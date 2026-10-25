Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026: Tìm lời giải hút dòng vốn mới

Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào chiều 30-10

Đây là những vấn đề trọng tâm tại Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề "Dòng vốn mới, vị thế mới" do báo Tuổi Trẻ phối hợp Ủy ban Chứng khoán tổ chức vào ngày 30-10-2026.

Từ phiên giao dịch đầu tiên với vỏn vẹn hai cổ phiếu vào tháng 7-2000, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô, số lượng nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu một bước tiến mới khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra cơ hội tiếp cận rộng hơn với các dòng vốn đầu tư quốc tế.

Bên cạnh những thành tựu về quy mô, câu hỏi tiếp tục đặt ra là thị trường chứng khoán cần tiếp tục thay đổi những gì để thu hút được dòng vốn lớn, đâu sẽ là những yếu tố tiếp theo định hình chặng đường mới?

Thị trường chứng khoán cần thêm động lực để thu hút dòng vốn dài hạn

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường Chứng khoán VPBank (VPBankS), nhận định dư địa để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế vẫn còn lớn.

Đến giữa tháng 10-2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam đạt khoảng 10,7 triệu tỉ đồng, tương đương 82-83% GDP. Quy mô này cao hơn một số thị trường trong khu vực như Indonesia và Philippines, nhưng vẫn thấp hơn Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Ông Sơn cho rằng việc mở rộng nguồn cung hàng hóa có chất lượng là yêu cầu quan trọng để thu hút dòng vốn dài hạn, đặc biệt từ các tổ chức tài chính quốc tế.

Các quỹ lớn thường quan tâm đến doanh nghiệp có quy mô phù hợp, nền tảng tài chính lành mạnh, triển vọng tăng trưởng rõ ràng và chất lượng quản trị tốt. Đồng thời, cổ phiếu cần có thanh khoản đủ lớn để họ có thể giải ngân và cơ cấu danh mục một cách thuận lợi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Linh - Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), nói nâng hạng là dấu mốc đáng tự hào, nhưng điều quan trọng hơn là thị trường sẽ phát triển như thế nào sau nâng hạng.

Theo ông Linh, khả năng giữ chân dòng vốn dài hạn phụ thuộc vào chất lượng doanh nghiệp, tính minh bạch, sự ổn định của thị trường và niềm tin nhà đầu tư.

Ông nhấn mạnh một thị trường vốn phát triển không chỉ được đo bằng quy mô hay thanh khoản, mà còn bằng khả năng phân bổ nguồn vốn hiệu quả, bảo vệ nhà đầu tư và đóng góp thực chất cho tăng trưởng kinh tế.

Những nhận định này cho thấy thách thức của thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ là đạt được một vị thế mới trong hệ thống phân loại quốc tế, mà còn là duy trì niềm tin của nhà đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao dịch và biến cơ hội nâng hạng thành khả năng huy động vốn thực chất cho doanh nghiệp.

Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026: Đi tìm lời giải cho dòng vốn mới, vị thế mới

Những vấn đề về khả năng huy động vốn, chất lượng doanh nghiệp, phát triển nhà đầu tư dài hạn và thu hút dòng vốn quốc tế sẽ được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026, với chủ đề "Dòng vốn mới - Vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam", do báo Tuổi Trẻ phối hợp Ủy ban Chứng khoán tổ chức.

Diễn đàn dự kiến quy tụ đại diện cơ quan quản lý, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Trong đó, ở phiên thảo luận thứ nhất "Thị trường chứng khoán và doanh nghiệp Việt trong chu kỳ vốn mới" sẽ tập trung vào vai trò huy động vốn trung và dài hạn của thị trường chứng khoán, những rào cản khiến doanh nghiệp chưa tận dụng hiệu quả kênh vốn này, cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và phát triển lực lượng nhà đầu tư dài hạn.

Phiên thảo luận thứ hai mang tên "Việt Nam chào dòng vốn toàn cầu" sẽ bàn về cơ hội sau nâng hạng, những cải cách cần thiết để nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế, cũng như các giải pháp thu hút nguồn vốn lớn với kỳ hạn và chi phí phù hợp.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, diễn đàn cũng sẽ đặt ra câu hỏi về khả năng kết nối thị trường vốn trong nước với các định chế tài chính toàn cầu, mở rộng các công cụ huy động vốn và tạo thêm nguồn lực cho những dự án phát triển dài hạn.

Thông qua đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các định chế tài chính trong nước, quốc tế, diễn đàn kỳ vọng góp phần nhận diện những điểm nghẽn, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực huy động, hấp thụ và sử dụng vốn của nền kinh tế.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một yêu cầu mới: không chỉ mở rộng quy mô vốn hóa hay nâng cao vị thế trên các bảng phân loại quốc tế, mà quan trọng hơn là tạo ra những dòng vốn thực sự phục vụ sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng dài hạn.

Bởi vị thế mới của thị trường chứng khoán không chỉ được khẳng định bằng lượng vốn có thể thu hút, mà còn bằng giá trị nguồn vốn ấy tạo ra cho nền kinh tế.

Thông tin chi tiết về chương trình Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 • Thời gian: 13g30, ngày 30-10-2026. • Địa điểm: Tầng 1, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Link đăng ký tham dự sự kiện TẠI ĐÂY.