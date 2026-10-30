Xây dựng Buôn Ma Thuột thành 'thủ phủ cà phê toàn cầu'

Đô thị Buôn Ma Thuột - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 30-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 67 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 72 của Quốc hội và công bố Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đến năm 2050.

Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đọc quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050.

Không gian đô thị chia thành 6 phân khu

Theo đó phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của 5 phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao và xã Hòa Phú với quy mô khoảng 37.738ha.

Mục tiêu đến năm 2050 xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, trung tâm của tiểu vùng trung tâm thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đầu mối liên kết vùng quan trọng.

Hệ thống hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững gắn với đổi mới sáng tạo, bảo tồn bản sắc văn hóa.

Quy mô dân số đến năm 2050 khoảng 750.000 đến hơn 1 triệu người.

Một trong các nội dung chính của quy hoạch là phát triển đô thị đa cực đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng chuyên biệt.

Ea Cuôr Kắp là trung tâm logistics, thương mại, MICE và cửa ngõ phía Đông. Ea Tam là trung tâm hành chính, văn hóa và quảng trường tỉnh.

Ea Kao là trung tâm công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Hòa Phú - Thành Nhất Ea Kao phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến và logistics.

Mở rộng đô thị theo các hành lang động lực, ưu tiên phía Đông, Đông Nam dọc vành đai 1, 2. Cải tạo đô thị theo mô hình xanh, thông minh, bản sắc, xây dựng khu vực lõi phường Buôn Ma Thuột trở thành hạt nhân đô thị kiểu mẫu.

Phát triển giao thông đa phương thức, hoàn thiện hệ thống vành đai, trục hướng tâm, đường sắt Tây Nguyên, trung tâm logistics, giao thông công cộng.

Phối cảnh đô thị cửa ngõ phía Đông - Ảnh: LÊ TRUNG

Về phân vùng phát triển đô thị, không gian đô thị Buôn Ma Thuột được chia thành 6 phân khu.

Phân khu 1 (phường Buôn Ma Thuột) giữ vai trò là trung tâm đô thị hạt nhân, bao gồm khu trung tâm hiện hữu và trung tâm tổng hợp đa chức năng mới tại khu vực hồ Ea Tam. Tập trung chức năng hành chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, giáo dục và không gian công cộng cấp đô thị.

Định hướng chính phát triển theo mô hình đô thị đa chức năng, kết hợp mở rộng về phía Bắc và Tây Bắc, mở rộng phát triển các quỹ đất quanh hồ Ea Tam.

Khuyến khích mô hình kinh tế đêm, chợ đêm, chuỗi điểm đến du lịch từ bảo tàng, di tích đến các khu làng cà phê sáng tạo.

Phân khu 2 (phường Tân An) là không gian đô thị trung tâm phía Đông Bắc, chức năng phát triển hỗn hợp về thương mại, dịch vụ, giáo dục và dân cư chất lượng cao. Với định hướng chính trở thành đô thị sinh thái chất lượng cao, hành lang xanh chuyển tiếp ven đô.

Phối cảnh Làng cà phê thế giới - Ảnh: LÊ TRUNG

Phân khu 3 (phường Tân Lập) là khu đô thị động lực phía Đông phát triển theo đô thị sinh thái xanh và đô thị thông minh, trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư chất lượng cao.

Định hướng chính tập trung nâng cấp sân bay, hình thành trung tâm logistics sân bay gắn với đường sắt quốc gia và ga hàng hóa, phát triển trung tâm đa chức năng phía Nam hồ Ea Cuôr Kắp gắn với MICE, sân golf, mua sắm.

Phân khu 4 (phường Ea Kao) phát triển với trụ cột là thương mại - dịch vụ và du lịch sinh thái, lấy hồ Ea Kao làm hạt nhân gắn với nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ.

Phân khu 5 (phường Thành Nhất) định hướng phát triển trở thành đô thị sinh thái kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, giữ vai trò khu vực phát triển phía Tây Nam.

Phân khu 6 là xã Hòa Phú được định hướng phát triển là khu vực công nghiệp, logistics nông sản phía Tây Nam gắn với các trục giao thông đối ngoại và động lực phát triển kinh tế vùng.

Ông Trương Công Thái - Ảnh: LÊ TRUNG

Xây dựng thủ phủ cà phê toàn cầu, quy hoạch đường sắt Tây Nguyên

Về định hướng quy hoạch hạ tầng kinh tế, xã hội, dịch chuyển cơ cấu kinh tế dựa trên 3 trụ cột chiến lược gồm công nghiệp chế biến gắn nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng "Thủ phủ cà phê toàn cầu" phát triển thương mại - dịch vụ, MICE và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức.

Cụ thể tập trung hoàn thiện hạ tầng các Khu công nghiệp Hòa Phú, Cụm công nghiệp Hòa Xuân 1, Hòa Xuân 2, Tân An 1, Tân An 2 đến năm 2030.

Xây dựng thành trung tâm thương mại, logistics lớn của vùng, thúc đẩy kinh tế số, sàn thương mại điện tử chuyên sâu cho nông sản.

Quy hoạch khu đô thị, dịch vụ có sân golf tại hồ Ea Cuôr Kắp (tiêu chuẩn 27 hố), tổ hợp sân golf kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại phường Ea Kao. Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: LÊ TRUNG

Về định hướng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cao tốc gồm cao tốc Bắc Nam phía Tây, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Liên Khương - Buôn Ma Thuột.

Quy hoạch tuyến đường sắt Tây Nguyên với khổ đường đơn 1.435mm, song song tuyến cao tốc CT.02, bố trí 1 ga hàng hóa, 1 ga hành khách (giai đoạn thực hiện sau năm 2030).

Đường hàng không tuân thủ quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chức năng là Cảng hàng không quốc nội.

Thời kỳ 2021-2030 đạt cấp 4C công suất 3 triệu khách/năm và 10.000 tấn hàng hóa/năm. Thời kỳ 2050 duy trì cấp 4C, bổ sung đường cất cánh số 2, công suất 7 triệu khách/năm và 15.000 tấn hàng hóa/năm.

Lãnh đạo tỉnh xem quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho rằng việc công bố Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và định hướng lâu dài cho công tác quản lý, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. Bên cạnh đó phát huy vai trò trung tâm vùng Tây Nguyên, kết nối hiệu quả không gian cao nguyên với khu vực duyên hải, góp phần mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn tỉnh. Tỉnh xác định công bố quy hoạch phải gắn liền với tổ chức thực hiện hiệu quả, huy động nguồn lực, triển khai các dự án trọng điểm và bảo đảm sự phát triển đồng bộ, bền vững.