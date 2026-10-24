Giá rau củ neo cao, các bà nội trợ sốt ruột

Ngày 24-10, tại nhiều chợ lẻ ở TP.HCM, giá bán nhiều loại rau củ đang ở mức cao - Ảnh: N.TRÍ

Giá rau Đà Lạt đã "mềm hơn" nhưng người mua vẫn than

Đi chợ Bà Chiểu chiều 24-10, bà Trịnh Thị Hồng Lệ (ngụ phường Bình Thạnh) giật mình khi chỉ mua 2-3 loại rau mà phải trả hơn 100.000 đồng, trong khi bình thường chỉ khoảng 60.000 - 70.000 đồng.

"Nửa ký cà chua 30.000 đồng, nửa ký xà lách 35.000 đồng, thêm ít rau gia vị, ớt... vậy là giá cao quá. Khoảng tháng qua, mưa ngớt nhưng giá rau vẫn khá cao, nhiều khi có loại ngang ngửa giá thịt gà", bà Lệ phân tích.

Theo ghi nhận tại các chợ lẻ ở TP.HCM như Tân Định, Bà Chiểu, Thị Nghè..., giá nhiều loại rau củ bán lẻ đang neo ở mức cao như bí đao và bí đỏ 25.000 đồng/kg; dưa leo 30.000 đồng/kg; cà tím, khổ qua, cà chua 40.000 - 55.000 đồng/kg; cải ngọt, cải bẹ xanh, cải rổ, cải cúc, mồng tơi 35.000 - 45.000 đồng/kg; rau nhút 70.000 đồng/kg.

Tương tự, giá nhiều loại rau gia vị hiện cũng còn tương đối cao như hành lá 75.000 - 90.000 đồng/kg, ngò rí 85.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhóm hàng Đà Lạt dù có xu hướng hạ nhiệt so với tháng trước nhưng vẫn còn cao. Cụ thể, khoai tây, cà rốt, xà lách búp và xà lách gai Đà Lạt 45.000 - 55.000 đồng/kg tùy loại; cải thảo và bắp cải 30.000 - 35.000 đồng/kg.

Theo bà Trần Thị Hiền, tiểu thương tại chợ Bà Chiểu, hầu hết loại rau vẫn neo cao trong khoảng 1,5 tháng qua và mức giá hiện nay tăng bình quân khoảng 25-35% so với lúc giá bình ổn, còn nếu tính riêng thì các loại như nhóm rau cải, khổ qua, cà tím, rau gia vị tăng 60-70%.

Thông tin từ chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) cho thấy lượng hàng rau củ nhập chợ phổ biến trên dưới 500 tấn/đêm, chỉ giảm nhẹ so với mức ổn định.

Giá nhiều loại rau củ bán sỉ tại chợ hiện vẫn còn neo cao như khoai lang, khoai mỡ phổ biến 20.000 đồng/kg; mồng tơi, cải bó xôi, xà lách gai Đà Lạt 29.000 - 32.000 đồng/kg; cải rổ, cải sậy, cải xanh, củ sen, cải ngồng 20.000 - 25.000 đồng/kg; xà lách xoong Đà Lạt 50.000 đồng/kg.

Nhóm tăng giá nhẹ hơn là khoai tây và cà rốt Đà Lạt hiện 24.000 đồng/kg, bắp cải và cải thảo 12.000 đồng/kg.

Theo các thương nhân, nhóm tăng mạnh nhất là rau lá và các loại khoai với mức tăng 40-60% so với lúc ổn định. Một số loại giá tăng nhẹ hơn như bí các loại; bắp cải, cải thảo, khoai tây, cà rốt Đà Lạt với mức tăng 10-20%.

Tại sao lượng rau về chợ đầu mối ổn định nhưng giá lại tăng?

Lượng rau củ nhập về các chợ đầu mối ở TP.HCM đang tương đối ổn định nhưng giá nhiều loại lại tăng, nhất là nhóm rau lá - Ảnh: N.TRÍ

Đại diện ban quản lý một chợ đầu mối tại TP.HCM cho biết nguồn hàng ở một số địa phương có nguồn cung lớn như Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng sản lượng đưa về chợ sụt giảm so với bình thường. Tuy vậy, nhờ nguồn cung từ hàng nhập và một số địa phương khác tăng lên nên bù lại được lượng sụt giảm các nơi khác, giúp tổng lượng về chợ tương đối ổn định hoặc chỉ giảm nhẹ.

"Giá rau củ có xu hướng tăng trong thời gian qua nên người bán hàng tại vùng trồng cho đến người bán hàng tại chợ sỉ lẫn chợ lẻ đều có tâm lý đẩy giá lên, dẫn đến giá đến tay người dùng cao.

Ngoài ra, nguồn cung các chủng loại không đồng đều nên dù tổng lượng ổn định nhưng lượng riêng của một số mặt hàng lại giảm mạnh, khiến giá bán các mặt hàng này khó bình ổn", vị này lý giải.

Góc độ người bán lẻ, bà Trần Thị Hiền cho rằng do nguồn cung không giống nhau nên mức tăng giá sẽ không đồng đều ở các nhóm rau.

"Nhóm rau ăn lá do dễ bị tác động bởi thời tiết mưa, ngập nên giá thường dễ biến động và mức tăng nhiều hơn. Chưa kể, do tùy mối hàng nhập vào và khu vực bán nên cùng loại rau nhưng giá bán nhiều nơi cũng chênh lệch 20-25%", bà Hiền nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thành Đạt, đại diện Tổ hợp tác Suối Thông B (Lâm Đồng), cho biết thời tiết đang nắng nhiều hơn nên tình trạng rau bị ngập úng và hư hỏng bắt đầu có xu hướng giảm dần so với tháng 8 và 9.

"Nếu sang tháng 11 và 12 thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm như Lâm Đồng, Đồng Tháp, Tây Ninh có nắng nhiều hơn thì sản lượng sẽ phục hồi nhanh, giá nhiều loại rau có thể sẽ hạ nhiệt, nhất là rau lá vì thời gian gieo trồng đến thu hoạch nhanh", ông Đạt nhận định.