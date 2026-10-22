TP.HCM muốn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ khởi động Chương trình đổi mới sáng tạo 84X 2026 - Ảnh: BTC

Ngày 22-10, tại lễ ra mắt nền tảng đổi mới sáng tạo 84X, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố đang chuyển hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp từ phát triển theo chiều rộng sang các lĩnh vực chuyên sâu, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường.

Tăng nguồn lực, tạo điều kiện thử nghiệm công nghệ

Theo Phó chủ tịch, sau giai đoạn mở rộng về số lượng, thành phố tập trung vào các ngành công nghệ chiến lược và những vấn đề cụ thể của đô thị, thay vì tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ mang tính chung chung. TP.HCM hiện có 42 cơ sở và chương trình thuộc nhóm vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng tốc khởi nghiệp cho mục tiêu này.

Theo ông Vũ, sự phối hợp giữa Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp cần hướng đến việc hình thành sản phẩm cụ thể, có kết quả sau từng giai đoạn triển khai, thay vì chỉ dừng ở các thỏa thuận hợp tác.

Đối với những chương trình có đối tác quốc tế, ông cho rằng cần thiết kế hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế ngay từ đầu, đồng thời có cơ chế đầu tư tương xứng, thay vì duy trì các hình thức hỗ trợ nhỏ lẻ. Việc huy động và chia sẻ nguồn lực cũng cần gắn với lựa chọn đối tác phù hợp, kiểm soát kết quả đầu ra.

Đáng chú ý, khi đề cập các bài toán trong lĩnh vực tài chính, tiêu dùng và bán lẻ, ông Vũ cho biết TP.HCM sẵn sàng tham gia đặt hàng để tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp.

"Ứng dụng công nghệ trong thương mại điện tử, thanh toán số và các hoạt động kích cầu tiêu dùng cuối năm, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố xem môi trường đại học làm nơi thử nghiệm sản phẩm mới, với sinh viên trực tiếp sử dụng các dịch vụ tài chính số và tiêu dùng số. Qua đó các nhóm phát triển có thể kiểm chứng khả năng ứng dụng trước khi mở rộng ra thị trường", ông Vũ nói.

Ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM - Ảnh: BTC

Tháo gỡ rào cản đưa công nghệ ra thị trường

Tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Duy Vũ, CEO Hanovation, cho rằng nhiều startup có ý tưởng và sản phẩm công nghệ nhưng thiếu kinh nghiệm để xác định chính xác nhu cầu thị trường cũng như quy mô vấn đề cần giải quyết.

Theo ông, việc cơ quan nhà nước và các tổ chức công bố những bài toán cụ thể sẽ giúp các nhóm khởi nghiệp tiếp cận nhu cầu thực tế, tạo cơ hội kết nối với doanh nghiệp có khả năng ứng dụng sản phẩm.

Ông Pang Te Cheng, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM, nhận định một trong những trở ngại lớn nhất đối với startup không chỉ là phát triển ý tưởng, mà còn là tìm được khách hàng lớn đầu tiên.

Theo ông Pang, việc xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, thay vì phát triển công nghệ rồi mới tìm kiếm thị trường, sẽ giúp các nhóm khởi nghiệp có điều kiện kiểm chứng giải pháp và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Đại diện Trường đại học Văn Lang cũng cho rằng việc phân định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý, trường đại học, nhà đầu tư và doanh nghiệp là yếu tố cần thiết để thúc đẩy hợp tác và đưa công nghệ vào ứng dụng.

Doanh nghiệp đặt bài toán cho startup công nghệ Tại sự kiện ngày 22-10, Trường đại học Văn Lang và B71 Vietnam thuộc Đại học Quốc gia Singapore công bố nền tảng đổi mới sáng tạo 84X, hướng đến kết nối doanh nghiệp với startup trong chuỗi giá trị tiêu dùng và bán lẻ. UOB Việt Nam và Tập đoàn Wilmar CLV là hai đơn vị đầu tiên tham gia, với vai trò đưa ra những bài toán kinh doanh để startup nghiên cứu, phát triển giải pháp. Theo thông tin từ chương trình, 84X Accelerate dự kiến tuyển chọn 10 startup đã có sản phẩm thương mại từ Việt Nam, Singapore và Nhật Bản. Các nhóm được lựa chọn sẽ tham gia chương trình kéo dài 12 tuần, trong đó có ba tuần thực địa tại Việt Nam để phối hợp với doanh nghiệp thử nghiệm giải pháp. Sau giai đoạn này, các bên có thể tiến tới hợp tác đầu tư hoặc thương mại hóa sản phẩm. Chương trình không thu phí, không yêu cầu chuyển nhượng cổ phần và không giữ quyền sở hữu trí tuệ của startup.