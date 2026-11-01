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Giá cả đầu ngày: Trứng gà ác 40.000 đồng/chục, dừa khô tăng giá, lươn giảm sâu

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
và 2 tác giả khác
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
CA LINH
CA LINH
THY NHUNG
THY NHUNG

Giá trứng gà ác tại TP.HCM lên 40.000 đồng/chục, dừa khô ở Đồng Tháp tăng 20.000 - 25.000 đồng/chục so với tháng trước.

Giá cả đầu ngày: Trứng gà ác 40.000 đồng/chục, dừa khô tăng giá, lươn giảm sâu - Ảnh 1.

Trứng gà ác đắt gần gấp đôi trứng gà công nghiệp - Ảnh: THY NHUNG

Trong khi đó, giá lươn thương phẩm tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ở mức thấp, khiến người nuôi lỗ đến 20.000 đồng/kg.

Trứng gà ác có giá 40.000 đồng/chục

Tại TP.HCM, trứng gà ác hiện được nhiều điểm bán lẻ và chợ mạng chào bán ở mức 200.000 đồng/set 50 quả, tương đương 4.000 đồng/quả (40.000 đồng/chục). 

Dù kích thước quả chỉ bằng phân nửa, mức giá này vẫn đắt gần gấp đôi so với trứng gà công nghiệp dao động 2.200 - 2.500 đồng/quả và cao hơn 25 – 35% so với trứng gà ta thả vườn khoảng 3.000 – 3.200 đồng/quả. 

Điểm khác biệt lớn nhất là tỷ lệ lòng đỏ của trứng gà ác chiếm tới gần 60% thể tích quả, vượt trội hơn hẳn so với mức 30% ở trứng gà công nghiệp và 40 – 45% ở trứng gà ta.

Theo các tiểu thương, trứng gà ác có giá cao vì năng suất sinh sản thấp, lâu lâu mới “săn” được hàng để bán. Giống gà ác thuần chủng chỉ đẻ khoảng 100 – 120 quả/năm, thấp hơn nhiều so với gà công nghiệp. 

Ngoài ra, tỷ lệ hao hụt đàn khi chăn nuôi cao, quy trình chăm sóc đòi hỏi thức ăn sạch và thảo dược để giữ thể trạng. Bên cạnh yếu tố nguồn cung khan hiếm, người tiêu dùng chuộng trứng gà ác nhờ tỷ lệ lòng đỏ chiếm đến khoảng 60% thể tích quả. 

Trứng có vị béo ngậy, giàu đạm, giàu chất dinh dưỡng và không bị tanh khi chế biến. Vì vậy, sản phẩm thường được nhóm khách hàng gia đình ưu tiên mua bồi bổ cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi dù giá thành chênh lệch đáng kể.

Giá dừa khô ở miền Tây tăng trở lại so với tháng trước

Hiện dừa khô được thương lái thu mua ở nhà vườn Đồng Tháp 80.000 đồng - 85.000 đồng (chục 14 trái) tăng từ 20.000 đồng - 25.000 đồng/ chục so với tháng trước. Đồng Tháp hiện có hơn 24.100ha trồng dừa, sản lượng hơn 360.000 tấn/năm.

Giá cả đầu ngày: Trứng gà ác 40.000 đồng/chục, dừa khô tăng giá, lươn giảm sâu - Ảnh 2.

Dừa khô tăng 25.000 đồng/ chục so với trước - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo ghi nhận tại chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng tháp dừa khô bán lẻ giá từ 12.000 đồng/trái, dừa khô nạo sẵn 40.000 đồng/kg (từ 3 trái dừa khô nạo được 1kgdừa).

Bà Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết giá dừa khô tăng do nguồn cung từ nhà vườn giảm, các cơ sở chế biến tăng thu mua dừa để phục vụ thị trường bánh kẹo cuối năm.

"Dừa khô hiện tăng giá, nhưng tôi vẫn tìm nguồn hàng để mua dự trữ. Vì từ đây đến Tết, bán lẻ dừa khô rất chạy, nhu cầu mua làm bánh chuẩn bị Tết của người dân cũng tăng", bà Hoa nói.

Giá lươn tiếp tục xuống thấp

Theo ghi nhận, giá lươn thương phẩm tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện phổ biến ở mức 36.000 - 40.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại một số nơi, giá thu mua chỉ còn khoảng 30.000 đồng/kg. 

Giá cả đầu ngày: Trứng gà ác 40.000 đồng/chục, dừa khô tăng giá, lươn giảm sâu - Ảnh 3.

Giá lươn tiếp tục lao dốc - Ảnh: CA LINH

Đáng chú ý, vào thời điểm tháng 9, giá lươn từng có dấu hiệu khởi sắc khi nhích lên khoảng 50.000 đồng/kg, nhưng sau đó lại giảm và chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Điều đáng lo ngại là giá lươn thấp kéo dài từ đầu năm đến nay, khiến nhiều hộ nuôi gặp khó khăn trong việc duy trì sản xuất. Với chi phí đầu tư thức ăn, con giống, điện, nước và chăm sóc, giá thành sản xuất hiện lên đến khoảng 50.000 đồng/kg.

Như vậy, với mức giá bán hiện tại, người nuôi đang lỗ từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, tùy địa phương và giá thu mua. Đặc biệt, những hộ bán lươn ở mức 30.000 đồng/kg phải chịu mức thua lỗ rất lớn.

“Giá lươn giảm trong khi chi phí đầu vào vẫn ở mức cao đang tạo thêm áp lực cho người nuôi. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, chắc tôi cũng như nhiều hộ có thể phải giảm quy mô hoặc tạm ngưng thả nuôi để hạn chế thua lỗ”, ông Huỳnh Văn Mười, người nuôi lươn tại phường Hưng Phú (TP Cần Thơ), chia sẻ.

Giá cả đầu ngày: Trứng gà ác 40.000 đồng/chục, dừa khô tăng giá, lươn giảm sâu - Ảnh 4.Giá lươn đồng cao gấp 5 lần lươn nuôi, làm sao phân biệt được đâu là lươn đồng?

Lươn đồng có giá trị về dinh dưỡng và ngày càng bị đánh bắt nhiều dẫn đến rất hiếm. Nắm bắt được tâm lý này, đã có tình trạng lươn nuôi được gắn mác lươn đồng, gây hoang mang cho người mua.

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    Chủ đề: giá nông sản giá lươn Giá cả đầu ngày

    Dòng sự kiện: Giá nông sản

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