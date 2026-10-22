Lâm Đồng điều chỉnh thiết kế cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc nối TP.HCM - Đà Lạt

Một hạng mục quan trọng trong tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đang được thi công - Ảnh: M.V.

Ngày 22-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương điều chỉnh đầu tư dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, chuyển sang làm hoàn chỉnh với nền đường rộng 22m thay cho phương án phân kỳ trước đây.

Nội dung được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 16. Theo phương án điều chỉnh, tuyến được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22m.

Việc thay đổi thiết kế kéo theo nhu cầu đất và vốn tăng. Tổng nhu cầu sử dụng đất sau điều chỉnh khoảng 546,8ha, tăng khoảng 91,8ha, trong đó Đồng Nai khoảng 79,47ha, Lâm Đồng khoảng 467,33ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 17.561 tỉ đồng, tăng khoảng 361 tỉ đồng.

Tỉnh Lâm Đồng xác định đầu tư hoàn chỉnh tuyến trong giai đoạn 2026 - 2030 để bảo đảm đồng bộ quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức giao thông. Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là một mắt xích trên trục cao tốc hướng từ TP.HCM và khu kinh tế trọng điểm phía Nam lên Lâm Đồng, Đà Lạt và Tây Nguyên.

Theo phương án vừa được thông qua, tuyến đường sẽ được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cao tốc ngay khi hoàn thành, với 4 làn xe và có dải dừng xe khẩn cấp liên tục. Việc điều chỉnh từ 4 làn xe đầu tư phân kỳ thành 4 làn xe hoàn chỉnh nhằm đồng bộ các hạng mục, tránh phải đầu tư mở rộng và thi công lại ở giai đoạn sau.

So sánh cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trước và sau khi điều chỉnh thiết kế - Đồ họa: M.V.

Đi kèm thay đổi quy mô là điều chỉnh tiến độ. Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án được đề xuất kéo dài từ năm 2021 - 2028, thông xe kỹ thuật trong quý 3-2028 và đưa vào khai thác trong quý 4-2028. Sơ bộ tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, tính cả lãi vay là khoảng 17.561 tỉ đồng.

Đổi thiết kế, dời thời gian khai thác cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã khởi công vào cuối tháng 12-2025, theo chủ trương đã được phê duyệt trước đó, làm theo quy mô phân kỳ, các hạng mục chính có nền đường rộng khoảng 17m, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026. So sánh cho thấy điều chỉnh lần này bỏ cách làm chia nhỏ, dồn nguồn lực làm dứt điểm toàn tuyến 4 làn xe. Đổi lại, mốc hoàn thành lùi từ 2026 sang 2028 và vốn tăng thêm khoảng 361 tỉ đồng.