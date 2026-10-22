Đã phát hiện tàu cá có 4 ngư dân Mũi Né gặp nạn gần mỏ Sư Tử Trắng, chưa thấy người xung quanh

Chiếc tàu cá của ngư dân Mũi Né (Lâm Đồng) gặp nạn gần giàn khoan Sư Tử Trắng - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, tàu cá gặp nạn mang số hiệu BTh 80712TS, có công suất 56 CV, dài 12,3m, hành nghề câu do ông Nguyễn Văn Hai (44 tuổi, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng.

Trên chiếc tàu có 4 ngư dân, xuất bến đi đánh bắt lúc rạng sáng 19-10. Chiều 21-10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhận thông tin chiếc tàu này bị chìm tại vị trí cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý về hướng đông nam, cách giàn khoan mỏ Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý.

Đến tối 21-10, Đài thông tin duyên hải TP.HCM thông báo tàu Hải Dương 79 khi làm nhiệm vụ tại khu vực giàn Sư Tử Trắng đã phát hiện tàu cá bị nạn, chìm lấp lửng.

Phần mũi tàu nổi trên mặt nước, không phát hiện người xung quanh.

Vị trí bị nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 77 hải lý về phía Đông, cách giàn Sư Tử Trắng (thuộc mỏ dầu khí ngoài khơi Sư Tử Đen), tỉnh Lâm Đồng khoảng 1 hải lý về phía Đông Bắc.

Hiện khu vực biển gần mỏ Sư Tử Trắng có gió Đông Bắc, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m.

Hình ảnh hiện tại của tàu cá gặp nạn - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa 22-10, ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Mũi Né - cho biết tàu hải quân đã tiếp cận được chiếc tàu cá ngư dân gặp nạn tại mỏ Sư Tử Trắng.

“Các lực lượng chức năng đã lặn tìm kiếm, phát hiện đáy tàu cá vỡ. Bên trong tàu cá không có người, nghi đã trôi dạt. Hiện tàu tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 đã xuất phát tìm kiếm ngư dân mất tích”, ông Sơn cho hay.

Danh tính 4 ngư dân mất tích, gồm: Nguyễn Văn Hai (44 tuổi, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Hậu (23 tuổi, máy trưởng), Bùi Minh Cảnh (25 tuổi, thuyền viên), Lê Văn Lượm (36 tuổi, thuyền viên).