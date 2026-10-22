VN-Index thăng hoa hơn 22 điểm dù chứng khoán châu Á đỏ lửa

VN-Index tăng gần 70 điểm sau 2 phiên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong phiên 22-10 khi VN-Index tăng gần 22 điểm, tương đương 1,26%, lên 1.760,6 điểm.

VN-Index ngược dòng, họ Vin kéo mạnh

Đây là phiên tăng điểm nối tiếp sau nhịp hồi phục trước đó, trong bối cảnh nhiều thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm sâu.

Theo dữ liệu thị trường trong phiên, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,65%. Tại Trung Quốc, Hang Seng (Hong Kong) mất 3,1%, Shanghai Composite giảm 1,48%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 3,52%.

Theo Reuters, chứng khoán châu Á chịu áp lực bán khi nhà đầu tư lo ngại chi phí đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tăng, bất chấp một số doanh nghiệp công nghệ Mỹ công bố kết quả kinh doanh tích cực.

Căng thẳng địa chính trị tại vùng Vịnh cũng góp phần đẩy giá dầu lên cao và làm suy yếu tâm lý chấp nhận rủi ro.

Trái chiều với diễn biến khu vực, thị trường Việt Nam được nâng đỡ đáng kể bởi nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC tăng 4,16%, đóng góp khoảng 15,51 điểm cho VN-Index; VHM tăng 3,56%, đóng góp thêm 3,86 điểm. Đây là hai cổ phiếu có đóng góp tích cực lớn nhất cho chỉ số trong phiên.

Bảng điện phiên giao dịch 22-10 - Dữ liệu: VSF

Nhóm năng lượng cũng giao dịch khởi sắc trong bối cảnh giá dầu neo ở vùng cao trên 110 USD/thùng. BSR tăng 3,91%, đóng góp khoảng 1,18 điểm cho VN-Index; PVD tăng 5%, PVT tăng 2,61% và PLX tăng 1,99%.

Ở nhóm công nghiệp, nhiều cổ phiếu tăng giá đáng chú ý như GMD tăng 4,55%, CII tăng 2,93%, GEE tăng 2,82% và VSC tăng 1,75%. Ngược lại, GEX giảm 0,84%.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa. HDB tăng 1,13%, STB tăng 1,58%, ACB tăng 0,49% và TPB tăng 0,79%. Trong khi đó, TCB giảm 0,73%, MSB giảm 0,96%, BID giảm 0,88% và VCB giảm 0,18%.

Tại nhóm chứng khoán, ORS tăng mạnh 6,48%, TCX tăng 2,93%, nhưng SSI giảm 1,23%, VCI giảm 1,02% và VIX giảm 0,79%.

Nhóm bán lẻ cũng chưa đồng thuận với xu hướng chung. VPL tăng 2,4%, trong khi PNJ giảm 3,13%, MWG giảm 0,66% và DGW giảm 1,4%.

Kết phiên, VN30-Index tăng 12,41 điểm, tương đương 0,66%, lên 1.892,98 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,59 điểm, tương đương 0,23%, xuống 261,08 điểm; UPCoM-Index tăng 0,67 điểm, tương đương 0,53%, lên 126,91 điểm.

Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 16.568 tỉ đồng. Trong phiên, có 311 mã tăng giá, 330 mã giảm giá, 860 mã đứng giá và 25 mã tăng trần.

Khối ngoại mua ròng hơn 335 tỉ đồng

Giao dịch khối ngoại cũng là điểm đáng chú ý khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, sau hơn 20 phiên bán ròng trước đó. Trong phiên 22-10, khối này mua vào khoảng 2.328,64 tỉ đồng và bán ra 1.993,35 tỉ đồng, tương ứng giá trị mua ròng 335,29 tỉ đồng.

Diễn biến này nối tiếp phiên mua ròng ngày 21-10, cho thấy khối ngoại đã có hai phiên liên tiếp đảo chiều giao dịch sau chuỗi bán ròng kéo dài.

VIC dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị khoảng 239,48 tỉ đồng. Tiếp theo là TCB với 177,57 tỉ đồng, VHM với 160,5 tỉ đồng, MSN với 140,8 tỉ đồng, và HPG với 59,6 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 264,19 tỉ đồng. Các mã tiếp theo gồm STB bị bán ròng 85,08 tỉ đồng, ACB 44,29 tỉ đồng, NVL 30,58 tỉ đồng, và MSB 27,52 tỉ đồng.