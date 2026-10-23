4 ngư dân Mũi Né gặp nạn gần mỏ Sư Tử Trắng được tàu cá Cần Thơ cứu vớt an toàn

Chiếc tàu cá ngư dân Mũi Né bị chìm tại mỏ Sư Tử Trắng - Ảnh cắt từ clip

Theo ông Sơn, 4 ngư dân phường Mũi Né được tàu cá của ngư dân Cần Thơ cứu và đưa vào cảng Trần Đề an toàn.

"Hiện phường đang khẩn trương liên hệ, phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, nắm tình hình sức khỏe, tổ chức hỗ trợ đưa các ngư dân về địa phương sớm nhất", ông Sơn cho hay.

Như Tuổi Trẻ thông tin, chiều 21-10, Ban Chỉ huy biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhận thông tin chiếc tàu cá mang số hiệu BTh 80712TS, có công suất 56CV, dài 12,3m, hành nghề câu do ông Nguyễn Văn Hai (44 tuổi, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng bị chìm, mất liên lạc.

Vị trí bị nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 77 hải lý về phía đông, cách giàn Sư Tử Trắng (thuộc mỏ dầu khí ngoài khơi Sư Tử Đen), khoảng 1 hải lý về phía đông bắc.

Đến tối cùng ngày, tàu Hải Dương 79 khi làm nhiệm vụ tại vùng biển mỏ Sư Tử Trắng đã phát hiện chiếc tàu cá gặp nạn.

Ngoài ra, tàu hải quân đã tiếp cận, lặn xuống phát hiện chiếc tàu cá trên bị thủng đáy. Riêng 4 ngư dân không tìm thấy.

Danh tính 4 ngư dân ở phường Mũi Né mất tích trong vụ tàu cá gặp nạn gồm: Nguyễn Văn Hai (44 tuổi, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Hậu (23 tuổi, máy trưởng), Bùi Minh Cảnh (25 tuổi, thuyền viên), Lê Văn Lượm (36 tuổi, thuyền viên).

Sáng 23-10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Trung Bình (TP Cần Thơ) cho biết ngư dân đánh bắt hải sản trên biển điện vào đất liền báo tin với nội dung cứu được 4 thuyền viên quê Mũi Né (Bình Thuận) gặp nạn.

Cụ thể, khoảng 6h, ông Nguyễn Trường Giang (ngụ ấp Cảng, xã Trần Đề, TP Cần Thơ) là chủ tàu cá CT-00787-TS thông tin 4 thuyền viên trôi dạt trên biển được cứu vớt là Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Hậu, Lê Văn Lượm và Bùi Minh Cảnh cùng ngụ tại Mũi Né.

“Qua xác minh ban đầu, 4 thuyền viên đi trên tàu BTh 80712TS. Trong quá trình hoạt động gặp sóng to, gió lớn nên xảy ra tai nạn. Bốn thuyền viên này đang được tàu cá đưa vào đất liền, khoảng 11h30 hôm nay sẽ đến Trạm Kiểm soát biên phòng Trần Đề”, lãnh đạo Đồn Biên phòng Trung Bình nói.