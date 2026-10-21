Mỗi đợt IPO là lời chào của doanh nghiệp với hàng nghìn nhà đầu tư

Ông Bùi Ngọc Huyên - Phó trưởng Ban Quản lý chào bán chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán nhà nước - Ảnh: DANH KHANG

Chiều 21-10, Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI tổ chức tọa đàm “Từ IPO đến giá trị dài hạn” tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 35 Hùng Vương, phường Ba Đình, Hà Nội).

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán, truyền thông, cùng đại diện các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế ngày càng lớn, thị trường chứng khoán được kỳ vọng phát huy mạnh hơn vai trò huy động vốn cho doanh nghiệp, góp phần giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Bảo vệ nhà đầu tư từ chất lượng thông tin IPO

Ông Bùi Ngọc Huyên, Phó trưởng Ban Quản lý chào bán chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho rằng yêu cầu quan trọng của đợt IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) là hài hòa giữa hai mục tiêu: tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện huy động vốn, và bảo vệ nhà đầu tư thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác để họ có cơ sở đưa ra quyết định đầu tư.

Theo ông Huyên, thời gian qua khung pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán liên tục được hoàn thiện, quan trọng nhất là Luật số 56 sửa đổi Luật Chứng khoán năm 2019 và Nghị định 245 sửa đổi Nghị định 155. Trong đó việc hoàn thiện quy định về IPO gắn với niêm yết đã rút ngắn đáng kể thời gian doanh nghiệp đưa cổ phiếu vào niêm yết sau khi IPO.

Các chuyên gia khẳng định hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là một trong những phương thức quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cổ phần, mở rộng cơ sở cổ đông và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo - Ảnh: DANH KHANG

Thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát các quy định pháp luật theo hướng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, nhằm thực thi nghị quyết của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Ông Huyên cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trình Chính phủ và Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi tại kỳ họp tháng 10 năm nay.

Vấn đề thứ hai cần quan tâm, theo ông Huyên, là nâng cao trách nhiệm của tổ chức phát hành, từ đó nâng cao chất lượng thông tin trong hồ sơ chào bán.

"Mỗi đợt chào bán chứng khoán ra công chúng chính là lời chào của doanh nghiệp đối với hàng nghìn nhà đầu tư", ông nói.

Các nhà đầu tư này không có điều kiện tiếp cận trực tiếp doanh nghiệp để xác minh thông tin về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính. Do đó "điều mà họ tiếp cận được chính là thông tin, duy nhất là thông tin thôi".

Tổ chức phát hành phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của thông tin công bố cho nhà đầu tư.

Vì thế điều quan trọng của một đợt chào bán không chỉ là thông tin có đầy đủ theo quy định hay không, mà thông tin đó còn phải chính xác, trung thực, giúp nhà đầu tư hiểu được bản chất hoạt động kinh doanh, những rủi ro của doanh nghiệp cũng như rủi ro của đợt chào bán để đưa ra quyết định đầu tư.

Vấn đề thứ ba là nâng cao trách nhiệm của các tổ chức tham gia vào quá trình IPO. Ông Huyên cho biết Luật số 56 và Nghị định 245 đã bổ sung, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình lập hồ sơ IPO của tổ chức phát hành, như tổ chức tư vấn hay tổ chức kiểm toán. Các tổ chức này phải thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định pháp luật trong phạm vi dịch vụ mình cung cấp.

Theo ông, việc nâng cao trách nhiệm của các chủ thể này sẽ giúp cải thiện chất lượng hồ sơ, chất lượng thông tin công bố, hạn chế tình trạng thông tin công bố bị thiếu hoặc không đáp ứng yêu cầu. Vấn đề thứ tư là nâng cao hiệu quả công tác giám sát.

Ông Huyên lưu ý công tác cải cách thủ tục hành chính theo các nghị quyết của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu phải tăng cường giám sát, đặc biệt là giám sát công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường, công bố thông tin về việc sử dụng vốn huy động từ đợt IPO, cũng như quá trình xử lý vi phạm, nhằm bảo đảm doanh nghiệp huy động vốn từ đợt chào bán thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

"Thời gian qua, các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán liên quan đến công bố thông tin, sử dụng vốn, quản trị công ty đều được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo dõi, giám sát và xử lý rất nghiêm, nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của thị trường", ông Huyên khẳng định.

