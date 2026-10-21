Từ IPO đến giá trị dài hạn: Sau cánh cửa gọi vốn

Một doanh nghiệp bước lên sàn, hàng triệu nhà đầu tư có thể trở thành cổ đông. Nhưng phía sau khoảnh khắc gọi vốn ấy là một câu hỏi lớn hơn: dòng tiền từ thị trường sẽ được biến thành giá trị như thế nào?

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