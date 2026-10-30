Giá cả đầu ngày: Cúc họa mi vào mùa, đậu rồng đắt đỏ hơn 100.000 đồng/kg

Cúc họa mi đầu mùa tại TP.HCM được bán khoảng 145.000 đồng/bó - Ảnh: THY NHUNG

Tại các chợ miền Tây, đậu rồng trở thành mặt hàng rau củ đắt đỏ, giá lên hơn 100.000 đồng/kg.

Cúc họa mi vào mùa có giá 145.000 đồng/bó

Theo khảo sát tại TP.HCM, mức giá phổ biến cho một bó cúc họa mi (khoảng 350 - 500 gam) hiện dao động quanh mốc 140.000 - 160.000 đồng/bó.

Trong đó mức giá 145.000 đồng/bó đang được nhiều cửa hàng hoa tươi bán.

Theo một tiểu thương chia sẻ: "Đây là mức giá bán lẻ khá hợp lý cho nguồn hoa tươi vận chuyển bằng đường hàng không từ các nhà vườn Tây Tựu, Nhật Tân. Giá tại TP.HCM cao hơn nhiều so với Hà Nội do gánh thêm chi phí bảo quản lạnh và cước vận chuyển".

Vị này cũng cho biết năm 2025, giá hoa đầu mùa dao động 125.000 - 135.000 đồng/bó. Thị trường năm 2026 ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 10 - 15%.

Trong khi đó tại Hà Nội, giá hoa tại vườn và trên các xe hoa dạo đầu mùa chỉ dao động 70.000 - 90.000 đồng/bó lớn.

"Đây là loài hoa đặc trưng mùa thu - đông của miền Bắc, thường xuất hiện thời điểm giao mùa cuối tháng 10. Đặc biệt loài hoa cũng được nhiều người ở khu vực miền Nam yêu thích, nên các tiểu thương thường nhập về để bán, thậm chí có những khách quen đã dặn từ trước khi chưa vào mùa", vị tiểu thương chia sẻ.

Quýt đường giữ giá bán cao

Quýt đường bán tại một sạp trái cây ở Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Theo ghi nhận, quýt đường đang được nhiều tiểu thương bán tại các chợ ở miền Tây với giá 45.000 - 50.000 đồng/kg. Loại quýt có kích cỡ khoảng 4-5 trái/kg được người bán giới thiệu là hàng trái lớn, phù hợp với nhu cầu mua về ăn tươi của người tiêu dùng.

"Giá quýt đường thời gian qua tương đối ổn định, ít biến động. Mức giá này cũng cao hơn một số loại trái cây phổ biến khác trên thị trường, khiến quýt đường trở thành mặt hàng có giá bán đáng chú ý tại các sạp trái cây", chị Trần Thanh Trang, tiểu thương bán trái cây tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nói.

Trong khi đó quýt đường do thương lái bán ra có giá khoảng 40.000 đồng/kg, thấp hơn mức giá bán lẻ tại chợ. Còn tại vườn, nhà vườn hiện bán quýt đường với giá dao động 20.000 - 25.000 đồng/kg, tùy chất lượng và kích cỡ trái.

Quýt đường có vỏ mỏng, bên trong là các múi mọng nước. Khi ăn, quýt có vị ngọt đặc trưng, hương thơm nhẹ, ít chua nếu trái đạt độ chín thích hợp.

Đậu rồng ở chợ miền Tây 100.000 đồng/kg

Đậu rồng bày bán ở chợ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Tại các chợ quê miền Tây, đậu rồng giá bán lẻ từ 100.000 đồng/kg, khách thường chỉ mua 200 - 300g là đủ cho một bữa ăn gia đình. Chính vì giá đắt nên thời gian gần đây đậu rồng ít xuất hiện trong các quán cơm phần bình dân.

Theo ghi nhận tại các chợ quê ở Đồng Tháp, đậu rồng thường bày bán số lượng ít từ 500g đến 1kg, do nhà trồng ăn không hết thì đem ra chợ bán. Còn tại chợ trung tâm phường Cao Lãnh, tiểu thương mua đậu rồng từ nhà vườn bán lại với giá tăng cao quanh mức 100.000 đồng/kg.

Trong khi đó trên các trang mạng, nhà vườn rao bán đậu rồng giá sỉ trên 10kg từ 65.000 - 75.000 đồng/kg, còn trên các trang điện tử của hệ thống cửa hàng rau, siêu thị giá đậu rồng từ 80.000 - 125.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Bà Nguyễn Hồng Hoa - tiểu thương chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - cho biết khách hàng mua rau thường chỉ mua mỗi loại một ít, cho nên người bán phải chuẩn bị nhiều loại để khách dễ mua. Nếu khách tìm mua một món nào đó mà không có thì rất dễ "mất khách", vì thế có những mặt hàng rau củ giá mắc vẫn phải nhập về để bán.

"Hiện chỉ có đậu rồng giá tăng đột biến hơn 100.000 đồng/kg vì số lượng từ nhà vườn rất ít, vào mùa nắng, đậu rồng sai trái, sản lượng nhiều thì giá chỉ khoảng 50.000 đồng/kg", bà Hoa nói.

Đậu rồng thường dùng ăn tươi cùng các món kho, xào, làm gỏi, luộc, nấu canh chua.., khi ăn có độ giòn và vị ngọt thanh.