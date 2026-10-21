Chứng khoán 21-10: Lực cầu bắt đáy xuất hiện, xu hướng VN-Index sắp đảo chiều?

Lực cầu bắt đáy xuất hiện trong phiên chiều 20-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đóng cửa phiên 20-10, VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm (+0,13%) lên mốc 1.691,97 điểm với độ rộng thị trường cải thiện tích cực, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện

Theo Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index phục hồi trong phiên chiều sau nhịp giảm phiên sáng 20-10 cho thấy lực cầu đã xuất hiện tại vùng giá thấp, mở ra khả năng hồi phục ngắn hạn. Dù vậy, tín hiệu này cần thêm 1-2 phiên xác nhận.

Việc chỉ số xuyên thủng đường xu hướng nối hai đáy tháng 3 và tháng 8-2026 cho thấy rủi ro giảm điểm đang rõ nét hơn. TPS nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục xu hướng giảm, dù thị trường có thể tạm thời tìm được điểm cân bằng trong một vài phiên tới.

Chứng khoán TP.HCM (HSC) cũng cho rằng nhịp hồi phục hiện tại cho thấy nỗ lực cân bằng sau chuỗi phiên điều chỉnh, tuy nhiên chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng đảo chiều ngắn hạn. Thị trường cần thêm các phiên tích lũy và sự cải thiện của lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để củng cố tín hiệu hồi phục.

Ở góc nhìn tích cực hơn, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng các chỉ báo kỹ thuật thể hiện lực cầu bắt đáy mạnh mẽ của thị trường. VN-Index có thể tìm điểm cân bằng quanh 1.700-1.710 điểm, hướng tới vùng kháng cự 1.720-1.730 điểm.

Chứng khoán Agribank (Agriseco) nhận định lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng trạng thái giằng co vẫn chiếm ưu thế. VN-Index xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật và kiểm định vùng 1.700 điểm trong các phiên tới.

Tuy nhiên, nếu lực cầu không cải thiện và vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng, VN-Index có thể lùi về 1.640-1.650 điểm.

Giải ngân thăm dò

Các công ty chứng khoán chưa khuyến nghị đẩy mạnh giải ngân, nhưng nhà đầu tư có thể chọn lọc cơ hội tại những nhóm cổ phiếu giữ được xu hướng tích cực.

TPS khuyến nghị duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức thấp chỉ giải ngân thăm dò tại vùng hỗ trợ và chờ thêm tín hiệu xác nhận. HSC cũng khuyên hạn chế sử dụng đòn bẩy, tránh mua đuổi cổ phiếu tăng nóng.

Theo Agriseco, nhà đầu tư có thể giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh, tập trung vào nhóm vật liệu xây dựng, bán lẻ và thủy sản. VCBS gợi ý có thể giải ngân thăm dò tại các nhóm cổ phiếu đã tạo nền tích lũy ở vùng giá chiết khấu sâu hoặc các nhóm vừa bứt phá khỏi nền giá như bán lẻ, chứng khoán và ngân hàng.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỉ trọng khoảng 40% cổ phiếu, 60% tiền mặt, chưa vội bắt đáy khi nhóm vốn hóa lớn còn gây áp lực như nhóm tài chính, bất động sản.

Chiến lược giải ngân cho quý 4-2026 Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, Trưởng nhóm chiến lược đầu tư SSI Research, cho rằng nhà đầu tư nên duy trì chiến lược giải ngân cân bằng giữa nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm vốn hóa trung bình trong quý 4-2026. Theo ông Hiếu, khi áp lực lãi suất hạ nhiệt, thị trường có thể phục hồi, tạo dư địa cho các nhóm cổ phiếu từng chịu áp lực giảm sâu như chứng khoán, ngân hàng và bất động sản. Nhà đầu tư có thể phân bổ một phần danh mục vào những nhóm này. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình cho thấy kết quả kinh doanh khá tích cực, phù hợp với bối cảnh thanh khoản thị trường còn thấp. Nhóm này có thể tiếp tục có cơ hội tăng trưởng trong thời gian tới.