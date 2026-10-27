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Workshop cùng nông dân xây 'hệ miễn dịch' cho cà phê Robusta ngay tại vườn

tác giả
M.V
M.V
M.V

Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức workshop xây hệ miễn dịch cho cà phê Robusta tại vườn cà phê của nông dân ở xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông cũ).

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Cà phê robusta gắn liền với đời sống kinh tế vùng Tây Nguyên - Ảnh: HUY BM

Sáng 28-10, Báo Tuổi Trẻ sẽ tổ chức workshop "Xây hệ miễn dịch robusta: Khỏe cây, sạch bệnh từ số hóa canh tác" tại vườn cà phê nhà ông Nguyễn Văn Đạo ở xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông trước đây). Chương trình dự kiến đón 100 nông hộ trồng cà phê trong vùng.

Workshop xây hệ miễn dịch Robusta nhằm giúp nông dân chủ động phòng ngừa dịch hại và hạn chế lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Workshop thuộc dự án "Khẳng định vị thế Robusta Việt" do Tuổi Trẻ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai, với sự đồng hành của thương hiệu Golden Robusta (thuộc Công ty Cổ phần Golden Coffee) và Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau. Đây là hoạt động thứ hai trong chuỗi, sau workshop "Nâng giá trị Robusta từ dữ liệu canh tác" đã diễn ra ở Đắk Lắk.

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Thời điểm tổ chức được lựa chọn vào những tháng cuối năm, cây cà phê tập trung dinh dưỡng nuôi quả, một số giống chín sớm đã bắt đầu chín bói chịu tác động của thời tiết giao mùa nên cây yếu đi. Nhiều vườn canh tác lâu năm do thâm canh kéo dài làm tăng bệnh hại trong đất, kèm theo rỉ sắt, vàng lá. Niên vụ 2026 được đánh giá có thời tiết thất thường.

Trong khi đó, đơn vị thu mua, chế biến ngày càng quan tâm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bên cạnh kích cỡ, chất lượng hạt. Từ thực tế này, workshop đi tìm lời giải cho câu hỏi: Chăm sóc, bảo vệ vườn cây thế nào để đáp ứng yêu cầu thị trường?

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Báo Tuổi Trẻ phối hợp với nhiều đơn vị hướng dẫn nông dân chăm sóc cà phê trong giai đoạn chín bói và thu hái - Ảnh: G.D

Chương trình diễn ra từ 7h30 với nhiều nội dung. Đại diện doanh nghiệp chế biến chia sẻ những trường hợp nguyên liệu bị giảm giá trị thu mua do sâu bệnh hoặc chăm sóc không đúng cách. Doanh nghiệp cũng giới thiệu cách phối hợp với nông hộ và các nhóm trưởng qua tập huấn, hướng dẫn thu hái, sơ chế, thu hoạch để tăng tỷ lệ hạt tốt, giảm hạt lỗi.

Nội dung tiếp theo là nhận diện dịch hại và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Chuyên gia phân tích các nhóm sâu bệnh phổ biến ở địa phương, yếu tố làm dịch hại gia tăng, đồng thời hướng dẫn theo dõi và phát hiện sớm, tỉa cành, vệ sinh vườn, quản lý nước tưới, bảo tồn thiên địch. Nông dân cũng được hướng dẫn dùng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, lưu ý thời gian cách ly.

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Nông dân tại Đắk Lắk trao đổi với chuyên gia kỹ thuật về phân bón Đạm Cà Mau tại workshop tổ chức tại Đắk Lắk vào ngày 4-9 - Ảnh: LÊ TRUNG

Đại diện Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau dự kiến giới thiệu giải pháp dinh dưỡng phù hợp từng vùng, từng đới khí hậu, cùng ứng dụng App2Nông giúp nông dân truy xuất thổ nhưỡng, tra cứu sâu bệnh và ghi nhật ký canh tác. Nông dân còn biết thêm website Bí kíp vàng với các bí kíp trồng cà phê năng suất cao.

Tại vườn cà phê, nông dân thực hành dùng tính năng nhận diện sâu bệnh trên App2Nông, tra cứu đề xuất về dinh dưỡng, cách chăm bón phù hợp với tình trạng vườn và giai đoạn sinh trưởng của cây.

- Ảnh 6.Robusta trong tuần: Giá nội địa mất mốc 90.000 đồng/kg, nông dân ít bán sớm

Áp lực giảm giá khi cà phê Robusta bước vào vụ thu hoạch đang gia tăng, trong khi thị trường diễn ra “cuộc đấu về tâm lý” giữa bên mua và người giữ cà phê.

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M.V
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    Chủ đề: Golden Robusta Quản lý dịch hại tổng hợp Cà phê Tây nguyên Nông dân Đắk Lắk Lâm Đồng

    Dòng sự kiện: Robusta - Sức mạnh cà phê Việt

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