IPO giá cao chưa chắc là thương vụ thành công

Ông Bùi Thế Anh, Giám đốc EY-Parthenon - Chiến lược và Thực thi, Công ty cổ phần Tư vấn EY Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Tại tọa đàm “Từ IPO đến giá trị dài hạn” do Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI tổ chức ở Hà Nội chiều 21-10, ông Bùi Thế Anh, Giám đốc EY-Parthenon - Chiến lược và Thực thi, Công ty CP Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN), cho rằng một thương vụ IPO thành công cần được đánh giá trên bốn yếu tố.

IPO không chỉ là gọi vốn

Theo đó, bên cạnh quy mô vốn huy động và diễn biến cổ phiếu sau IPO, đây cần được xem là cơ hội để nâng chất doanh nghiệp hút vốn dài hạn.

Thứ nhất, tiếp cận đúng nhóm nhà đầu tư. Theo ông Thế Anh, khi tư vấn cho doanh nghiệp, EY nhận thấy năng lực của nhà đầu tư khi tham gia hội đồng quản trị hoặc trở thành thành viên trong câu lạc bộ cổ đông của doanh nghiệp là yếu tố rất quan trọng.

Nhà đầu tư không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn có thể bổ sung những năng lực mà doanh nghiệp đang thiếu hoặc cần phát triển thêm. Chẳng hạn, với những doanh nghiệp có quy mô khá lớn nhưng năng lực công nghệ hoặc chuyển đổi số chưa mạnh, doanh nghiệp nên tìm kiếm các nhà đầu tư có thế mạnh trong những lĩnh vực này.

Tương tự, nếu năng lực kinh doanh còn hạn chế, doanh nghiệp cần lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực kinh doanh tốt. Việc tiếp cận đúng nhà đầu tư sẽ giúp bổ sung năng lực cần thiết, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sau IPO.

Thứ hai, tạo ra sự chuyển đổi thực chất về mô hình quản trị. Theo đó, thương vụ IPO thành công phải tạo ra sự chuyển dịch thực chất trong doanh nghiệp, đặc biệt là mô hình quản trị và cách thức quản lý, vận hành bên trong.

Theo quan sát của EY, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển từ mô hình doanh nghiệp mang tính gia đình sang mô hình công ty đại chúng. Quá trình này đòi hỏi doanh nghiệp phải minh bạch hóa hoạt động, đồng thời thay đổi mô hình quản trị công ty và phương thức quản lý, vận hành. Đây không nên chỉ là sự thay đổi về hình thức khi doanh nghiệp thực hiện IPO, mà cần tạo ra chuyển biến thực chất trong cách doanh nghiệp được quản trị và vận hành.

Thứ ba, bảo đảm tính bền vững của nguồn vốn huy động. Ông Thế Anh đánh giá việc phát triển thị trường vốn để cung cấp nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp là vấn đề rất kịp thời trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, nguồn vốn dài hạn trên thị trường đang thiếu, trong khi hạn mức tín dụng của nhiều ngân hàng và ngành nghề đã gần cạn.

Trong bối cảnh đó, dòng vốn dài hạn huy động qua IPO có thể giúp doanh nghiệp giảm áp lực trả nợ. Đồng thời, nguồn vốn này tạo cơ hội để doanh nghiệp điều chỉnh, cơ cấu lại các dòng vốn, từng bước chuyển từ tình trạng phụ thuộc nhiều vào vốn ngắn hạn sang sử dụng nguồn vốn dài hạn hơn. Qua đó, doanh nghiệp có thêm điều kiện giảm áp lực tài chính và chủ động hơn trong việc bố trí nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Thứ tư, duy trì niềm tin đối với những cam kết khi IPO. Theo ông Thế Anh, thành công thực sự của một thương vụ IPO còn nằm ở việc doanh nghiệp có duy trì được niềm tin của công chúng đầu tư đối với những cam kết đã đưa ra hay không. Khi IPO, doanh nghiệp thường công bố kế hoạch kinh doanh và các mục tiêu tăng trưởng với công chúng.

Vì vậy, việc thực hiện đúng các cam kết này có ý nghĩa quan trọng. Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần có năng lực quan hệ nhà đầu tư, công bố thông tin và báo cáo quản trị kịp thời. Đây là những yếu tố giúp nhà đầu tư theo dõi hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đã công bố và duy trì niềm tin sau IPO.

Không có công thức chung cho "giá tốt"

Ông Nguyễn Nghĩa Tuấn - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI - Ảnh: DANH KHANG

Về tính bền vững của lợi nhuận và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp trước khi quyết định tham gia IPO, ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), cho biết ở góc độ công ty quản lý quỹ, SSIAM có cơ hội tiếp cận rất nhiều cơ hội đầu tư vào cổ phiếu IPO. Bản thân SSIAM cũng là đơn vị đưa các quỹ đầu tư của mình IPO, niêm yết ra thị trường.

Theo ông Tuấn, quỹ là nhà đầu tư dài hạn, nên khi xem xét đầu tư vào IPO, SSIAM tập trung rất nhiều vào các yếu tố nội tại của doanh nghiệp: định giá doanh nghiệp như thế nào, định hướng ra sao, tiềm năng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh bền vững trong tương lai của doanh nghiệp.

Ông Tuấn đánh giá một điểm rất tích cực là năm 2025 vừa qua đã có các quy định mới, trong đó có Nghị định 245/2025 sửa đổi Nghị định 155/2020, tháo gỡ rất nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai IPO và rút ngắn thời gian từ khi IPO đến khi niêm yết.

Do đó, rủi ro ngắn hạn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không nhiều.

Ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch HĐQT Công ty CP AzFin Việt Nam Một doanh nghiệp tốt chưa chắc đã là một cổ phiếu tốt. Cổ phiếu tốt phải trên cơ sở doanh nghiệp tốt và định giá hợp lý. Tốt nhất là nên có chiết khấu đâu đó khoảng 20% so với giá trị được định giá thì sẽ có sự an toàn hơn

Với quỹ, theo ông Tuấn, tầm nhìn sẽ xa hơn một chút, không nhìn vào mức tăng của cổ phiếu ngay trong phiên đầu tiên hay vài phiên đầu sau IPO. Dù vậy, các công ty quản lý quỹ cũng có mối quan tâm giống nhà đầu tư nhỏ lẻ, đó là đầu tư phải được giá tốt.