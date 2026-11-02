Dòng vốn mới, vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ hai mã cổ phiếu REE và SAM trong phiên giao dịch đầu tiên năm 2000, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 30 năm phát triển, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

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