Giá cả đầu ngày: Hồng Đà Lạt chờ nắng, khô cá lóc từ 150.000-200.000 đồng/kg, nhãn xuồng chạm 60.000 đồng/kg

Nông dân khu vực Cầu Đất - Đà Lạt thu hoạch hồng - Ảnh: NGUYỄN QUANG NGỌC

Giá nhãn tại Đồng Tháp dần ổn định, với nhãn Edor thu mua tại vườn ở mức 17.000-20.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường ghế ô tô trẻ em sau cơn sốt hồi tháng 7 vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình.

Hồng Đà Lạt đầu mùa: giá cao nhưng chưa vào độ ngon nhất

Ghi nhận tại các vườn và điểm bán ở Đà Lạt, hồng tươi tự hái hoặc mua trực tiếp tại vườn 13.000 - 25.000 đồng/kg, chuyển đi các tỉnh có giá hơn 35.000 đồng/kg. Hồng giòn Fuyu và hồng trứng loại đã ủ hơi tự nhiên, hết chát khoảng 50.000 đồng/kg tại chợ Đà Lạt. Giá hồng Đà Lạt bán ở chợ và các sạp trái cây tại TP.HCM và các tỉnh cao hơn tại Đà Lạt khoảng 30%.

Hồng đã chế biến có giá cao hơn, như hồng sấy dẻo, sấy miếng 150.000 - 250.000 đồng/kg. Hồng treo gió loại thường 240.000 - 315.000 đồng/kg, còn hồng treo gió cao cấp làm theo công nghệ Nhật Bản (Hoshigaki) lên tới 350.000 - 500.000 đồng/kg.

Hồng tươi, hồng giòn, hồng treo gió đang được bán nhiều, nhưng người trồng nói khoảng một tuần nữa hồng mới vào giai đoạn ngon nhất. Nhiều người trồng cho biết vườn vừa trải qua đợt mưa kéo dài nên quả còn nhạt, nhiều trái ngậm nước, ăn chưa đậm vị.

Theo kinh nghiệm, cần thêm khoảng một tuần nắng hồng mới ngọt và giòn đúng độ.

Khô cá lóc chờ sức mua tăng dịp Tết

Một hộ tại phường Thới An Đông, TP Cần Thơ bán khô cá lóc ven đường - Ảnh: CA LINH

Hiện thời tiết mưa nhiều khiến việc phơi khô cá lóc gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của các hộ tại làng nghề khô cá lóc phường Thới An Đông, TP Cần Thơ. Hiện sức mua mặt hàng này cũng chưa cao, lượng khô cá lóc tiêu thụ mỗi ngày tại cơ sở và qua các mối quen của một hộ khoảng 20-30kg.

Theo bà Nguyễn Thị Bé Ba (ngụ phường Thới An Đông), để sản xuất được 1kg khô cá lóc thành phẩm cần khoảng 3kg cá lóc tươi. Quá trình chế biến đòi hỏi nguồn nguyên liệu chất lượng, đồng thời phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, nhất là công đoạn phơi khô.

Sản phẩm khô cá lóc của làng nghề Thới An Đông không chỉ phục vụ thị trường Cần Thơ mà còn được phân phối đến TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác. Một số đơn hàng còn được gửi ra tận Hà Nội, cho thấy thị trường tiêu thụ đặc sản địa phương khá đa dạng.

Bà Bé Ba cho hay các hộ làm nghề đang kỳ vọng sức mua tăng vào dịp Tết, thời điểm nhu cầu mua sắm, biếu tặng đặc sản thường tăng cao. Theo bà, vào những ngày cao điểm này, lượng đơn hàng có thể tăng gấp đôi so với ngày thường.

Hiện khô cá lóc được bán tại cơ sở với giá 150.000-200.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bán tại các chợ dao động 230.000-250.000 đồng/kg, tùy nơi bán và sản phẩm.

Giá nhãn Đồng Tháp giữ mức cao sau đợt thu hoạch rộ

Nhãn Edo của nông dân xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp đang cho trái - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo nhà vườn trồng nhãn ở Đồng Tháp, hiện giá nhãn Edor bình ổn, được thương lái thu mua tại vườn mức từ 17.000 - 20.000 đồng/kg. Tại các chợ, giá nhãn Idor ở mức cao từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, nhãn xuồng cơm vàng 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Theo nông dân trồng nhãn xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, giá nhãn hiện nay bình ổn so với cùng kỳ năm trước, thương lái đến tận vườn thu hoạch giá 17.000 đồng/kg, nhà vườn không cần tốn công thu hoạch hay thuê nhân công.

Ghi nhận tại chợ Cao Lãnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, giá nhãn xuồng từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, nhãn Edor từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, nhãn tiêu từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Vân, tiểu thương chợ Cao Lãnh, cho biết hiện nay giá nhãn bình ổn và giữ mức cao, vì các nhà vườn vừa mới hết đợt thu hoạch rộ.

"Tuần trước tôi vừa bán xong cho thương lái một đợt nhãn Edor giá 18.000 đồng/kg. Hiện còn một ít tôi đem ra chợ bán lẻ được hơn 30.000 đồng/kg", bà Vân nói.

Đồng Tháp là một trong những địa phương có diện tích trồng nhãn chuyên canh lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó tập trung nhiều nhất ở xã Phú Hựu được cấp thương hiệu Nhãn Châu Thành, hiện nay diện tích trồng nhãn còn hơn 1.000ha, giảm hơn 50% với năm 2024.

Ghế trẻ em trên ô tô giá từ vài trăm nghìn đến gần 20 triệu đồng Ghế trẻ em trên ô tô giảm sức mua sau cơn sốt đầu tháng 7 - Ảnh: THY NHUNG Theo khảo sát, nhóm nôi xách cho trẻ sơ sinh và đệm nâng không tựa có giá mềm nhất, dao động từ 300.000 - 1,5 triệu đồng. Phân khúc ghế xoay 360 độ hoặc dòng tích hợp dùng suốt giai đoạn 0 - 10 tuổi ở mức 2,5 - 6 triệu đồng với các thương hiệu tầm trung, trong khi các dòng cao cấp chuẩn i-Size từ châu Âu chạm mốc 10 - 18 triệu đồng. Cụ thể, ghế cho bé từ 0-9 tuổi của thương hiệu Peaflo 265.000 đồng, có dòng từ 9 tháng đến 12 tuổi có giá 1.890.000 đồng. Ghế trẻ em thương hiệu Joie có giá 3,39-4,79 triệu đồng, có dòng cao cấp hơn đang được giảm giá từ 12,3 triệu đồng giảm xuống còn 10,4 triệu đồng. Thị trường cũng ghi nhận một số hãng khác như Duckbill, Reebaby hay Kinderkraft có nhiều chủng loại và mẫu mã. Theo chia sẻ của một đơn vị kinh doanh, thời điểm 1-7 khi quy định về việc ghế trẻ em trên ô tô thì sức mua nóng, lượng tìm kiếm và doanh số tại các chuỗi bán lẻ, sàn thương mại điện tử tăng vọt. Đại diện một đơn vị cho biết thời điểm 1-7 có khách hàng mua các dòng đệm nâng giá rẻ hoặc ghế đa năng dưới 4 triệu đồng để kịp "đối phó". Nhưng sau đó sức mua cũng giảm dần và người dùng có nhu cầu thật sự mới mua. Lý giải lý do, vị đại diện cho biết quy định không áp dụng bắt buộc dùng thiết bị an toàn đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách như taxi, xe hợp đồng, xe buýt, xe khách và chỉ nhắc nhở đối với xe gia đình nên nhiều người không còn mặn mà mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô.