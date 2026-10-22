CEO Chứng khoán Kafi: Hậu IPO, doanh nghiệp cần làm 3 việc chính

Ông Trịnh Thanh Cần - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Chứng khoán Kafi - Ảnh: DANH KHANG

Báo Tuổi Trẻ vừa phối hợp cùng Công ty CP Chứng khoán Kafi (KAI) tổ chức tọa đàm "Từ IPO đến giá trị dài hạn" tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quỹ đầu tư, công ty tư vấn và công ty chứng khoán.

Tại tọa đàm, ông Trịnh Thanh Cần, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Chứng khoán Kafi, cho rằng doanh nghiệp sau IPO cần làm ba việc chính là xây dựng bộ báo cáo định lượng, báo cáo cho cổ đông theo lịch cố định và giám sát việc thực hiện kế hoạch.

"Sau IPO, sau những lời hứa và những kế hoạch đã đưa ra với cổ đông, là giai đoạn thực hiện những lời hứa đó và trách nhiệm đó", ông Cần nói khi trả lời câu hỏi doanh nghiệp cần cơ chế nào để cổ đông theo dõi, kiểm chứng kế hoạch kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn sau IPO.

Doanh nghiệp sau IPO cần đo tiến độ bằng con số

Theo ông Cần, việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là xây dựng bộ báo cáo định lượng để đo tiến độ thực hiện các kế hoạch đã đề ra trước IPO.

Ông lấy ví dụ một công ty chứng khoán tăng vốn để mở rộng cho vay ký quỹ (margin) thì phải cập nhật thường xuyên quy mô cho vay.

Tương tự, công ty chứng khoán phân phối trái phiếu hay các sản phẩm tài chính khác cũng phải cho cổ đông biết việc triển khai đã đến đâu.

Cùng với tiến độ, doanh nghiệp nên cập nhật đều đặn hiệu quả kinh doanh qua các hệ số tài chính cơ bản.

Theo ông, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (cost-to-income ratio) và doanh thu trên mỗi nhân sự là hai chỉ tiêu được dùng nhiều theo thông lệ tốt. Cập nhật các chỉ tiêu này cho cổ đông thấy công ty luôn quan tâm đến việc vận hành hiệu quả hơn.

Những đơn vị vốn đã phải nộp báo cáo cho cơ quan quản lý như công ty chứng khoán, ngân hàng nên chia sẻ thêm các hệ số rủi ro, chẳng hạn chất lượng tài sản. Nhờ các số liệu đó, cổ đông nắm được doanh nghiệp đang vận hành và quản trị rủi ro ra sao.

Gửi bản tin cho cổ đông mỗi tháng, gặp mặt mỗi quý

Việc thứ hai là báo cáo cho cổ đông theo lịch cố định. Muốn vậy, doanh nghiệp nên có hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và kho dữ liệu riêng để lập báo cáo nhanh, chính xác.

Ông Cần cho biết theo thông lệ quốc tế, doanh nghiệp thường gửi bản tin (newsletter) cho cổ đông hằng tháng. Mỗi quý, doanh nghiệp nên có thêm một buổi tiếp xúc cổ đông, họp trực tuyến hoặc gặp trực tiếp.

Việc cuối cùng là quản trị rủi ro và giám sát. Theo ông Cần, trong mô hình quản trị mới, doanh nghiệp có một ủy ban nội bộ giám sát xem hoạt động của công ty có đi đúng kế hoạch đã công bố với cổ đông trước IPO hay không.

Khi kết quả thực hiện lệch khỏi kế hoạch, doanh nghiệp phải giải trình nguyên nhân và nêu rõ hướng xử lý. Phần giải trình đó, theo ông, cũng phải được trình bày đầy đủ qua các hình thức tương tác với cổ đông.

Giữ cam kết trong 5-10 năm sau IPO Cùng quan điểm, ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc phân tích ngành Chứng khoán Kafi, cho rằng doanh nghiệp phải công bố kế hoạch sử dụng vốn khi IPO, nói rõ số tiền huy động được sẽ dùng vào những mục đích nào. Sau IPO, doanh nghiệp cần báo cáo số vốn đó được phân bổ ra sao và giải trình việc sử dụng có đúng với cam kết ban đầu hay không. Ông Huy cũng đề nghị doanh nghiệp lượng hóa mục tiêu bằng các chỉ tiêu cụ thể như doanh thu, lợi nhuận, ROE (tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) và ROA (tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) để nhà đầu tư đánh giá kết quả thực hiện. Theo ông, việc cập nhật định kỳ tình hình kinh doanh, quan điểm của ban lãnh đạo và kế hoạch sắp tới giúp cổ đông theo dõi sát hoạt động doanh nghiệp. "Quan trọng hơn, việc thực hiện cam kết cần được duy trì trong dài hạn, có thể kéo dài 5-10 năm sau IPO. Đây là cơ sở để kiểm chứng uy tín doanh nghiệp, cũng như mức độ phù hợp giữa lộ trình phát triển đã công bố với kết quả kinh doanh thực tế", ông Huy nói.

Thị trường cần doanh nghiệp thành công cả sau IPO Thành công của IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) không chỉ nằm ở số vốn huy động hay diễn biến giá cổ phiếu, mà quan trọng hơn là giá trị thực doanh nghiệp tạo ra sau IPO và lợi ích dài hạn mang lại cho cổ đông.



