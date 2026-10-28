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Giá cả đầu ngày: Cau giảm sâu, cá đồng rẻ cuối mùa nước nổi, người nuôi heo lỗ nặng

tác giả
CA LINH
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CA LINH
CA LINH
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

Giá cau trái dài tại miền Tây giảm còn 6.000-8.000 đồng/kg sau khi từng đạt 30.000 đồng/kg, trong khi nguồn cung ngày càng khan hiếm, người nuôi heo vẫn đang lỗ dù sắp vào mùa sản xuất hàng Tết.

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Một vựa thu mua cau tại Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Cuối mùa nước nổi, cá đồng đổ ra sông nhiều khiến các chợ miền Tây nhộn nhịp, giá một số loại cá giảm, người tiêu dùng dễ mua hơn. 

Giá cau cuối mùa ở mức thấp

Theo ghi nhận, giá cau trái dài tại các tỉnh miền Tây hiện dao động 6.000-8.000 đồng/kg. Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, giá cau từng tăng lên mức 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Dù giá hiện tại đã giảm đáng kể so với thời điểm đạt đỉnh, mặt hàng này vẫn duy trì mức giá khá so với cùng kỳ năm trước khi ở mức 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Điều đáng chú ý là nguồn cung cau đang cạn dần. Một số thương lái cho biết những vườn cau trước đây có thể thu hoạch 500-600kg mỗi đợt, nay chỉ còn khoảng 20-30kg. Thậm chí, có vườn từng thu hoạch được cả tấn cau mỗi đợt nhưng hiện sản lượng chưa đến 100kg.

Sản lượng giảm khiến việc thu mua gặp nhiều khó khăn. Người thu hoạch phải đi mót từng buồng cau còn sót lại trên cây, nhưng lượng cau thu được không đáng kể.

Trong khi đó, giá cau có sự chênh lệch lớn giữa các loại. Cau tròn hiện chỉ được thu mua khoảng 1.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với cau trái dài. Một số loại cau không đạt tiêu chuẩn còn gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ.

Chợ bán cá đồng nhộn nhịp cuối mùa nước nổi

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Khu vực bán cá đồng tại chợ Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhộn nhịp khách mua - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo ghi nhận, nhiều chợ bán cá đồng ở miền Tây nhộn nhịp khách mua. Do thời điểm này gần cuối vụ mùa nước nổi, lượng cá đồng đánh bắt được nhiều, bên cạnh đó cá từ trên đồng đổ ra các nhánh sông nhiều và đa dạng.

Nhiều loại cá đồng bày bán tại chợ trung tâm Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với giá mềm, khách hàng dễ mua, đặc biệt thời điểm này có cá thiên nhiên nhiều và đa dạng. Cá linh 40.000 đồng/kg, cá sặc 50.000 đồng/kg, cá lăng (chết ngộp) chỉ 40.000 đồng/kg, cá lăng sống 80.000 đồng/kg, cá chạch kim 120.000 đồng/kg, cá thiểu 80.000 đồng/kg, cá chốt từ 80.000 - 150.000 đồng/kg.

Theo nông dân chuyên đánh bắt cá đồng ở xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thời điểm cuối tháng 10 đầu tháng 11 là mùa cá ra sông, chỉ cần giăng lưới đón ở khu vực sông gần các cống nước, đường nước đổ từ đồng xuống sông sẽ bắt được nhiều cá.

"Hai loài cá ra sông nhiều nhất là cá lăng và cá chốt, có khi cá mắc đầy lưới gỡ không nổi. Chính vì số lượng nhiều đột biến mấy ngày này cho nên giá cá lăng, cá chốt giảm xuống nhằm tiêu thụ hết trong ngày. Cá lăng là loại cá đặc sản, những mùa khác chỉ bắt được trên sông lớn như sông Tiền, vì thế giá cao", ông Trần Văn Tú, nông dân xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Giá heo hơi tiếp tục trượt dài, người nuôi lỗ đến 9.000 đồng/kg

Sáng 28-10, theo thông tin từ người nuôi và thương lái, giá heo hơi nhiều địa phương giảm 500-1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống mức phổ biến chỉ còn 43.000 - 48.000 đồng/kg tùy loại và tùy nơi.

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Giá heo hơi xuất chuồng tiếp tục ở mức thấp, nhiều người nuôi đang thua lỗ nặng - Ảnh: N.TRÍ

Cụ thể, khu vực miền Bắc ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, xuống còn mức phổ biến 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Theo đó, Hưng Yên, Điện Biên… là những địa phương có mức giá thấp nhất khu vực. Trong khi đó, giá heo hơi tại thị trường miền Trung - Tây Nguyên hôm nay được ghi nhận tương đối ổn định so với ngày hôm qua, đa phần giá đi ngang. Tuy nhiên, áp lực giảm giá vẫn xuất hiện cục bộ tại một số nơi ở Gia Lai, Nghệ An... khi giá nhiều người nuôi bán ra bị hạ 1.000 đồng/kg, xuống mức thấp nhất còn 43.000 đồng/kg.

Khảo sát mới nhất cho thấy khung giá thu mua toàn khu vực neo phổ biến trong khoảng 43.000 - 48.000 đồng/kg. Trong đó, nhóm các địa phương đang giữ giá heo hơi thấp nhất khu vực cũng như cả nước bao gồm các tỉnh Gia Lai, Thanh Hóa, Nghệ An.

Tương tự miền Trung, thị trường phía Nam trong sáng nay được ghi nhận giảm cục bộ tại một số nơi với mức giảm 500 - 1.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hiện nay ở khu vực này nằm xoay quanh trong khoảng 44.000 - 48.000 đồng/kg, trong đó Đồng Nai và TP.HCM được ghi nhận là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Theo nhiều hộ chăn nuôi, giá heo có xu hướng giảm dần đều trong nhiều tuần qua và đã giảm mạnh so với mốc trên dưới 63.000 đồng/kg của tháng 7, và giảm mạnh so với mốc đỉnh 80.000 đồng/kg của năm ngoái. Với giá heo hơi hiện nay, nhiều người nuôi đang phải thua lỗ 6.000 - 9.000 đồng/kg xuất chuồng.

Giá cả đầu ngày: - Ảnh 3.Giá cả đầu ngày: Khô cá đồng vào mùa, xà lách xoong tăng giá, heo hơi giảm còn 53.000 đồng/kg

Nguồn cung khô cá đồng, khô nhái tại An Giang, Đồng Tháp đang dồi dào khi vào mùa nước nổi, các cơ sở tất bật gom hàng chuẩn bị cho thị trường Tết.

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CA LINH - ĐẶNG TUYẾT - NGUYỄN TRÍ
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    Chủ đề: giá thịt heo giá nông sản Giá cả đầu ngày

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