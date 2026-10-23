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Một phần diện tích của Lâm Đồng sẽ thuộc về Đồng Nai?

tác giả
M.V
M.V
M.V

Lâm Đồng xây dựng dự thảo đề án điều chỉnh địa giới, chuyển hơn 272km² Vườn quốc gia Cát Tiên đang thuộc tỉnh quản lý về thành phố Đồng Nai quản lý.

Lâm Đồng ra dự thảo, một phần diện tích sẽ thuộc về Đồng Nai - Ảnh 1.

Vườn quốc gia Cát Tiên là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa vào Danh lục Xanh (IUCN Green List) - Ảnh: TTO

Ngày 23-10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành niêm yết xin ý kiến nhân dân về dự thảo chuyển hơn 272 km² thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý, nhưng dân số của tỉnh vẫn giữ nguyên sau điều chỉnh.

Nội dung dự thảo được niêm yết dựa trên nội dung phối hợp với UBND thành phố Đồng Nai. Cơ sở là Nghị quyết 188 của Chính phủ về chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Phần diện tích điều chỉnh là 272,603 km², toàn bộ nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới Lâm Đồng. Việc điều chỉnh chỉ thực hiện trong ranh giới vườn, không mở rộng sang khu vực lân cận.

Diện tích điều chỉnh trên năm xã: Cát Tiên 2 (129,502 km²), Cát Tiên 3 (88,391 km²), Bảo Lâm 5 (54,463 km²), Đạ Tẻh (0,213 km²) và Đạ Tẻh 3 (0,034 km²). Đây đều là phần đất nằm trong ranh giới vườn, không đụng đến phần còn lại của các xã.

Ranh giới đề xuất trùng với ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên trên hồ sơ quản lý và ngoài thực địa, theo phương án quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt. Ranh giới này là căn cứ duy nhất để xác định phạm vi điều chỉnh.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của Lâm Đồng giảm từ 24.239,10 km² xuống còn 23.966,497 km². Dân số của tỉnh vẫn giữ nguyên, do đề án không điều chỉnh toàn bộ địa giới của bất kỳ xã nào.

Lâm Đồng ra dự thảo, một phần diện tích sẽ thuộc về Đồng Nai - Ảnh 2.

Tóm tắt nội dung chuyển diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa phận Lâm Đồng về TP Đồng Nai - Đồ họa: M.V.

Số đơn vị hành chính cấp xã cũng không thay đổi. Năm xã: Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3 tiếp tục quản lý phần địa bàn còn lại ngoài ranh giới vườn. Việc điều chỉnh không làm thay đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không phát sinh cấp hành chính trung gian và không lập mới đơn vị hành chính.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Nay vườn thuộc thành phố Đồng Nai (sau khi Đồng Nai và Bình Phước sáp nhập) và tỉnh Lâm Đồng. Vườn quốc gia Cát Tiên là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa vào Danh lục Xanh (IUCN Green List), bên cạnh các danh hiệu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và Di tích quốc gia đặc biệt.

Một phần diện tích của Lâm Đồng sẽ thuộc về Đồng Nai - Ảnh 4.Trường đại học Đà Lạt 50 năm: biết ơn ngày trước, trọng trách cho ngày sau

"Tự hào, biết ơn, vinh dự, trọng trách và trăn trở. Thật lòng là như thế" - TS Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, bộc bạch khi nhìn lại cột mốc nửa thế kỷ đổi mới và phát triển của trường (27-10-1976 – 27-10-2026).

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M.V
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    Chủ đề: sáp nhập Vườn quốc gia Cát Tiên Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế lâm Đồng

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