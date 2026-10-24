Giá cả đầu ngày: Cá linh giảm sâu, cá chạch 200.000 đồng/kg, rau củ vẫn neo cao

Cá lóc đồng, cá chạch đồng từ 150.000 - 200.000 đồng/kg - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Tại TP.HCM, nhiều loại rau củ bán lẻ vẫn neo giá cao hơn đáng kể so với mức tham khảo tại chợ đầu mối.

Cá linh đại hạ giá, cá lóc đồng, cá chạch tăng giá cuối mùa

Thời điểm này, mùa nước nổi đã gần cuối vụ, các loại cá đồng đặc sản như cá lóc, cá chạch, cá chốt... giá tăng cao từ 150.000 - 200.000 đồng/kg. Trong khi đó cá linh đại hạ giá chỉ còn 40.000 đồng/kg.

Theo tiểu thương bán cá đồng xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, thời điểm này cuối mùa nước nổi, cá đồng có nhiều loại như: Cá lóc, cá chạch, cá chốt, cá linh, cá lăng, cá khoai, cá lòng tong... giá từ 80.000 - 150.000 đồng. Trong đó cá linh đặc sản mùa nước nổi đại hạ giá chỉ còn 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó cá đồng đổ về chợ trung tâm Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp giá tăng từ 30.000 - 50.000 đồng/kg. Cụ thể cá chạch 200.000 đồng/kg, cá chốt 150.000 đồng/kg, cá lóc đồng 150.000 đồng/kg, cá lòng tong 60.000 đồng/kg, cá khoai 80.000 đồng/kg, cá linh 40.000 đồng/kg.

Bà Trần Ngọc Hoa - tiểu thương bán cá đồng chợ Cao Lãnh - cho biết thời điểm cuối mùa nước nổi cá linh không còn được săn đón nhiều, lượng cá mỗi ngày bán đi rất chậm mặc dù giá đã giảm xuống rất thấp. Ngược lại, các mặt hàng cá khác lại duy trì mức giá ổn định và ngày càng tăng cao do sắp khan hiếm.

"Hiện nay cá chạch giữ giá cao nhất trong các loại cá đồng, phổ biến mức 180.000 - 200.000 đồng/kg cỡ cá vừa, còn loại lớn hơn cỡ 15 con/kg rất ít mà giá cao từ 220.000 đồng/kg. Mỗi năm chỉ có một mùa này thôi, nên khách cũng tranh thủ mua ăn", bà Hoa nói.

Giá dừa tươi ổn định do mưa kéo dài

Dười tươi bán tại chợ ở TP Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Theo ghi nhận từ thị trường ở miền Tây, hiện giá dừa xiêm xanh loại trái to, đẹp dao động 40.000-45.000 đồng/chục (12 trái); hàng trung bình khoảng 35.000 đồng/chục, còn hàng nhỏ, trái bi hoặc chất lượng kém ở mức 25.000 đồng/chục.

Đối với dừa xiêm đỏ, loại trái to, đẹp có giá khoảng 40.000-45.000 đồng/chục; hàng trung bình 35.000 - 39.000 đồng/chục, còn hàng nhỏ, chất lượng kém khoảng 20.000 - 25.000 đồng/chục.

Ông Bùi Văn Thành, thương lái thu mua dừa tại xã Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), cho hay do đang vào mùa mưa, nhu cầu tiêu thụ dừa tươi chưa cao nên giá dự kiến tiếp tục đi ngang cho đến khi thời tiết nắng trở lại.

Ở chiều ngược lại, giá dừa khô có xu hướng tăng nhẹ khi một số khu vực đẩy mạnh thu mua phục vụ xuất khẩu. Dừa khô còn nguyên vỏ, loại trái lớn, đẹp, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu được thu mua tại vườn với giá 80.000-85.000 đồng/chục. Nếu thương lái tự vào vườn thu gom, vận chuyển, giá khoảng 70.000-75.000 đồng/chục. Dừa khô loại nhỏ tiêu thụ nội địa có giá 60.000-65.000 đồng/chục.

Dự báo từ nay đến Tết, nhu cầu dừa khô phục vụ chế biến bánh, mứt có thể tăng, tạo thêm động lực cho giá mặt hàng này.

Rau củ giá cao, người tiêu dùng trả thêm tiền cho sự tiện lợi

Rau được bày bán dưới dạng đóng gói được ưa chuộng dù giá cao hơn - Ảnh: HẢI KIM

Giá bán rau, củ ở các cửa hàng, siêu thị thực phẩm neo cao, nhiều nơi chọn cách đóng gói nhỏ, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự tiện lợi và chất lượng.

Theo bảng giá một cửa hàng rau củ ở phường An Khánh, TP.HCM, nhiều mặt hàng rau lá đang được bán ở mức vài chục nghìn đồng/kg, trong đó một số loại rau củ cao cấp có mức giá trên 100.000 đồng/kg.

So với giá tại chợ đầu mối Thủ Đức được công bố trong tháng 10-2026, mức giá cà rốt 45.000 đồng/kg cao hơn đáng kể so với mốc khoảng 24.000 đồng/kg. Cải bó xôi có giá 95.000 đồng/kg cũng cao hơn mức tham khảo 50.000 đồng/kg tại chợ đầu mối, cải ngọt thủy canh giá 60.000 đồng/kg, chanh tươi 45.000 đồng/kg...

Đối với nhóm nông sản đặc sản, khoai lang mật Tà Nung được bán với giá 65.000 đồng/kg, hoặc 320.000 đồng/thùng 5kg. Khoai lang Nhật có giá 62.000 đồng/kg, hoặc 300.000 đồng/thùng 5kg. Khoai môn sáp có giá 50.000 đồng/kg, trong khi loại gọt sẵn được bán ở mức 65.000-70.000 đồng/kg tùy quy cách.

Nhiều bà nội trợ cho biết các cửa hàng chuyên doanh thường chế biến sẵn, quy cách đóng gói vừa nhu cầu nên rất tiện sử dụng. Dù giá thành có cao hơn 10-20% so với hàng bày bán phổ thông ở chợ, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận.

