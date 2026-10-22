Đọc nhanh 22-10: Nasdaq tăng hơn 1% nhờ SpaceX, BIDV muốn phát hành 8.000 tỉ đồng trái phiếu

VN-Index vừa có phiên tăng mạnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điểm nhanh chứng khoán thế giới

Chốt phiên giao dịch chứng khoán 21-10, chỉ số Dow Jones tăng 360,21 điểm (0,69%) lên 52.856 điểm, S&P 500 tăng 0,58% lên 7.757 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,05% lên 26.703 điểm. S&P 500 đã tăng ba phiên liên tiếp.

Theo CNBC, nhà đầu tư quay lại nhóm cổ phiếu công nghệ sau khi SpaceX công bố kết quả kinh doanh quý 3, trong đó mảng trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty tăng gấp 9 lần. Cổ phiếu SpaceX tăng 7%.

Ông Elon Musk cũng cho biết SpaceX và Tesla đã lập các ủy ban đặc biệt để bàn việc sáp nhập. Cổ phiếu Tesla tăng hơn 3%, cùng SpaceX kéo Nasdaq đi lên.

Cũng theo CNBC, những tuần gần đây cổ phiếu nhóm AI chịu áp lực vì nhà đầu tư lo các khoản chi lớn cho hạ tầng AI chưa chắc tương xứng với nhu cầu. Kết quả kinh doanh của SpaceX kéo cổ phiếu Micron Technology và AMD tăng theo. Nvidia và SpaceX là hai mã đóng góp nhiều điểm nhất cho Nasdaq.

Trong nước, VN-Index tăng 46,70 điểm (2,76%) lên 1.738,67 điểm, phiên tăng mạnh nhất tính theo phần trăm kể từ ngày 8-4-2026. Chỉ số VN30 tăng 35,06 điểm (1,90%) lên 1.880,57 điểm.

Chứng khoán Mỹ khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Tin tức trong nước có gì?

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (BID) thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 8.000 tỉ đồng trái phiếu tăng vốn trong quý 4-2026. BIDV dùng số tiền thu về để cho vay bốn nhóm ngành, mỗi nhóm tối đa 2.000 tỉ đồng, gồm vận tải và kho bãi, kinh doanh bất động sản, công nghiệp và thương mại công nghiệp, các lĩnh vực khác. Ngân hàng sử dụng số vốn này từ quý 4-2026 đến quý 2-2027.

- Công ty CP Masan High-Tech Materials (MSR) bổ nhiệm ông Michael Hung Nguyen, Phó chủ tịch thứ hai Hội đồng quản trị, làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 21-10-2026. Ông Michael Glover, Tổng giám đốc trước đó, chuyển sang làm Phó tổng giám đốc. Ông Michael Hung Nguyen mang quốc tịch Mỹ, hiện là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Masan (MSN) và Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan Consumer Holdings.

- Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (BCM) thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 1.200 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Trong quý 4-2026, Becamex dùng toàn bộ số tiền thu về để trả nợ gốc các khoản vay bổ sung vốn lưu động, gồm 886 tỉ đồng tại VietinBank (CTG) và 314 tỉ đồng tại BIDV. Becamex cam kết thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để bảo đảm cho trái phiếu sau khi phát hành.

- Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Gilimex (GIL) miễn nhiệm bà Phạm Thị Ánh Nguyệt khỏi chức Tổng giám đốc theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Người thay thế là ông Hoàng Tiến Đạt, thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 20-10-2026. 1 tháng trước, Gilimex đã miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiếu khỏi vị trí Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.

Phó tổng giám đốc AGG đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu từ hôm nay - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Dự báo VN-Index Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, VN-Index tăng mạnh và đóng cửa ở mức cao nhất phiên, cho thấy đà hồi phục còn mạnh. Chỉ số có thể tăng tiếp hoặc ít nhất giữ được vùng 1.700 - 1.720 điểm trong tuần. Tuy nhiên, Yuanta cho rằng nhịp tăng chủ yếu nhờ lực bắt đáy ở các mã đã giảm trong trung hạn, chưa đủ để khẳng định dòng tiền chấp nhận mua giá cao đã quay lại bền vững. Yuanta khuyên nhà đầu tư giữ tỉ trọng quanh 50% cổ phiếu, 50% tiền mặt. Lạc quan hơn, Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) cho rằng VN-Index đã hoàn thành mô hình đảo chiều hình chữ W, một tín hiệu khá đáng tin cậy. Chỉ số đã đóng cửa vượt cả mức cao nhất của 6 phiên gần nhất. Theo NHSV, hơn một năm qua VN-Index thường hồi phục nhanh theo hình chữ V và nhịp hồi phục hiện tại cũng có thể như vậy. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục mua vào khi giá điều chỉnh. Thận trọng hơn, Chứng khoán Dầu khí (PSI) khuyên nhà đầu tư hạn chế mua đuổi sau phiên tăng 2,76%, nhất là với cổ phiếu đã tăng mạnh hoặc tiến sát vùng kháng cự ngắn hạn. PSI cho rằng VN-Index cần vượt đường trung bình 50 phiên ở 1.772,53 điểm và đường trung bình 100 phiên ở 1.785,91 điểm thì xu hướng trung hạn mới cải thiện.

Sau IPO, doanh nghiệp phải chứng minh những gì đã cam kết với cổ đông Minh bạch hiệu quả sử dụng vốn, lượng hóa tiến độ thực hiện kế hoạch và duy trì cơ chế giám sát sau IPO là những yếu tố then chốt để doanh nghiệp giữ niềm tin của nhà đầu tư.



