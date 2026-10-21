Việt Nam cần 1.460 tỉ USD cho 5 năm tới, thị trường vốn đứng trước bài toán lớn

Ông Hoàng Văn Thu, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh: BTC

Trao đổi tại tọa đàm "30 năm ngành chứng khoán Việt Nam: Động lực mới, vị thế mới, sức bật mới" do tạp chí Kinh tế - Tài chính tổ chức, bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc quản lý tài sản, khối trong nước Dragon Capital Việt Nam, cho rằng nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi Việt Nam đa dạng hóa các nguồn vốn dài hạn.

Nhu cầu vốn lên tới 1.460 tỉ USD

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc quản lý tài sản, khối trong nước Dragon Capital Việt Nam, cho biết Việt Nam cần khoảng 1.460 tỉ USD vốn trong giai đoạn 2026-2030, gấp đôi lượng vốn sử dụng trong 5 năm trước.

Theo ước tính của Dragon Capital, thị trường vốn và các kênh khác dự kiến đáp ứng khoảng 55% nhu cầu, tín dụng doanh nghiệp chiếm 28%, phần còn lại đến từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các nguồn khác.

Theo bà Hạnh, thách thức không chỉ nằm ở quy mô vốn cần huy động, mà còn ở sự mất cân đối giữa các kênh dẫn vốn. Hiện nay tín dụng ngân hàng tương đương 146% GDP. Nếu tiếp tục tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm, hệ thống ngân hàng chỉ có thể đáp ứng khoảng 70% nhu cầu vốn theo tính toán của Dragon Capital.

"Việt Nam không thể xây dựng nền kinh tế 40 năm dựa trên nguồn vốn ngắn hạn", bà Hạnh nói.

Bên cạnh đó, tiền gửi ngân hàng hiện tương đương 128,5% GDP, chủ yếu có kỳ hạn dưới 12 tháng. Nguồn vốn dài hạn thông qua các quỹ đầu tư và quỹ hưu trí chỉ chiếm gần 1% GDP. Điều này cho thấy dòng tiền của người dân vẫn tập trung vào ngân hàng.

So sánh với khu vực, bà Hạnh cho biết tiền gửi ngân hàng của người dân Ấn Độ ở mức 69,6%, nhưng tỉ trọng tài sản đầu tư qua các quỹ đạt 22,5%. Đáng chú ý, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ chỉ khoảng 2.700 USD/năm, bằng gần một nửa Việt Nam, nhưng tài sản đầu tư bình quân đầu người vào quỹ đạt khoảng 608 USD, gấp 16 lần mức 39 USD của Việt Nam.

Theo bà Hạnh, phát triển thị trường vốn không chỉ là mở rộng quy mô thị trường chứng khoán, mà còn là tạo điều kiện để dòng tiền nhàn rỗi trong dân đi vào các kênh đầu tư hiệu quả và dài hạn.

6 định hướng lớn phát triển thị trường vốn

Ở góc độ quản lý, ông Hoàng Văn Thu, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết thị trường chứng khoán đã từng bước trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng, góp phần đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn doanh nghiệp huy động thực tế qua thị trường chứng khoán đạt gần 564.600 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, giá trị huy động qua chào bán cổ phiếu đạt 135.940 tỉ đồng, tăng 68,82%. Giá trị huy động từ trái phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu quốc tế và trái phiếu chuyển đổi đạt 59.800 tỉ đồng, tăng 26,03%. Giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành đạt 368.850 tỉ đồng, tăng 1,62%.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cho biết sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt chủ trương, chính sách phát triển thị trường tập trung vào 6 định hướng lớn.

Thứ nhất, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và khơi thông nguồn vốn, đặc biệt là thu hút dòng vốn ngoại. Việc sửa đổi Luật Chứng khoán hướng tới một thế hệ pháp luật mới, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển thị trường và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Thứ hai, nâng cao độ mở và khả năng hội nhập quốc tế, trong đó có triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đối với thị trường chứng khoán cơ sở theo lộ trình năm 2027, tăng cường minh bạch thông tin và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và sẵn sàng tiếp nhận dòng vốn quốc tế quy mô lớn.

Thứ tư, đa dạng hóa hàng hóa và phát triển sản phẩm tài chính nhằm mở rộng cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và bổ sung nguồn hàng hóa cho thị trường.

Thứ năm, phát triển và cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư, tập trung mở rộng lực lượng nhà đầu tư tổ chức thông qua đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán.

Thứ sáu, tăng cường năng lực quản lý, giám sát để nâng cao tính minh bạch, tính bền vững của thị trường, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.