Giá cả đầu ngày: Chanh, ớt miền Tây tăng giá, xoài Đài Loan giảm mạnh, đường sẵn sàng cho mùa Tết

Chanh dạt bán tại chợ Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trong khi đó, mặt hàng đường đang nhiều kỳ vọng phục hồi khi các doanh nghiệp bánh kẹo bước vào giai đoạn sản xuất phục vụ Tết.

Chanh, ớt miền Tây tiếp tục tăng giá

Hiện nay, giá chanh, ớt miền Tây tiếp tục tăng giá nhẹ, thương lái báo giá thu mua tại vựa tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Còn tại các chợ, giá chanh, ớt bán lẻ cũng tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg.

Theo thông tin cập nhật hằng ngày của các vựa thu mua ớt ở Đồng Tháp, An Giang, giá ớt thu mua từ 26.000 - 31.000 đồng/kg, giá phân phối ra từ 36.000 - 41.000 đồng/kg. Trong khi đó tại các chợ, giá ớt bán lẻ mức cao từ 70.000 - 90.000 đồng/kg.

Giá chanh xô được thương lái thu mua mức 14.000 - 18.000 đồng/kg, chanh dạt 8.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với tuần trước.

Theo ghi nhận tại chợ Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chanh dạt được nhà vườn đem ra chợ bán xổ giá 12.000 - 15.000 đồng/kg, mức giá này khá tốt so với thời điểm cách đây 3 tháng, giá chanh cùng loại chỉ 3.000 đồng.

"Hiện giá chanh được thương lái thu mua tại vườn mức cao hàng đẹp từ 14.000 đồng/kg, nên chanh dạt còn lại tôi đem ra chợ bán cũng được giá tốt, gần bằng với giá bán cho thương lái. Trong khi đó, chanh loại 1 hiện bạn hàng bán lại từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, tùy mục đích sử dụng mà khách hàng có thể lựa chọn loại chanh mình cần", ông Huỳnh Văn Nhỏ, tiểu thương chợ Hòa An, nói.

Giá xoài Đài Loan giảm mạnh

Giá xoài Đài Loan giảm mạnh - Ảnh: CA LINH

Giá xoài Đài Loan tại một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang giảm mạnh so với khoảng một tháng trước.

Theo ghi nhận, xoài Đài Loan xanh loại 1 hiện có giá thu mua khoảng 10.000 đồng/kg, trong khi loại 2 chỉ còn khoảng 5.000 đồng/kg. Cách đây một tháng, giá hai loại xoài này lần lượt ở mức khoảng 26.000 đồng/kg và 16.000 đồng/kg.

Không chỉ xoài xanh, xoài Đài Loan vàng cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Nếu một tháng trước, xoài vàng loại 1 được thu mua khoảng 40.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 20.000 đồng/kg, thì hiện giá tương ứng chỉ còn khoảng 29.000 đồng/kg và 6.000 đồng/kg.

Theo phản ánh của nhà vườn, giá xoài phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chất lượng trái và tỉ lệ đạt tiêu chuẩn thương phẩm sau phân loại. Nhiều lô xoài phải sàng lọc, loại bỏ những trái không đáp ứng yêu cầu, khiến sản lượng đủ tiêu chuẩn bán ra giảm.

Bên cạnh đó, giá thu mua còn chịu tác động từ nguồn cung, nhu cầu gom hàng của thương lái và tiêu chuẩn phân loại riêng của từng vựa. Do đó giá thực tế có thể chênh lệch tùy loại xoài, chất lượng trái và địa bàn thu mua.

Giá đường kỳ vọng vào mùa sản xuất bánh kẹo Tết

Thị trường mứt Tết nhộn nhịp cuối năm sẽ thúc đẩy mặt hàng đường tiêu thụ tốt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dù nhu cầu được đánh giá chậm lại sau mùa Trung thu, nhưng mặt hàng đường đang nhiều kỳ vọng phục hồi khi các doanh nghiệp bánh kẹo bước vào giai đoạn sản xuất phục vụ Tết.

Hiện đường cát trắng/RS bán ở khu vực TP.HCM quanh mức 19.400 đồng/kg, trong khi giá bình quân cả nước khoảng 16.300 - 17.600 đồng/kg tại nhiều hệ thống và địa phương.

Các loại đường đóng gói, đường đặc thù tùy thương hiệu và kênh phân phối như siêu thị hoặc chợ truyền thống từ 24.000 - 34.000 đồng/kg đối với các dòng đường cát trắng cao cấp, đường vàng hoặc đường phèn thủ công. Như tại siêu thị, đường tinh luyện Biên Hòa 1kg giá 29.600 đồng/gói, đường phèn thiên nhiên Biên Hòa Pro 500g giá 40.600 đồng/gói, đường mía vàng Biên Hòa 33.500 đồng/gói, đường tinh luyện RE Toàn Phát 33.500 đồng/kg…

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa công bố báo cáo chuyên đề hàng hóa quý 4-2026, cũng lưu ý giá đường thế giới nhiều triển vọng tăng. Từ cuối quý 3, giá đường thế giới đạt khoảng 18,9 cent/pound, còn giá đường trong nước ở mức 19.600 đồng/kg.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường đường thế giới trong tháng 10-2026 lên mức cao nhất trong vòng một năm qua. Sự bứt phá này xuất phát từ những điểm nghẽn nghiêm trọng về nguồn cung tại các trung tâm sản xuất trọng điểm toàn cầu.