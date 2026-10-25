Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026: Tìm lời giải hút dòng vốn mới

tác giả
BÌNH KHÁNH
BÌNH KHÁNH
BÌNH KHÁNH

Việt Nam cần huy động khoảng 38,5 triệu tỉ đồng vốn đầu tư trong 5 năm tới. Làm thế nào để thị trường chứng khoán phát huy mạnh hơn vai trò huy động vốn trung và dài hạn, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng, đồng thời tận dụng cơ hội nâng hạng để thu hút dòng vốn quốc tế?

Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026: Tìm lời giải hút dòng vốn mới - Ảnh 1.

Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào chiều 30-10

Đây là những vấn đề trọng tâm tại Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề "Dòng vốn mới, vị thế mới" do báo Tuổi Trẻ phối hợp Ủy ban Chứng khoán tổ chức vào ngày 30-10-2026.

Từ phiên giao dịch đầu tiên với vỏn vẹn hai cổ phiếu vào tháng 7-2000, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô, số lượng nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu một bước tiến mới khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra cơ hội tiếp cận rộng hơn với các dòng vốn đầu tư quốc tế.

Bên cạnh những thành tựu về quy mô, câu hỏi tiếp tục đặt ra là thị trường chứng khoán cần tiếp tục thay đổi những gì để thu hút được dòng vốn lớn, đâu sẽ là những yếu tố tiếp theo định hình chặng đường mới? 

Thị trường chứng khoán cần thêm động lực để thu hút dòng vốn dài hạn

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường Chứng khoán VPBank (VPBankS), nhận định dư địa để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế vẫn còn lớn.

Đến giữa tháng 10-2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam đạt khoảng 10,7 triệu tỉ đồng, tương đương 82-83% GDP. Quy mô này cao hơn một số thị trường trong khu vực như Indonesia và Philippines, nhưng vẫn thấp hơn Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Ông Sơn cho rằng việc mở rộng nguồn cung hàng hóa có chất lượng là yêu cầu quan trọng để thu hút dòng vốn dài hạn, đặc biệt từ các tổ chức tài chính quốc tế. 

Các quỹ lớn thường quan tâm đến doanh nghiệp có quy mô phù hợp, nền tảng tài chính lành mạnh, triển vọng tăng trưởng rõ ràng và chất lượng quản trị tốt. Đồng thời, cổ phiếu cần có thanh khoản đủ lớn để họ có thể giải ngân và cơ cấu danh mục một cách thuận lợi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Linh - Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), nói nâng hạng là dấu mốc đáng tự hào, nhưng điều quan trọng hơn là thị trường sẽ phát triển như thế nào sau nâng hạng.

Theo ông Linh, khả năng giữ chân dòng vốn dài hạn phụ thuộc vào chất lượng doanh nghiệp, tính minh bạch, sự ổn định của thị trường và niềm tin nhà đầu tư.

Ông nhấn mạnh một thị trường vốn phát triển không chỉ được đo bằng quy mô hay thanh khoản, mà còn bằng khả năng phân bổ nguồn vốn hiệu quả, bảo vệ nhà đầu tư và đóng góp thực chất cho tăng trưởng kinh tế.

Những nhận định này cho thấy thách thức của thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ là đạt được một vị thế mới trong hệ thống phân loại quốc tế, mà còn là duy trì niềm tin của nhà đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao dịch và biến cơ hội nâng hạng thành khả năng huy động vốn thực chất cho doanh nghiệp.

Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026: Đi tìm lời giải cho dòng vốn mới, vị thế mới

Những vấn đề về khả năng huy động vốn, chất lượng doanh nghiệp, phát triển nhà đầu tư dài hạn và thu hút dòng vốn quốc tế sẽ được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026, với chủ đề "Dòng vốn mới - Vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam", do báo Tuổi Trẻ phối hợp Ủy ban Chứng khoán tổ chức.

Diễn đàn dự kiến quy tụ đại diện cơ quan quản lý, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Trong đó, ở phiên thảo luận thứ nhất "Thị trường chứng khoán và doanh nghiệp Việt trong chu kỳ vốn mới" sẽ tập trung vào vai trò huy động vốn trung và dài hạn của thị trường chứng khoán, những rào cản khiến doanh nghiệp chưa tận dụng hiệu quả kênh vốn này, cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và phát triển lực lượng nhà đầu tư dài hạn.

Phiên thảo luận thứ hai mang tên "Việt Nam chào dòng vốn toàn cầu" sẽ bàn về cơ hội sau nâng hạng, những cải cách cần thiết để nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế, cũng như các giải pháp thu hút nguồn vốn lớn với kỳ hạn và chi phí phù hợp.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, diễn đàn cũng sẽ đặt ra câu hỏi về khả năng kết nối thị trường vốn trong nước với các định chế tài chính toàn cầu, mở rộng các công cụ huy động vốn và tạo thêm nguồn lực cho những dự án phát triển dài hạn.

Thông qua đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các định chế tài chính trong nước, quốc tế, diễn đàn kỳ vọng góp phần nhận diện những điểm nghẽn, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực huy động, hấp thụ và sử dụng vốn của nền kinh tế.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một yêu cầu mới: không chỉ mở rộng quy mô vốn hóa hay nâng cao vị thế trên các bảng phân loại quốc tế, mà quan trọng hơn là tạo ra những dòng vốn thực sự phục vụ sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng dài hạn.

Bởi vị thế mới của thị trường chứng khoán không chỉ được khẳng định bằng lượng vốn có thể thu hút, mà còn bằng giá trị nguồn vốn ấy tạo ra cho nền kinh tế.

Thông tin chi tiết về chương trình Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026

• Thời gian: 13g30, ngày 30-10-2026.

• Địa điểm: Tầng 1, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Link đăng ký tham dự sự kiện TẠI ĐÂY.

Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026: Tìm lời giải hút dòng vốn mới - Ảnh 3.

Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026: Tìm lời giải hút dòng vốn mới - Ảnh 3.Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Việt Nam hướng tới một thị trường vốn sâu và rộng hơn

Thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được nhiều thành tựu sau hơn 26 năm phát triển. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu vốn lớn trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường vốn.

 

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
BÌNH KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: uỷ ban chứng khoán cổ phiếu chứng khoán dòng vốn FTSE Russell

    Dòng sự kiện: Diễn đàn thị trường vốn Việt Nam

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất