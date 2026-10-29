Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Lộ diện 11 gương mặt xuất sắc vào vòng Chinh phục

Chờ gương mặt xuất sắc của Tuổi Trẻ Startup Award 2026 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sau chặng đua sàng lọc khắt khe từ hàng trăm hồ sơ khởi nghiệp trên cả nước, Hội đồng chuyên môn của Giải thưởng Tuổi Trẻ Startup Award 2026 đã chính thức chọn ra những đại diện ưu tú nhất bước vào vòng chung kết mang tên Chinh phục.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai”, sân khấu năm nay hứa hẹn sẽ bùng nổ những màn tranh tài nảy lửa, nơi các giải pháp công nghệ chạm vào đúng hơi thở cuộc sống đô thị.

Cuộc hội ngộ của AI thực chiến và kinh tế tuần hoàn

Điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là tính ứng dụng thực tiễn vượt trội, bám sát trục bài toán then chốt: “Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai”. Không dừng lại ở những ý tưởng trên giấy, top các startup và nhóm sinh viên bước vào vòng chung kết đều là những mô hình đã có sản phẩm, có khách hàng và giải quyết trực diện những nỗi nhức nhối của xã hội.

Ở mảng Hạ tầng và Đô thị, bài toán an toàn giao thông học đường được hai startup công nghệ đối đầu trực diện: iSchoolBus (nền tảng SaaS kết nối dữ liệu xe đưa đón thời gian thực) và Anta Bus (giải pháp số hóa quản lý xe đưa đón có tích hợp quét QR chống bỏ quên trẻ).

Trong lĩnh vực An sinh xã hội và Kinh tế xanh, tinh thần phát triển bền vững hiện diện mạnh mẽ qua các giải pháp như bao bì tự phân hủy sinh học từ bột ngô, bột sắn đạt chuẩn quốc tế của HAPBIO; công nghệ biến phụ phẩm vỏ trái cây thành màng bọc sinh học của BioWraps; hay mô hình sản xuất sinh học thông minh của LAB2LIFE.

Bên cạnh đó, thiết bị đeo đầu ứng dụng công nghệ thần kinh số Brain-Life cũng mở ra hướng đi đầy tiềm năng trong việc nâng cao sức khỏe tinh thần và năng suất sống cho cư dân đô thị.

Đặc biệt, mảng Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo (AI) chứng kiến sự bứt phá của các giải pháp B2B mang tính thực thi cao. Có thể kể đến DocTranslate.io với công nghệ dịch tài liệu giữ nguyên cấu trúc và phiên dịch hội nghị thời gian thực (Cabin AI);

Easy AI với hệ điều hành doanh thu Revenue AI OS; Minz AI với hệ điều hành lực lượng lao động AI thuần Việt; BA3 tối ưu hóa thương mại điện tử; hay ứng dụng kết nối thợ đa ngành nghề Vua Thợ với khát vọng số hóa dịch vụ kỹ thuật truyền thống.

Khởi động Tuổi Trẻ Startup Award 2026, tìm giải pháp cho đô thị tương lai

10 phút "nghẹt thở" khẳng định bản lĩnh

Theo thể lệ từ ban tổ chức, tại vòng “Chinh phục”, mỗi đội thi có 10 phút để định đoạt kết quả.

Trong đó, mỗi đội sẽ có 5 phút thuyết trình (Pitching) để trình bày súc tích về bài toán thực tiễn, tính sáng tạo công nghệ, mô hình kinh doanh và giá trị đóng góp cho đô thị tương lai qua tối đa 10 slide trình chiếu.

5 phút còn lại là trực tiếp đối thoại, bảo vệ luận điểm và giải đáp các câu hỏi "xoáy" từ Hội đồng chuyên môn là các chuyên gia đầu ngành, nhà đầu tư uy tín.

Áp lực thời gian đòi hỏi mỗi founder không chỉ am hiểu sâu sắc về sản phẩm của mình mà còn phải sở hữu bản lĩnh thương thuyết, tư duy chiến lược mạch lạc và khả năng ứng biến chớp nhoáng trước những đánh giá gắt gao.

Hiện tại, các đội thi đang bước vào giai đoạn hoàn thiện tư liệu cuối cùng trước khi chính thức bước lên sàn đấu thuyết trình.

Tuổi Trẻ Startup Award 2026 không chỉ là một giải thưởng vinh danh, mà là bệ phóng kết nối những bộ óc đổi mới sáng tạo với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn và cộng đồng xã hội. Từng dự án tranh tài tại vòng chung kết chính là lời giải thực tế cho một đô thị văn minh, thông minh và đáng sống hơn trong tương lai gần.

Mời đăng ký theo dõi và tham dự vòng “Chinh phục” và trao giải

Ban tổ chức Tuổi Trẻ Startup Award trân trọng mời độc giả, cộng đồng khởi nghiệp, các chuyên gia công nghệ và nhà đầu tư quan tâm đón theo dõi những diễn biến mới nhất, ủng hộ cho các nhà sáng lập trẻ bằng cách quét mã QR hoặc tại:

Chuyên trang Tuổi Trẻ Startup Award: tuoitre.vn/nhip-song-tre/tuoi-tre-start-up-award.htm

Fanpage chính thức: facebook.com/TuoiTreStartupAward