Giá cả đầu ngày: Xoài cát Hòa Lộc giá 'dễ thở', còn 40.000 đồng/kg, cam xoàn đắt gấp 3 lần cam sành

Xoài cát chín được giảm giá để kịp hết hàng - Ảnh: THY NHUNG

Trong khi đó, qua ngày 20-10, nhiều tiệm làm đẹp, siêu thị vẫn tung ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm.

Giá xoài cát Hòa Lộc chỉ từ 40.000 đồng/kg

Thị trường xoài cát Hòa Lộc nguồn gốc Cao Lãnh hiện ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mức giá tùy theo độ chín và kích cỡ trái.

Tại các quầy trái cây và chợ dân sinh, xoài xanh loại to (loại 1) đang giữ mức giá cao nhất, dao động quanh ngưỡng 70.000 đồng/kg. Xoài xanh kích thước nhỏ hơn có giá khoảng 50.000 đồng/kg. Đáng chú ý, xoài chín lại có mức giá mềm nhất, chỉ khoảng 40.000 đồng/kg.

Lý giải về mức giá này, các tiểu thương cho biết xoài chín thường phải hạ giá bán nhanh để tránh hư hỏng.

Một tiểu thương chia sẻ: "Xoài chín thì phải để qua ngày mới xả giá rẻ 40.000 đồng/kg để bán cho hết, chứ xoài già còn xanh vận chuyển hay trữ đều dễ nên giá cao hơn. Hồi tầm tháng 5 đúng đợt cao điểm, hàng hiếm hơn nên giá đắt đỏ lắm, nay giá đã dễ thở hơn nhiều".

Một số nhà vườn thông tin sản lượng và chất lượng đợt này khá ổn định. Đại diện một nhà vườn nhận định: "Thương lái vào tận vườn tuyển hàng rất kỹ, lứa xoài nhỏ hoặc chín bói trên cây thường có giá thấp hơn, khó bì được với thời điểm sốt giá hồi giữa năm".

Cam xoàn bán tại chợ có giá gấp 3 lần cam sành

Cam xoàn được bán tại chợ ở Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Ghi nhận tại một số chợ ở Vĩnh Long và TP Cần Thơ, cam xoàn hiện được bán với giá 32.000 - 35.000 đồng/kg. Trong khi đó, cam sành có giá bán lẻ khoảng 10.000 - 12.000 đồng/kg. Như vậy, giá cam xoàn cao gần gấp 3 lần cam sành.

Chị Lê Thanh Thúy, tiểu thương bán trái cây tại chợ Phú Thứ (phường Hưng Phú), lý giải: "Cam xoàn có mức giá cao hơn nhờ đặc điểm múi cam thơm, vị ngọt, ít chua, phù hợp với nhu cầu ăn tươi của nhiều người tiêu dùng. Trái cam xoàn thường có kích thước vừa phải, vỏ mỏng, khi chín có màu vàng xanh đặc trưng".

Trong khi đó, cam sành có giá bán thấp hơn, được nhiều người lựa chọn để vắt nước uống hoặc chế biến thành các loại thức uống giải khát.

Với mức giá hiện tại, cam xoàn thuộc phân khúc giá cao hơn trên thị trường bán lẻ, trong khi cam sành có lợi thế về giá và phù hợp với nhu cầu mua số lượng lớn. Chị Thúy cho biết sạp thường nhập cam xoàn của thương lái tại xã Châu Thành (TP Cần Thơ) với giá từ 27.000 - 28.000 đồng/kg.

Quán cà phê có lượng khách tăng mạnh nhờ tặng quà dịp 20-10

Khách nữ nhận quà tặng khi mua nước tại một quán cà phê ở TP.HCM nhân ngày 20-10 - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Một số quán cà phê, siêu thị cho biết trong ngày 20-10 doanh thu đã tăng rõ rệt khi triển khai các chương trình tặng quà, khuyến mãi. Anh Phùng Văn Đức - đồng sáng lập Đà Brew (phường Tân Định, TP.HCM) - nói đã dành khoảng 3 triệu đồng chuẩn bị 50 phần quà, trao cho khách thông qua hình thức quay số ngẫu nhiên và tạo được sự bất ngờ cho khách.

Trong khi đó, tiệm cà phê Serene (phường An Đông, TP.HCM) tiết lộ phải mua thêm hoa để có khoảng 60-70 phần quà phục vụ khách trong buổi tối, ngoài 100 phần chuẩn bị đầu ngày.

Chủ tiệm ước tính lượng khách trong ngày tăng khoảng 50% so với bình thường. Sau khi chương trình được đăng trên mạng xã hội, nhiều người liên hệ hỏi về quà tặng, thậm chí đề nghị giao tận nơi.

Không dừng lại ở dịp 20-10, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng mỹ phẩm tiếp tục tung ưu đãi giảm giá, tặng quà, tích điểm nhằm thu hút khách hàng, kích thích chi tiêu sau ngày 20-10.

Ghi nhận tại chuỗi Watsons, chương trình "Mừng tháng của nàng" giới thiệu mức giảm giá đến 50% đối với các sản phẩm thuộc chương trình, bên cạnh nhiều quầy mua một tặng một và mặt hàng đồng giá. Các nhà bán lẻ như Saigon Co.op, Lotte Mart... tiếp tục kéo dài khuyến mãi tận dụng sức mua trong mùa mua sắm tháng 10, thay vì chỉ tập trung ưu đãi trong ngày lễ.

Ở lĩnh vực làm đẹp, các cơ sở cũng tung ưu đãi cho những khách đặt lịch xuyên suốt tháng 10. Chuppy Nails tại khu vực Phú Nhuận tặng quà cho khách có hóa đơn làm móng từ 500.000 đồng, một số tiệm tóc khuyến mãi giảm giá cho người đi cùng.