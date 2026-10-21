Doanh thu hoạt động 9 tháng của DNSE tăng hơn 27% so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của DNSE đạt gần 1.303 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh: DSE

DNSE ghi nhận lợi nhuận trước thuế 171 tỉ đồng trong quý 3

Theo số liệu kết quả kinh doanh quý 3-2026, Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 454,6 tỉ đồng.

Các khoản đóng góp lớn vào cơ cấu doanh thu là lãi từ các khoản cho vay và phải thu - gần 195 tỷ đồng, tăng 14%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 108 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý III, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của DNSE đạt 6.445 tỉ đồng.

Trong quý 3-2026, DNSE ghi nhận tổng chi phí tăng 24% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3-2026 của DNSE đạt 59,7 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 42,7 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của DNSE đạt gần 1.303 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu là 531 tỉ đồng, tăng gần 33%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 301,5 tỉ đồng, tăng 41%; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 324,3 tỷ đồng, tăng 16,2%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của DNSE đạt gần 1.303 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước

Tổng chi phí 9 tháng đầu năm tăng 62% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu, suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay tăng 54,9%

Theo doanh nghiệp, kết quả lợi nhuận quý 3 và 9 tháng đầu năm chịu ảnh hưởng từ thanh khoản thị trường sụt giảm và diễn biến của VN-Index, tác động đến hoạt động môi giới, tự doanh và làm gia tăng chi phí trích lập dự phòng danh mục tự doanh.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, DNSE ghi nhận lợi nhuận trước thuế 171,3 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 135,8 tỉ đồng. Tổng tài sản DNSE thời điểm cuối quý 3 là 15.783 tỉ đồng.

Thị phần phái sinh đạt kỷ lục, quy mô khách hàng chạm mốc 2 triệu tài khoản

Trong quý 3-2026, DNSE tiếp tục ghi nhận bước tiến về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, một trong những mảng kinh doanh thế mạnh.

Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), DNSE đạt 26,62% thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, tăng 1,24 điểm phần trăm so với quý trước.

Đây là mức cao nhất kể từ khi công ty gia nhập thị trường, đồng thời đánh dấu 8 quý liên tiếp tăng trưởng và củng cố vị trí top 2.

Về quy mô khách hàng, DNSE vừa đạt mốc 2 triệu tài khoản chứng khoán trong tháng 9/2026, gấp đôi quy mô ghi nhận vào tháng 1-2025. Công ty đã thu hút thêm 1 triệu tài khoản trong khoảng 20 tháng, đưa tỉ lệ tài khoản lên tương đương khoảng 1/7 tổng số tài khoản chứng khoán toàn thị trường.

DNSE vừa đạt mốc 2 triệu tài khoản chứng khoán trong tháng 9-2026

Thời gian qua, DNSE tiếp tục đầu tư và ra mắt các sản phẩm bắt kịp trào lưu công nghệ trong tài chính, chứng khoán, hướng đến phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là nhóm giao dịch chủ động.

Mới đây, DNSE ra mắt công cụ Kiểm thử chiến thuật, hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng và đánh giá chiến thuật giao dịch trên dữ liệu lịch sử; đồng thời triển khai DNSE MCP, kết nối các trợ lý AI với dữ liệu và công cụ đầu tư của công ty, cho phép phân tích và kiểm thử chiến thuật bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Song song với phát triển sản phẩm, DNSE cũng liên tục đầu tư nâng cấp hạ tầng giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và nhà đầu tư, củng cố lợi thế cạnh tranh về công nghệ.