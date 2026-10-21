NPK Cà Mau được Úc cấp chứng nhận Level 1

Chứng nhận Level 1 do Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc (DAFF) cấp cho NPK và urê hạt đục Cà Mau ngày 02-10-2026 - Ảnh: DNCC

Ngày 2-10-2026, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc (DAFF) cấp chứng nhận Level 1 cho sản phẩm NPK và urê hạt đục của Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM). Đây là bước tiếp theo trong quá trình doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu phân bón sang thị trường Úc.

Trước đó, PVCFC bắt đầu xuất khẩu urê hạt đục sang Úc vào tháng 4-2024 với chứng nhận Level 2. Đến ngày 7-3-2025, sản phẩm được nâng lên Level 1. Việc NPK được công nhận cùng cấp độ tiếp tục mở rộng phạm vi sản phẩm của doanh nghiệp tại thị trường này.

Chất lượng sản phẩm là nền tảng để Phân bón Cà Mau đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế - Ảnh: DNCC

Để đưa phân bón vào Úc, doanh nghiệp phải đáp ứng các quy định liên quan đến an toàn sinh học, kiểm soát nguy cơ nhiễm bẩn và hồ sơ lô hàng. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa các khâu sản xuất, lưu kho, vận chuyển và giao nhận nhằm bảo đảm hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, chứng nhận Level 1 áp dụng cho NPK và urê hạt đục Cà Mau, đi kèm mã định danh AEI VN0001FE. Cấp độ này gắn với mức rủi ro an toàn sinh học thấp hơn, qua đó có thể tạo điều kiện áp dụng mức độ kiểm tra phù hợp đối với các lô hàng đáp ứng đầy đủ quy định. Việc kiểm tra thực tế vẫn phụ thuộc vào yêu cầu nhập khẩu và đánh giá của cơ quan chức năng Úc.

Phân bón Cà Mau mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa sản phẩm phân bón Việt Nam thế giới - Ảnh: DNCC

Theo số liệu PVCFC công bố, doanh nghiệp đã tiêu thụ gần 277.000 tấn urê tại Úc, tăng khoảng 43% so với năm 2025. Kết quả này phản ánh mức tăng sản lượng tiêu thụ của sản phẩm tại thị trường nói trên.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm và việc đáp ứng yêu cầu nhập khẩu, hoạt động xuất khẩu còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức nguồn hàng, giao nhận và duy trì quan hệ với khách hàng. Đây cũng là những yếu tố PVCFC cần tiếp tục phát huy khi mở rộng danh mục sản phẩm tại Úc.

Mã AEI giúp cơ quan chức năng nhận diện doanh nghiệp và theo dõi thông tin liên quan đến các lô hàng. Đây là cơ sở để PVCFC phối hợp với đối tác trong việc lập kế hoạch cung ứng và triển khai hoạt động xuất khẩu.

Trong bối cảnh thị trường phân bón NPK còn nhiều khó khăn, chứng nhận Level 1 tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tại Úc. Kinh nghiệm xuất khẩu urê sang thị trường này có thể hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kênh phân phối cho sản phẩm NPK. Tuy nhiên, khả năng mở rộng doanh số còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, sức cạnh tranh của sản phẩm và việc đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu.

NPK Cà Mau sẵn sàng mở rộng hiện diện tại thị trường quốc tế, tiếp nối hành trình xuất khẩu của urê hạt đục - Ảnh: DNCC

Tại thị trường trong nước, NPK Cà Mau cũng được vinh danh trong Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Cùng với kết quả xuất khẩu, các dấu mốc này là một phần trong quá trình phát triển thị trường của PVCFC.

Tiếp nối urê hạt đục Cà Mau đã hiện diện tại 22 quốc gia, NPK Cà Mau sẵn sàng vươn ra, chinh phục thị trường thế giới - mang theo chất lượng sản phẩm và tinh thần đồng hành cùng khách hàng của Phân bón Cà Mau