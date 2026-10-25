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Giá cả đầu ngày: Cua đồng đắt hàng, tiểu thương không đủ bán, giá lúa tăng nhẹ

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
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ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
CA LINH
CA LINH

Cuối mùa nước nổi ở miền Tây, cua đồng khan hiếm, giá cua càng lớn lên đến 200.000 đồng/kg nhưng tiểu thương mỗi ngày chỉ gom được vài ký.

Giá cả đầu ngày: Cua đồng đắt hàng, tiểu thương không đủ - Ảnh 1.

Cua đồng được bày bán đa dạng tại chợ Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trong khi đó, giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long nhích nhẹ khoảng 100 đồng/kg ở một số giống.

Cua đồng giá cao, tiểu thương không có đủ để bán

Thời điểm này, mùa nước nổi ở miền Tây bước vào gần cuối vụ, cua đồng đặc sản tăng giá mức 150.000 - 200.000 đồng/kg, tiểu thương không có đủ hàng để bán.

Ghi nhận tại chợ Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp giá càng cua đồng 200.000 đồng/kg, cua càng 150.000 đồng/kg, cua cỡ nhỏ giá 100.000 đồng/kg, cua xay 120.000 đồng/kg.

Chị Ngọc Hân, tiểu thương chợ Hòa An, cho biết do cua đồng ngày càng khan hiếm nên luôn hút hàng. Trung bình mỗi ngày chỉ thu mua được 5-7kg cua các loại.

"Cua đồng giá trị dinh dưỡng cao, nhiều chị nội trợ thích mua càng cua đồng cho trẻ em ăn. Hiện nay, càng cua size lớn rất hiếm, mỗi ngày chỉ gom được 1-2kg, không đủ hàng để bán", chị Hân nói.

Hiện nay, ngoài cua đồng, nhiều mặt hàng đặc sản mùa nước nổi như các loại rau đồng, cá đồng loại ngon cũng bắt đầu tăng giá. Bông điên điển 50.000 đồng/kg, bông súng ma 15.000 đồng/bó 500g, cá sặc bướm cỡ lớn 100.000 đồng/kg, cá lóc đồng 150.000 đồng/kg, ếch đồng 180.000 đồng/kg, lươn đồng 160.000 - 200.000 đồng/kg.

Giá lúa tăng nhẹ

Giá cả đầu ngày: Cua đồng đắt hàng, tiểu thương không đủ - Ảnh 2.

Thu hoạch lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: CA LINH

Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, một số giống lúa phổ biến tăng khoảng 100 đồng/kg so với một tuần trước. Tuy nhiên, hoạt động mua bán vẫn còn chậm, thị trường chưa ghi nhận biến động lớn.

Ghi nhận tại Đồng bằng sông Cửu Long, lúa tươi IR 50404 hiện được thu mua ở mức 5.900 - 6.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với mức 5.800 - 6.000 đồng/kg tuần trước. Tương tự, giá lúa OM 34 hiện dao động 5.900 - 6.000 đồng/kg, lúa OM 5451 được thu mua ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg, đều tăng 100 đồng/kg. Đối với các giống lúa thơm, giá Đài Thơm 8 hiện ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg, lúa OM 18 cũng giữ giá 6.400 - 6.600 đồng/kg, không thay đổi.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm Việt Nam được chào bán ở mức 470 - 475 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước; gạo thơm 100% tấm ở mức 380 - 384 USD/tấn, tăng 1 USD/tấn; gạo Jasmine đạt 518 - 522 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn.

Giá cả đầu ngày: Cua đồng đắt hàng, tiểu thương không đủ - Ảnh 4.Giá rau củ neo cao, các bà nội trợ sốt ruột

Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM, giá nhiều loại rau củ hiện vẫn ở mức tương đối cao, đặc biệt nhóm rau lá... nhiều mặt hàng neo giá cao thời gian dài.

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ĐẶNG TUYẾT - CA LINH
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    Chủ đề: Giá cả đầu ngày giá nông sản giá lúa Hiệp hội Lương thực Việt Nam

    Dòng sự kiện: Giá nông sản

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