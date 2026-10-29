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Giá cả đầu ngày: Cá heo sống giá nửa triệu đồng/kg ở chợ miền Tây

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
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ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
CA LINH
CA LINH

Cá heo nuôi sống tại chợ Cao Lãnh (Đồng Tháp) được bán với giá 500.000 đồng/kg do nguồn cung giảm.

Giá cả đầu ngày: Cá heo nuôi sốt giá 500.000 đồng/kg ở chợ Miền Tây - Ảnh 1.

Cá heo nuôi giá 500.000 đồng/kg bán ở chợ Cao Lãnh - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trong khi bưởi ruby Thái Lan từng có giá 200.000 đồng/kg nay chỉ còn 40.000 - 65.000 đồng/kg, người tiêu dùng chọn mua.

Cá heo nuôi sốt giá 500.000 đồng/kg ở chợ miền Tây

Theo ghi nhận, giá cá heo sống bán ở chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp giá 500.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với cá heo đã làm sẵn kích cỡ nhỏ.

Tại các chợ quê ở miền Tây, cá heo thiên nhiên số lượng ít chỉ khoảng vài trăm gram. Đặc điểm cá heo thiên nhiên, cỡ nhỏ, thân cá ngả màu vàng, không đồng đều. Giá chỉ từ 150.000 - 200.000 đồng/kg.

Còn tại chợ Cao Lãnh, cá heo được chạy oxy còn sống giá 500.000 đồng/kg. Theo tiểu thương, đây là cá nuôi ở khu vực Hồng Ngự đem về chợ bán mỗi ngày chỉ khoảng 2kg.

"Cá heo nuôi năm nay giá cao hơn so với cùng kỳ, do ảnh hưởng của đợt nuôi cá năm nay mất mùa, nguồn cung giảm. Cá heo thiên nhiên hiện nay số lượng ít, khó vận chuyển đi xa, kích cỡ không đồng đều rất khó bán. Cá heo nuôi mình chạy oxy nên hao hụt ít, nhưng cũng không dám đem về nhiều vì giá cao quá", bà Tuyết Hoa, tiểu thương chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nói.

Bưởi ruby Thái Lan từng đắt đỏ, nay phổ biến nhờ giá tốt hơn

Giá cả đầu ngày: Cá heo nuôi sốt giá 500.000 đồng/kg ở chợ Miền Tây - Ảnh 2.

Bưởi ruby Thái Lan có màu sắc bắt mắt - Ảnh: CA LINH

Thời gian gần đây, nhiều cửa hàng trái cây tại TP Cần Thơ nhập bưởi ruby Thái Lan về bán qua mạng xã hội.

Theo ghi nhận, bưởi ruby Thái Lan đang được các cửa hàng trái cây bày bán với hai mức giá tùy mục đích sử dụng. Cụ thể, bưởi dùng để ăn có giá khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg, trong khi loại được lựa chọn để chưng, trưng bày có giá 60.000 - 65.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, khi mới được nhập khẩu về Việt Nam khoảng 2 năm trước, bưởi ruby từng có giá khoảng 200.000 đồng/kg. Như vậy, so với mức giá ban đầu, giá bán hiện nay đã giảm đáng kể, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.

Chị Nguyễn Thị Ánh Quyên (ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ), người đang bán loại bưởi này, cho hay: "Bưởi ruby Thái Lan còn được gọi là bưởi ruột hồng, nổi bật với phần thịt có màu hồng đến đỏ bắt mắt. Đây là đặc điểm tạo nên sức hút của loại trái cây này, nhất là với những người tiêu dùng yêu thích trái cây có màu sắc lạ".

Vỏ quả thường có màu xanh hoặc xanh ngả vàng khi chín, hình dáng khá tròn, phù hợp để vừa thưởng thức vừa trưng bày. Bên cạnh màu sắc đặc trưng, bưởi ruby còn được người tiêu dùng quan tâm nhờ hương vị ngọt thanh, tép bưởi mọng Gái cả đầu nước, không hạt hoặc rất ít hạt.

Giá cả đầu ngày: Cá heo nuôi sốt giá 500.000 đồng/kg ở chợ Miền Tây - Ảnh 3.Giá cả đầu ngày: Cá heo sông lên đến 600.000 đồng/kg, gà công nghiệp bán dưới giá thành

Giá gà công nghiệp xuất chuồng tiếp tục ở mức thấp, người nuôi đứng trước nguy cơ thua lỗ, trong khi cá heo sông mùa nước nổi được bán tới 600.000 đồng/kg.

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ĐẶNG TUYẾT - CA LINH
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    Chủ đề: giá nông sản Giá cả đầu ngày bưởi

    Dòng sự kiện: Giá nông sản

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