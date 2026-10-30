Tuổi Trẻ Startup Award: Tham vọng 'hệ điều hành đồng nghiệp AI' thuần Việt của Minz

Nguyễn Thượng Tường Minh - nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Minz AI - Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Tường Minh cho biết kiến trúc của Minz khác với mô hình trợ lý ảo đơn lẻ là chia thành hai lớp rõ rệt: "Bộ não" Jarmin và lực lượng "đồng nghiệp AI" Minzee.

'Bộ não' Jarmin và đội ngũ Minzee chuyên môn

Jarmin đóng vai trò như một người trưởng phòng điều phối kỹ thuật số. Mỗi nhân viên hoặc nhà quản lý đều có một Jarmin riêng, có khả năng hiểu cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ và vị trí dữ liệu. Người dùng có thể giao việc bằng ngôn ngữ tiếng Việt đời thường qua tin nhắn Zalo, chat nội bộ, giọng nói trên điện thoại hoặc tương tác ngay trong cuộc họp.

Từ mệnh lệnh của con người, Jarmin phân rã đầu việc và điều phối đội ngũ Minzee trực tiếp thực thi. Mỗi Minzee được đào tạo chuyên sâu theo từng nghiệp vụ: bóc tách bản vẽ kỹ thuật, soát xét hồ sơ mời thầu, quản lý mua sắm, đối soát công nợ hay sàng lọc hồ sơ nhân sự. Các Minzee có phạm vi quyền hạn, tài khoản hệ thống và lịch làm việc độc lập như một nhân sự thông thường.

Tại một nhà thầu xây dựng quy mô 50 người đang thử nghiệm giải pháp, sự khác biệt thể hiện rõ qua từng con số thực tế. Một bộ hồ sơ mời thầu dày hàng trăm trang trước đây cần hai kỹ sư đọc và đối chiếu trong hai ngày, nay Minzee trích xuất và lập bảng kiểm tra đạt hay chưa đạt trong khoảng 4 giờ.

Đối với quy trình mua sắm vật tư gồm 22 bước, Minzee tự động xử lý 18 bước tác vụ thủ công (nhập liệu, xin báo giá, so sánh, đối chiếu hóa đơn), con người chỉ trực tiếp can thiệp và ký duyệt tại 4 bước liên quan đến phê duyệt tài chính.

"Nguyên tắc cốt lõi của hệ thống là AI xử lý khoảng 80% khối lượng tác vụ lặp lại, còn con người nắm giữ 20% quyền quyết định then chốt. Bất kỳ khâu nào liên quan đến ngân sách, pháp lý hay đánh giá nhân sự đều dừng lại chờ con người phê duyệt. Mọi hành động của AI đều lưu vết nhật ký minh bạch: làm gì, dựa trên căn cứ nào và ai là người duyệt", Minh nhấn mạnh.

Bài toán bản địa hóa và chi phí cho SME

Trước sự cạnh tranh từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang đẩy mạnh khái niệm AI Agents (như Salesforce Agentforce hay Microsoft Copilot), Minz định vị lợi thế cạnh tranh bằng việc làm chủ công nghệ lõi và tối ưu cho môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Đội ngũ nhân viên startup Minz - Ảnh: MINZ

Đội ngũ kỹ sư tại đây tự phát triển tầng hệ điều hành Minz AI Kernel đứng giữa các mô hình ngôn ngữ lớn và ứng dụng doanh nghiệp. Lớp kiến trúc này chịu trách nhiệm điều phối ngữ cảnh, phân quyền dữ liệu và đảm bảo thông tin của doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp mô hình AI bên ngoài nào.

Quan trọng hơn, hệ thống được huấn luyện để hiểu sâu các quy định hành chính bản địa: từ định mức xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Lao động, bảo hiểm xã hội cho đến hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Bên cạnh yếu tố bản địa, chi phí triển khai cũng là rào cản lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Đại diện Minz cho biết mức chi phí trọn gói của hệ thống rơi vào khoảng vài chục USD/người dùng/tháng (chưa tới 1/3 so với các giải pháp quốc tế), hoặc tính theo các gói quy mô chỉ từ vài triệu đồng mỗi tháng. Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ một mắt xích cụ thể thay vì phải đầu tư thay thế toàn bộ hệ thống ngay từ đầu.

Sau 5 tháng thành lập, nền tảng này đã phát triển 28 gói ngành với hơn 400 ứng dụng nghiệp vụ thực tế. Khách hàng đầu tiên của startup - đơn vị tư vấn Cenvi - sau 3 tháng sử dụng đã mở rộng quy mô từ 30 lên 40 nhân sự, và ghi nhận tỉ lệ chuyển đổi khách hàng tăng trưởng tích cực.

Việc một đội ngũ kỹ sư 100% Việt Nam chủ động xây dựng nền tảng hệ điều hành lao động số cho thấy năng lực tự chủ công nghệ của các startup trong nước ngày càng rõ nét, chuyển dịch từ gia công phần mềm sang tạo ra các sản phẩm công nghệ chiều sâu phục vụ trực tiếp cho nền kinh tế bản địa.

Khoảng trống giữa ghi chép và hành động Thị trường công nghệ Việt Nam không thiếu các giải pháp phần mềm quản trị, cũng không thiếu những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đàm thoại nổi tiếng. Theo khảo sát của ITviec năm 2025, có tới 73% doanh nghiệp trong nước đã tiếp cận hoặc ứng dụng AI ở mức độ nhất định, nhưng chỉ khoảng 13,8% triển khai được trên quy mô lớn. Khoảng trống nằm ở chỗ phần lớn phần mềm quản trị hiện nay đóng vai trò "tủ hồ sơ" lưu trữ dữ liệu và chờ con người nhập liệu, xử lý, trong khi các mô hình AI đàm thoại lại thiếu ngữ cảnh thực tế của doanh nghiệp để tự chạy việc. "Ở FPT.AI, chúng tôi đưa AI vào ngân hàng, tài chính với khoảng 200 triệu lượt dùng mỗi năm, nhưng phần lớn là AI-điểm. Sang Base.vn với hơn 10.000 khách hàng, tôi thấy rõ doanh nghiệp vận hành bằng quy trình và quan hệ, nhưng phần mềm chủ yếu vẫn chỉ ghi chép rồi chờ người làm. Doanh nghiệp đã có công cụ để hỏi, nhưng thiếu một đôi tay trực tiếp làm việc", Nguyễn Thượng Tường Minh - nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Minz AI - chia sẻ. Xuất phát từ trăn trở đó, tháng 5-2026, Minz AI chính thức thành lập tại Hà Nội với 100% vốn và đội ngũ kỹ thuật người Việt. Đội ngũ sáng lập quy tụ những gương mặt quen thuộc trong giới công nghệ: Nguyễn Thượng Tường Minh (nguyên Phó giám đốc công nghệ FPT, nguyên CEO Base.vn, cựu Giám đốc FPT.AI); Vũ Thanh Hải (nguyên Giám đốc sản phẩm Base AI, Phó bộ phận AI Solutions FPT Smart Cloud) và Bùi Thanh Tùng (nguyên kiến trúc sư trưởng Base AI, chuyên gia AI FPT).