Chỉ trong 6 tuần, khu dân cư ven sông Buông hứng chịu 5 trận ngập

Lũ sông Buông tràn về nhấn chìm con đường dân sinh ở tổ 9B1, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Đồng Nai. Ông Võ Văn Cường ngao ngán cho biết đây là lần thứ 5 người dân nơi đây bị ngập lụt chỉ trong 6 tuần qua - Ảnh: A LỘC

Ngày 22-10, nước sông Buông dâng cao khiến nhiều hộ dân, tuyến đường dân sinh ở khu phố Hương Phước (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) ngập nặng. Đáng nói, người dân nơi đây đã đón trận ngập lụt thứ 5 trong 6 tuần qua.

Theo ghi nhận, nhiều hộ dân và một số tuyến đường dân sinh ở các tổ 9A, 9B1, 9C ngập cục bộ. Đặc biệt, con hẻm nhỏ tại tổ 9B1 ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn, có đoạn nổi sóng như thác.

Tại hầm chui dân sinh qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nước cũng ngập sâu hơn nửa bánh xe.

Nhiều học sinh trên đường đi học về phải xắn quần lội nước, dắt xe đạp, xe máy qua khu vực ngập.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương bố trí lực lượng chức năng mặc áo phao có mặt tại một số điểm ngập sâu, giăng dây cảnh báo, hỗ trợ người dân đi qua dòng nước xiết.

Đến 17h15, nước vẫn đang tiếp tục dâng nhưng đã chậm hơn trước. Một số người dân qua nhà người thân, hàng xóm ở nhờ, chờ nước rút mới về nhà.

Hầm chui dân sinh qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngập hơn nửa bánh xe, nhiều người phải đi vòng sang đường khác để về nhà - Ảnh: A LỘC

Ông Võ Văn Cường (ngụ tổ 9B1, khu phố Hương Phước) cho biết khoảng 10h cùng ngày nước bắt đầu tràn lên mặt đường. Đến khoảng 14h30, nước đã ngập sâu hơn 50cm.

Dù nhà ông được xây sau, nền nhà đã nâng cao hơn mặt đường khoảng 1m nhưng vẫn bị ngập. "Đợt trước nước tràn vào nhà tôi, sâu khoảng 20-30cm, trong khi một số căn nhà phía sau nằm ở vị trí thấp hơn ngập sâu cả mét", ông nói.

Theo ông Cường, mỗi lần nước dâng, việc sinh hoạt, đưa đón con đi học của người dân gặp nhiều khó khăn. Khi nước rút, bùn sình tràn vào nhà, nhiều đồ đạc như tivi, tủ lạnh bị ướt, hư hỏng.

"Năm nào bà con cũng phải dọn nhà 3-4 lần. Người dân khu vực này khổ lắm. Chúng tôi mong lãnh đạo các cấp quan tâm, có giải pháp khắc phục để cuộc sống người dân nơi đây ổn định hơn", ông Cường nói.

Đường phía trước nhà anh Hoàng Minh Dương ngập sâu, nước chảy xiết nguy hiểm - Ảnh: A LỘC

Tương tự, ông Nguyễn Văn Đăng cho biết trận ngập hôm nay nước tràn vào nhà khá cao, lên đến đầu gối. Ông kiến nghị đắp đoạn bờ dài khoảng 50m nối vào khu vực mỏ đá nhằm hạn chế nước tràn vào khu dân cư, đồng thời điều chỉnh lại dòng chảy sông Buông.

"Chỉ còn vướng đoạn đó mà không đắp thì người dân ở đây còn khổ vì ngập. Những lần trước người dân đã kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Lần này cán bộ mới, con người mới, tôi chỉ mong làm sao để người dân bớt khổ", ông Đăng nói.

Học sinh bì bõm lội nước qua đoạn đường ngập - Ảnh: A LỘC

Đây là trận ngập thứ 5 chỉ trong 6 tuần qua khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn - Ảnh: A LỘC

Người dân dùng bao cát chắn nước, giăng dây ở khu vực nước chảy xiết để đi lại khi cần - Ảnh: A LỘC

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân đi qua đoạn ngập nặng, nước chảy xiết - Ảnh: A LỘC

6 tuần, dân cư ven sông Buông trải qua 5 trận ngập Trong khoảng 6 tuần qua, khu dân cư ven sông Buông, đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai đã trải qua 5 trận ngập. Đợt ngập nặng từ ngày 10 đến 12-9 khiến khoảng 320 hộ dân bị ảnh hưởng, có nơi nước sâu khoảng 1,5m và kéo dài khoảng 60 giờ. Ngày 24-9, lũ tiếp tục tràn về, ảnh hưởng khoảng 150 hộ, có nơi ngập khoảng 0,8m. Đến ngày 30-9, khu dân cư tiếp tục bị ngập lần thứ 3. Đầu tháng 10, nước lại tràn vào khu dân cư nhưng mức độ nhẹ hơn các đợt trước. Ngày 22-10, lũ từ thượng nguồn sông Buông tiếp tục đổ về, nước chảy cuồn cuộn như thác, hàng chục hộ dân bị ngập.