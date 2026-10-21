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Hai cao tốc tuyến TP.HCM - Đà Lạt vướng giải phóng mặt bằng

tác giả
M.V
M.V
M.V

Hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương ở Lâm Đồng đang vướng khâu bố trí tái định cư, xác định giá đất tái định cư, ảnh hưởng tiến độ giải phóng mặt bằng.

Hai cao tốc tuyến TP.HCM - Đà Lạt vướng giải phóng mặt bằng, tái định cư - Ảnh 1.

Hai cao tốc tuyến TP.HCM - Đà Lạt vướng giải phóng mặt bằng, tái định cư ở nhiều khu vực thi công - Ảnh: TTO

Ngày 21-10, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết công tác giải phóng mặt bằng hai dự án cao tốc trong tuyến nối TP.HCM - Đà Lạt vẫn còn vướng tái định cư.

Tại dự án Tân Phú - Bảo Lộc, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 923 hộ dân và tổ chức, tổng kinh phí khoảng 1.250 tỉ đồng. Các đơn vị đã chi trả cho 667 trường hợp với hơn 870 tỉ đồng, giao 206 héc ta mặt bằng cho chủ đầu tư.

Tại các đoạn tuyến ưu tiên thi công, dự án này còn 77 hộ dân và 1 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng, diện tích hơn 29ha. Vướng mắc chính nằm ở khâu bố trí tái định cư, xác định giá đất tái định cư và thu dọn lâm sản sau khai thác.

Dự án Bảo Lộc - Liên Khương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.475 trường hợp, tổng kinh phí hơn 3.278 tỉ đồng. Các đơn vị chi trả cho 2.310 trường hợp, hơn 2.890 tỉ đồng, bàn giao hơn 576ha, tương đương 92,7% diện tích thu hồi.

Dự án ưu tiên thi công 35 cầu vượt ngang và 13 cầu trên tuyến chính, nhưng 8 cầu vượt ngang chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng. Việc xác định giá đất tái định cư cũng chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến lập phương án bồi thường, hỗ trợ người dân.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra. Yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương xác định rõ từng vị trí đã có mặt bằng để thi công.

Yêu cầu các địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hai dự án.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài khoảng 66km, đoạn qua Đồng Nai khoảng 11km, gần 54km còn lại thuộc Lâm Đồng, khởi công cuối tháng 6-2025.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài gần 74km, điểm đầu tại phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng) kết nối cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, điểm cuối tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng), giao cao tốc Liên Khương - Prenn.

Dự án khởi công cuối tháng 6-2025, dự kiến hoàn thành, khai thác vào quý 4-2028. Dự án có nền đường 24,75m, 4 làn xe cao tốc, làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 100km/h.

Hai cao tốc tuyến TP.HCM - Đà Lạt vướng giải phóng mặt bằng - Ảnh 3.Xe tải chở cá cháy rụi trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng 19-10 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ).

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    Chủ đề: Đà Lạt cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc giải phóng mặt bằng Lâm Đồng

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