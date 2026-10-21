Cổ phiếu đua xanh tím, VN-Index tăng bốc hơn 36 điểm

Bảng điện phiên giao dịch sáng 21-10 - Dữ liệu: VSF

Trái ngược với những phiên giao dịch ảm đạm gần đây, thị trường chứng khoán sáng 21-10 bất ngờ khởi sắc, với sắc xanh tím lan tỏa trên bảng điện.

VN-Index tăng hơn 36 điểm

Kết thúc phiên giao dịch sáng 21-10, VN-Index tăng 36,39 điểm, tương đương 2,15%, lên 1.728,36 điểm. VN30-Index tăng 25,97 điểm (1,41%), lên 1.871,48 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,98 điểm (0,77%), lên 259,94 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,66 điểm (0,53%), lên 125,88 điểm.

Đà tăng của thị trường được củng cố bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup. VIC tăng 5,98%, còn VHM tăng 5,19%.

Về mức độ đóng góp điểm số, riêng VIC giúp VN-Index tăng khoảng 21 điểm, trong khi VHM đóng góp thêm 5,3 điểm. Đây là hai cổ phiếu tác động tích cực lớn nhất đến chỉ số trong phiên sáng.

Các mã khác góp phần nâng đỡ thị trường gồm VPL, BID, VCB, GEE, TCB, LPB, MBB và STB. Trong đó, VPL đóng góp khoảng 0,99 điểm, BID đóng góp 0,89 điểm, VCB đóng góp 0,69 điểm và GEE đóng góp 0,65 điểm cho VN-Index.

Ở chiều ngược lại, BSR lấy đi khoảng 0,35 điểm, BVH lấy đi 0,32 điểm và HDB lấy đi 0,25 điểm của chỉ số. Tuy nhiên, lực kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn đã lấn át áp lực giảm điểm này.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 23 mã tăng trần, 414 mã tăng giá, 898 mã đứng giá. Ngược lại, 193 mã giảm giá và 15 mã giảm sàn.

Thanh khoản ba sàn đạt khoảng 10.860 tỉ đồng, tương ứng khối lượng giao dịch khoảng 523,76 triệu cổ phiếu.

Nhiều nhóm ngành đồng loạt tăng giá

Nhóm bất động sản là một trong những điểm sáng của phiên sáng khi nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Bên cạnh VIC và VHM, DXG tăng 2,93%, KDH tăng 3,18%, CEO tăng 4,55% và DIG tăng 3,97%. GEX cũng tăng 4,18%. Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng khoảng 4,96%, dẫn đầu mức tăng trong các nhóm ngành.

Nhóm dịch vụ tài chính tăng 1,71%, với nhiều cổ phiếu chứng khoán giao dịch tích cực. VIX tăng 4,53%, VND tăng 2,57%, SHS tăng 2,38%, VCI tăng 2,1% và SSI tăng 1,5%.

Tại nhóm ngân hàng, phần lớn cổ phiếu tăng giá. TCB tăng 1,03%, MBB tăng 1,27%, VCB tăng 0,72%, STB tăng 1,77%, LPB tăng 2,11% và TPB tăng 2,08%. EIB tăng 3,99%, trong khi HDB giảm 1,13%. Nhìn chung, nhóm ngân hàng tiếp tục hỗ trợ thị trường cùng nhóm bất động sản.

Tỉ trọng cổ phiếu tác động đến chỉ số phiên sáng 21-10 - Dữ liệu: SSI

Ở nhóm công nghiệp, GEE tăng 6,93%, VSC tăng 6,72% và GEX tăng 4,18%. Nhóm hàng hóa công nghiệp tăng khoảng 1,68%, trong khi nhóm nguyên vật liệu tăng nhẹ 0,18%. NKG tăng 4,46%, HPG tăng 0,95%, nhưng MSR giảm 3,37%, cho thấy diễn biến phân hóa ở nhóm cổ phiếu liên quan đến thép và nguyên liệu.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng cũng ghi nhận nhiều mã tăng giá. PNJ tăng 1,77%, MWG tăng 0,27% và MSN tăng 1,09%. Nhóm dịch vụ tiêu dùng tăng 2,89%, còn nhóm thương mại hàng thiết yếu tăng 0,10%.

Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng giảm 1,03%, chủ yếu chịu sức ép từ PVT giảm 4,96% và BSR giảm 1,22%. Nhóm bảo hiểm giảm 1,66%, trong khi nhóm phần cứng và thiết bị giảm 0,15%.

Khối ngoại mua ròng gần 147 tỉ đồng Nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 1.257 tỉ đồng và bán ra 1.110 tỉ đồng trên cả 3 sàn trong phiên sáng 21-10, tương ứng mua ròng khoảng 147,4 tỉ đồng. TCB dẫn đầu danh sách được mua ròng với khoảng 136,7 tỉ đồng, tiếp theo là MSN với 101,4 tỉ đồng và VIC với 79 tỉ đồng. GEE và VIB cũng được mua ròng lần lượt khoảng 27,4 tỉ đồng và 25,7 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 43,6 tỉ đồng, kế đến là VCB với 36,3 tỉ đồng và ACB với 32,1 tỉ đồng. Các mã VHM, VPB, MBB, KDC, DXG, BSR và NVL cũng nằm trong nhóm bị bán ròng.