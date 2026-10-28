Sầu riêng nghịch vụ được giá, nhà vườn vẫn thấp thỏm lo rụng trái - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Những ngày cuối tháng 10, một số nhà vườn tại Đồng Tháp bắt đầu thu hoạch sầu riêng đầu vụ nghịch. Giá bán tăng mạnh so với thời điểm chạm đáy hồi tháng 4-2026 giúp nhiều nông dân phấn khởi, kỳ vọng bù đắp chi phí sản xuất và cải thiện thu nhập.

Theo chị Nguyễn Thanh Nguyên, thương lái thu mua sầu riêng tại khu vực Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, sầu riêng Ri 6 tại vườn hiện có giá khoảng 60.000 đồng/kg, còn Monthong (Thái) khoảng 75.000 đồng/kg. Trong khi đó, các công ty thu mua sầu riêng Thái với giá 90.000 đồng/kg và sầu riêng Ri 6 là 78.000 - 80.000 đồng/kg.

Có thể thấy Ri 6 hiện đã tăng giá khoảng 40.000 đồng/kg so với thời điểm giá xuống thấp hồi tháng 4.

Do mới bước vào đầu vụ nghịch, sản lượng thu hoạch chưa nhiều. Với mức giá hiện tại, những nhà vườn có trái đạt chất lượng, năng suất bảo đảm có cơ hội thu được lợi nhuận tốt hơn.

Tuy nhiên, giá bán cao không đồng nghĩa nhà vườn nào cũng có thể hưởng lợi. Trong khi một số vườn bắt đầu thu hoạch, nhiều vườn sầu riêng xử lý ra hoa nghịch vụ tại các xã Hiệp Đức, Ngũ Hiệp, Hậu Mỹ, Mỹ Thiện… lại đối mặt tình trạng rụng trái non, cháy lá, chết ngược cành và năng suất giảm.

Theo ghi nhận, vườn sầu riêng rộng 3 công (3.000m2) của anh Nguyễn Văn Sang ở xã Bình Phú có 60 cây, trong đó khoảng 30 cây đã rụng trái dù dự kiến chỉ khoảng hai tuần nữa là đến kỳ thu hoạch. Số cây còn lại mang trái khoảng 45 ngày tuổi cũng xuất hiện triệu chứng chết ngược và cháy lá.

Trước tình trạng này, anh Sang đứng trước lựa chọn khó khăn: cắt bỏ trái để dưỡng cây phục hồi hoặc cắt bỏ phần ngọn để tập trung nuôi trái. Chi phí xử lý ra hoa nghịch vụ, phân bón và chăm sóc đã bỏ ra, trong khi trái sắp thu hoạch lại rụng hàng loạt, khiến nguy cơ thua lỗ hiện hữu.

Tương tự, tại xã Hậu Mỹ và các xã lân cận, một số vườn của người dân cũng bị rụng trái non, tỉ lệ đậu trái không đồng đều.

Theo các nhà vườn, nguyên nhân của việc rụng trái có thể do ảnh hưởng của mưa nhiều, triều cường làm bộ rễ suy yếu và phát sinh bệnh trên cây.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, tỉnh dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Diễn đàn phát triển ngành hàng sầu riêng Đồng Tháp trong quý 4-2026. Hội nghị được tổ chức nhằm khởi động cơ chế quản trị ngành hàng sầu riêng Đồng Tháp, tạo không gian đối thoại giữa các chủ thể để cùng nhận diện những vấn đề trọng yếu, thống nhất định hướng và xác định các giải pháp ưu tiên; từng bước xây dựng ngành hàng có tổ chức, có dữ liệu và có cơ chế phối hợp rõ ràng. Toàn tỉnh hiện có hơn 32.000 ha sầu riêng, sản lượng hơn 556.000 tấn. Trong giai đoạn cuối năm 2026 và cao điểm mùa vụ Tết 2027, tỉnh dự kiến thu hoạch khoảng 30.000 tấn sầu riêng.