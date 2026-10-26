Giá cả đầu ngày: Tiểu thương chỉ cách phân biệt nho Ninh Thuận và nho Trung Quốc, giá cá tra nhích lên

Trong khi đó, giá hoa tươi tăng nhẹ do ảnh hưởng của mùa mưa, còn các loại hoa nhập từ Đà Lạt có giá cao hơn.

Nho Ninh Thuận từ 120.000 đồng/kg, nho Trung Quốc từ 80.000 đồng/kg

Nho Ninh Thuận được tiểu thương niêm yết giá 150.000 đồng/kg - Ảnh: THY NHUNG

Tại các chợ truyền thống và xe đẩy trái cây ở TP.HCM, nho đỏ là mặt hàng hút khách nhưng cũng khiến người tiêu dùng dễ nhầm lẫn nhất giữa hàng Ninh Thuận và nho nhập từ Trung Quốc.

Ghi nhận thực tế tại các chợ dân sinh TP.HCM, nho đỏ Trung Quốc thường được bán lẻ dao động khoảng 80.000 - 90.000 đồng/kg, trong khi nho đỏ Ninh Thuận cắt cành vận chuyển vào thành phố có giá từ 120.000 -150.000 đồng/kg tùy loại.

Theo một tiểu thương ở chợ Phú Nhuận, để phân biệt, người mua chỉ cần quan sát kỹ ngoại hình và nếm thử vị quả.

Nho Trung Quốc có hình dáng và màu sắc giống hệt nho Ninh Thuận khiến người mua khó phân biệt - Ảnh: THY NHUNG

Nho đỏ Ninh Thuận có trái hình cầu tròn, kích thước vừa phải, quả mọc khít và bám rất chắc vào cuống tươi xanh. Vỏ nho mỏng, có lớp phấn mỏng tự nhiên, phần đuôi giáp cuống thường còn phớt xanh nhẹ, khi ăn có vị chua thanh dịu xen lẫn vị ngọt mát, hạt to vừa.

Ngược lại, nho đỏ Trung Quốc trái to và thuôn dài, màu đỏ sẫm hoặc tím thẫm đều màu khắp quả. Khi ăn sẽ có cảm giác thịt quả xốp mềm, vị ngọt gắt hoặc lợ mà không có độ chua tự nhiên. Theo nhiều tiểu thương, thị trường còn có loại nho trái dài, được quảng cáo ngọt, không hạt giá từ 80.000 đồng/kg, cũng là nguồn hàng Trung Quốc.

Giá hoa cúng hạ nhiệt sau ngày rằm, còn 15.000 đồng/bó cúc

Giá hoa cúc giá bình dân 15.000 - 20.000 đồng/bó bày bán tại chợ quê ở Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo ghi nhận sau ngày 15 âm lịch, hiện tại các chợ quê ở miền Tây, hoa cúc có giá cả bình dân chỉ từ 15.000 đồng/bó. Hoa cúc tươi là mặt hàng được nhiều người tìm mua để chưng bàn thờ, bàn Phật và trang trí nhà cửa.

Tại các chợ quê tỉnh Đồng Tháp, những loại hoa như cúc vàng, hoa huệ, hoa hồng, lay ơn thường được người dân lựa chọn mua thường ngày, trong đó cao điểm ngày rằm thường hút hàng hơn. Tùy chủng loại, độ tươi, số lượng cành và cách bó, giá bán có thể khác nhau giữa các điểm bán.

Tại chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, giá hoa cúc 15.000 - 20.000 đồng/bó, hoa đồng tiền 5.000 đồng/cành (25.000 đồng/bó 5 cành kèm lá trang trí); hoa huệ 35.000 - 50.000 đồng/bó; hoa hồng 7.000 - 10.000 đồng/cành; cúc mini nhiều màu 25.000 đồng/bó.

Theo tiểu thương bán hoa, hiện nay giá hoa chợ các loại có tăng nhẹ do đang mùa mưa, ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng hoa.

"Hoa đi chợ chủ yếu là hoa cúc vì giá mềm, dễ bán, người mua cũng ưa chuộng vì vừa túi tiền. Trong khi đó, giá các loại hoa nhập từ Đà Lạt như bách hợp, cẩm tú cầu, hoa thanh liễu, hoa hồng... giá luôn cao hơn 100.000 - 200.000 đồng/bó, vì thế chỉ bán chạy vào dịp lễ Tết", bà Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương chợ Cao Lãnh, nói.

Giá cá tra tăng mạnh

Chế biến cá tra phi lê đông lạnh tại một nhà máy ở ĐBSCL - Ảnh: CTV

Theo ghi nhận, giá cá tra nguyên liệu tại một số địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đang được thu mua ở mức 35.000 - 37.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng cá. Trong khi đó, khoảng nửa tháng trước, giá cá tra chỉ dao động 30.000 - 32.000 đồng/kg.

Mức giá hiện tại giúp người nuôi cá tra có lợi nhuận khá sau thời gian đối mặt với nhiều áp lực về chi phí sản xuất. Với giá bán 35.000 - 37.000 đồng/kg, trừ chi phí nuôi, người nuôi có thể lãi khoảng 5.000 - 7.000 đồng/kg.

Trên mạng xã hội, nhiều thương lái liên tục đăng thông tin tìm mua cá tra nguyên liệu, ưu tiên cá có trọng lượng từ 1-1,5kg/con và sẵn sàng thu mua số lượng lớn. Động thái này cho thấy nhu cầu thu mua cá nguyên liệu đang tăng tại các vùng nuôi.

Một thương lái ngụ tại xã Châu Thành (TP Cần Thơ) cho biết giá cá tra tăng mạnh trong vài ngày gần đây do hoạt động xuất khẩu phục hồi, trong khi lượng cá đến lứa thu hoạch hiện vẫn còn ít. Nguồn cung chưa dồi dào, trong lúc nhu cầu thu mua tăng, góp phần đẩy giá cá nguyên liệu đi lên.