5 xã Lâm Đồng ra sao khi một phần đất phía nam thuộc về Đồng Nai?

Người dân sống trong khu vực giáp ranh giữa Lâm Đồng và Đồng Nai, cạnh Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh: M.V

Ngày 23-10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành niêm yết xin ý kiến nhân dân về dự thảo chuyển hơn 272km² thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý.

Phạm vi chuyển giao là 272,603km², tương đương 27.260,3ha, toàn bộ nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên.

Năm xã có phần đất bị cắt gồm Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3.

Phần diện tích điều chỉnh của từng xã chênh nhau rất lớn. Xã Cát Tiên 2 cắt nhiều nhất với 129,502km², kế đến là Cát Tiên 3 (88,391km²) và Bảo Lâm 5 (54,463km²). Hai xã Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3 gần như không đổi, lần lượt chỉ 0,213km² và 0,034km².

Đây đều là phần đất thuộc khu vực Cát Lộc thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đề án không điều chỉnh toàn bộ địa giới của bất kỳ xã nào, cũng không mở rộng ra ngoài ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên.

Biến động diện tích 5 xã sau khi điều chỉnh địa giới hành chính giữa Lâm Đồng và Đồng Nai - Đồ họa: MAI VINH

Theo đó, năm xã của tỉnh Lâm Đồng vẫn giữ nguyên là đơn vị hành chính sau khi tỉnh chuyển phần đất nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên về thành phố Đồng Nai. Các xã chỉ cắt đi phần diện tích thuộc vườn và tiếp tục quản lý địa bàn còn lại.

Sau điều chỉnh, năm xã vẫn hoạt động bình thường và quản lý phần địa bàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên. Số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh không thay đổi, dân số cũng giữ nguyên. Phần lớn dân cư và đất sản xuất của các xã nằm ngoài ranh giới vườn nên ít chịu tác động.

Xã Cát Tiên 3 hiện có 10.645 người, Đạ Tẻh 30.634 người, Đạ Tẻh 3 và Bảo Lâm 5 mỗi xã hơn 12.000 người. Các khu dân cư, trường học, trạm y tế đều giữ nguyên.

Lâm Đồng phối hợp Đồng Nai xử lý các vấn đề phát sinh Tỉnh Lâm Đồng sẽ rà soát, cập nhật hồ sơ, dữ liệu quản lý đối với phần địa bàn còn lại, phối hợp với thành phố Đồng Nai bàn giao hồ sơ, tài liệu và xử lý các vấn đề phát sinh. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường ở các xã thực hiện theo địa giới hành chính mới. Trước khi sắp xếp cấp tỉnh năm 2025, Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Phần thuộc Lâm Đồng là khu vực Cát Lộc, có vai trò kết nối sinh thái giữa vườn với hệ thống rừng phía Nam Tây Nguyên.