Muốn hút vốn dài hạn, doanh nghiệp phải nâng chất nội tại

Nguồn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trước đó bà Lê Thị Việt Nga - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - đã cho biết cơ quan này tập trung hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Bà Nga cho rằng để thị trường chứng khoán thực sự là kênh dẫn vốn hiệu quả của nền kinh tế, bên cạnh các yếu tố về cơ sở pháp lý, hạ tầng và nền tảng thị trường, một yếu tố rất quan trọng là nội tại của chính các doanh nghiệp. Trong giai đoạn phát triển mới, theo bà, doanh nghiệp cần tập trung vào bốn định hướng.

Thứ nhất là chuẩn hóa quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp cần tiếp tục từng bước tiếp cận các nguyên tắc quản trị hiện đại, nâng cao vai trò của hội đồng quản trị độc lập, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Bà Lê Thị Việt Nga - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Theo bà Nga, đây không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là điều kiện tiên quyết để tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư.

Thứ hai là nâng cao tính minh bạch và chất lượng công bố thông tin. "Minh bạch không còn là một sự lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc tuân thủ theo quy định của pháp luật", bà Nga khẳng định. Doanh nghiệp cần công bố đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về hoạt động, tình hình tài chính, phi tài chính, bao gồm cả các yếu tố phát triển bền vững (ESG).

Thứ ba là củng cố năng lực tài chính và chiến lược phát triển dài hạn. Doanh nghiệp cần xây dựng cấu trúc tài chính lành mạnh, kiểm soát tốt đòn bẩy, đồng thời có chiến lược kinh doanh rõ ràng, khả thi. Đây là cơ sở rất quan trọng để tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí hợp lý.

Thứ tư là chủ động tham gia thị trường vốn. Theo bà Nga, các doanh nghiệp đã và đang thay đổi tư duy, từ tiếp cận vốn thụ động sang chủ động huy động vốn, coi thị trường chứng khoán là một phần trong chiến lược dài hạn. Thông qua huy động vốn trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp không chỉ có được nguồn vốn mà còn được nâng cấp toàn diện về quản trị công ty, uy tín, năng lực kinh doanh, góp phần tăng trưởng bền vững.

Bà Nga tin tưởng với quyết tâm của cơ quan quản lý, sự chủ động của doanh nghiệp và sự tham gia có trách nhiệm của các chủ thể trên thị trường, hoạt động huy động vốn trên thị trường chứng khoán nói chung và IPO nói riêng sẽ ngày càng phát huy vai trò huy động nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng doanh nghiệp và mở rộng cơ hội đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Nhà đầu tư quan tâm dòng tiền hơn truyền thông Liên quan đến việc doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược truyền thông trước IPO thế nào để vừa thu hút sự quan tâm của thị trường, vừa bảo đảm thông tin khách quan, minh bạch, ông Hoàng Viết Tiến, Phó tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam, cho rằng truyền thông phải gắn với chiến lược phát triển của doanh nghiệp trước, trong và sau IPO, thay vì chỉ tập trung tạo sự chú ý cho thị trường trước thời điểm lên sàn. Theo ông Tiến, nếu trước đây nhà đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC), thường đặt niềm tin lớn vào hội đồng quản trị và ban điều hành, thì hiện nay họ đánh giá doanh nghiệp thực chất hơn, tập trung vào dòng tiền, mô hình kinh doanh và khả năng tăng trưởng dài hạn. Ông cho biết trước đây, một số doanh nghiệp, đặc biệt là startup, thường đẩy mạnh truyền thông về triển vọng tăng trưởng trước IPO, nhưng sau khi lên sàn lại không duy trì được kỳ vọng ban đầu. Vì vậy các quỹ đầu tư hiện không còn quá coi trọng truyền thông đơn thuần, mà ưu tiên năng lực tuân thủ pháp luật, chiến lược kinh doanh và hiệu quả hoạt động thực tế. Trong bối cảnh AI và công nghệ mới đang thay đổi hoạt động truyền thông, ông Tiến khuyến nghị doanh nghiệp IPO cần truyền thông minh bạch, gắn với thực chất kinh doanh; đồng thời chú trọng quản trị rủi ro, bảo vệ quyền lợi cổ đông nhỏ và chuẩn bị phương án xử lý khủng hoảng sau khi lên sàn, thay vì chạy theo những thông điệp tăng trưởng quá nhanh.