, sự bền vững và giá trị gia tăng.

Đồng thời tiến hành chuyển đổi xanh, hội yêu cầu tuân thủ Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), canh tác phát thải thấp, nông nghiệp tuần hoàn, đáp ứng tiêu chuẩn net zero.

Lâm Đồng có Hội Người sản xuất cà phê bền vững - Ảnh 3.

Nông dân Lâm Đồng đang nỗ lực chuyển đổi xanh để đa dạng thị trường xuất khẩu - Ảnh: TRIỆU PHÚC ĐẠT

Về công nghệ, hội đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để tăng năng suất lao động, giá trị cho ngành. Việc cụ thể gồm truy xuất nguồn gốc, số hóa dữ liệu ngành cà phê và quản lý hội viên trên nền tảng số.

Ngoài ra, hội sẽ làm cầu nối giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước và đối tác trong, ngoài nước, với trọng tâm là chế biến sâu. 

Hội là trung tâm liên kết nguồn lực, xúc tiến đầu tư, phản biện chính sách, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Lâm Đồng. Trong quá trình hoạt động, hội sẽ tham gia đào tạo đội ngũ nông dân số, người sơ chế, sản xuất chuyên nghiệp, chuyên gia cupping (thử nếm) và hỗ trợ giới trẻ khởi nghiệp.

Lâm Đồng có cơ hội nâng cao giá trị ngành cà phê

Theo hội, ngành cà phê tỉnh Lâm Đồng đang có nhiều thuận lợi. Nhu cầu cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản trong nước và quốc tế tăng mạnh. Lâm Đồng là địa phương có đa dạng dòng cà phê với Arabica, Robusta, Liberica.

Vùng trồng địa phương được cơ quan quản lý nhà nước, nhiều viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế quan tâm và hỗ trợ. Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương từng bước hoàn thiện, giúp giảm chi phí vận chuyển.

Lâm Đồng có Hội Người sản xuất cà phê bền vững - Ảnh 4.Xây hệ miễn dịch cho cây Robusta trước mùa thu hoạch

Những tháng cuối năm, các vùng trồng cà phê Tây Nguyên bước vào giai đoạn quan trọng - thời điểm cây cà phê tập trung dinh dưỡng nuôi quả.

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M.V
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    Chủ đề: robusta Liên minh Châu Âu Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng cà phê Đà Lạt Lâm Đồng

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