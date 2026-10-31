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Giá cả đầu ngày: Rau má ruộng khan hàng, ổi miền Tây còn 10.000 đồng/kg

tác giả
CA LINH
và 2 tác giả khác
CA LINH
CA LINH
THY NHUNG
THY NHUNG
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

Thị trường nông sản ngày 31-10 ghi nhận rau má ruộng tại TP.HCM khan hàng, giá tăng lên 40.000 - 45.000 đồng/kg.

Giá cả đầu ngày: - Ảnh 1.

Mưa kéo dài khiến nguồn cung rau má ruộng về các chợ TP.HCM giảm mạnh - Ảnh: THY NHUNG

Trong khi đó giá ổi tại nhiều chợ miền Tây chỉ còn 10.000 - 20.000 đồng/kg, còn giá ớt vẫn ổn định ở mức thấp, chưa phục hồi như kỳ vọng của nhà vườn.

Rau má mùa mưa khó tìm và đắt giá

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh ở TP.HCM, rau má ruộng, loại lá nhỏ, mọc tự nhiên hoặc trồng bờ ruộng, vị đắng đậm hiện khó mua và được đánh giá là rau xấu.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân (chủ một quán nước) cho biết: "Trước mùa mưa, loại này có giá khá mềm, dao động quanh mức 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, giá đã vọt lên 40.000 - 45.000 đồng/kg nhưng người tiêu dùng lẫn các quán nước giải khát vẫn rất khó gom đủ số lượng".

Trước đây để phục vụ quán nước, mỗi ngày chị Vân mua đến 5kg, nhưng gần đây rau chất lượng không tốt nên chị cũng chỉ mua được 2kg/ngày.

Nhiều tiểu thương cho biết rau má ruộng rễ bám nông, khi gặp mưa dầm rất dễ giập nát và chết úng, khiến sản lượng từ các vựa như Củ Chi, Hóc Môn hay Long An đưa về chợ sụt giảm hơn 50%.

Trong khi đó phân khúc rau má loại to (thường là giống rau má vườn hoặc cấy mô lá to, cọng dài, xốp, chủ yếu dùng xay sinh tố hoặc nấu canh) cũng tăng giá theo, bán lẻ từ khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg, nay đã leo lên 32.000 - 35.000 đồng/kg. 

Dù nguồn cung rau lá to dồi dào hơn rau má ruộng nhờ diện tích nhà màng và kỹ thuật canh tác chuyên canh, nhưng do nhu cầu chuyển dịch từ người mua khi thiếu rau ruộng, mặt hàng này tại các chợ cũng nhanh chóng hết hàng từ giữa buổi sáng.

Ổi chợ miền Tây 10.000 đồng/kg

Giá cả đầu ngày: - Ảnh 2.

Ổi chợ ở miền Tây 10.000 đồng/kg - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Hiện nay giá ổi các loại được bày bán ở chợ miền Tây từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, nhà vườn bán lẻ với số lượng ít để giữ giá.

Theo thông tin từ nhà vườn trồng ổi ở Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, giá ổi ruột hồng hiện nay được lái thu mua tại vườn mức 4.000 - 4.500 đồng/kg đối với trái đẹp, ổi ruột trắng giá thấp dưới 4.000 đồng/kg. Trong khi đó trên các hội nhóm trồng ổi miền Tây, nhà vườn rao bán giá sỉ ổi nữ hoàng 16.000 đồng/kg, ổi ruby ruột hồng size nhỏ trái đẹp giá 17.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại chợ Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, giá ổi ruột trắng 10.000 đồng/kg, ổi ruột hồng 15.000 đồng/kg. Theo bà Huỳnh Thị Chiều - tiểu thương chợ Hòa An, ổi ruột hồng nhà trồng được khách mua rất ưa chuộng, bề ngoài da trái không láng mịn đều đẹp như "ổi chợ".

"Người mua chọn ổi vườn do nhà vườn trực tiếp trồng rồi bán với số lượng ít, mặc dù bề ngoài nhìn không đẹp nhưng ít xử lý thuốc tăng trưởng hoặc thuốc trừ sâu nên được người mua rất thích. Bên cạnh đó bán tại chợ được giá cao hơn gấp đôi so với cân cho thương lái", bà Chiều nói.

Hiện nay, giá ổi các loại ở miền Tây giảm, đối với các loại ổi thông thường được cân xô cho các cơ sở chế biến nước ép, ổi sấy dẻo.

Giá ớt vẫn chưa tăng trở lại dù năng suất thu hoạch giảm

Giá cả đầu ngày: - Ảnh 3.

Theo ghi nhận vào ngày 31-10, giá các loại ớt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như ớt chỉ thiên, ớt sừng vàng và ớt xiêm xanh tương đối ổn định so với nhiều ngày trước đó.

Cụ thể, ớt hiểm xanh (ớt xiêm xanh) hiện được thu mua với giá khoảng 20.000-23.000 đồng/kg. Mức giá có sự chênh lệch tùy chất lượng và số lứa thu hoạch. Trong đó ớt mới thu hoạch, trái đẹp, còn bông thường có giá cao hơn so với ớt đã thu hoạch nhiều lứa.

Đối với ớt sừng vàng, hàng loại đẹp, trái lớn, mới thu hoạch đạt khoảng 30.000-32.000 đồng/kg; hàng loại 2 dao động 25.000-26.000 đồng/kg. Trong khi đó ớt chỉ thiên tiếp tục là mặt hàng có giá cao hơn. Loại trái đẹp, hàng xuất khẩu, mới thu hoạch từ một đến hai lứa được thương lái thu mua khoảng 35.000-36.000 đồng/kg. Hàng loại 2, tiêu thụ tại thị trường trong nước có giá khoảng 30.000-31.000 đồng/kg.

Giá ớt sừng vàng và ớt hiểm xanh có sự khác biệt giữa các địa phương, tùy sức mua và nhu cầu tiêu thụ. Tại một số địa phương như TP Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp, sức mua tương đối tốt, giá có phần nhỉnh hơn những nơi khác.

Chị Trương Thị Phấn (ngụ xã Hàm Giang, tỉnh Vĩnh Long) cho hay: "Đang vào mùa mưa nên năng suất thu hoạch ớt của nông dân giảm, giá nhiều loại ớt vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Người trồng ớt kỳ vọng thị trường thời gian tới khởi sắc, giúp giá thu mua cải thiện và có lợi nhuận tốt hơn". 

Giá cả đầu ngày: - Ảnh 4.Giá cả đầu ngày: Cúc họa mi vào mùa, đậu rồng đắt đỏ hơn 100.000 đồng/kg

Hoa cúc họa mi bắt đầu vào mùa với giá cao hơn 10-15% so với năm ngoái, quýt đường giữ mức 45.000-50.000 đồng/kg.

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CA LINH - THY NHUNG - ĐẶNG TUYẾT
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    Chủ đề: rau má Giá ớt tăng giảm Giá cả đầu ngày ổi giá nông sản

    Dòng sự kiện: Giá nông sản

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