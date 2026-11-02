Quỹ đầu tư vào chuỗi Món Huế bất ngờ lên tiếng sau 7 năm vụ lùm xùm công nợ

Theo ADV Partners, những hành động đơn phương và có chủ đích của ông Huy Nhật đã dẫn đến việc toàn bộ chuỗi Món Huế với hơn 200 cửa hàng phải đóng cửa vào tháng 10-2019 - Ảnh: TTO

Ngày 2-11, quỹ đầu tư ADV Partners có trụ sở tại Hong Kong phát đi thông cáo chính thức về vụ việc liên quan đến chuỗi nhà hàng Món Huế, sau 7 năm kể từ khi thương hiệu này bất ngờ đóng cửa hơn 200 cửa hàng trên toàn quốc vào tháng 10-2019.

Theo ADV Partners, đến nay những vấn đề liên quan đến vốn góp của các quỹ đầu tư, các khoản nợ chưa thanh toán cho nhà cung cấp và việc thu hồi tài sản vẫn chưa được làm rõ.

Chủ chuỗi Món Huế bị kiện chiếm dụng tài sản

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, theo diễn biến đóng cửa của toàn bộ chuỗi Món Huế vào tháng 10-2019, các nhà đầu tư vào Công ty Huy Việt Nam Group Limited, bao gồm tổ chức ADV Partners, vào thời điểm đó đã khởi kiện doanh nghiệp này lên Tòa án nhân dân TP.HCM.

Theo ADV Partners, những hành động đơn phương và có chủ đích của ông Huy Nhật, nhà sáng lập chuỗi Món Huế, đã dẫn đến việc toàn bộ chuỗi với hơn 200 cửa hàng phải đóng cửa vào tháng 10-2019.

Công ty Huy Việt Nam Group Limited vào thời điểm đó có các thương hiệu Món Huế, Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy, Great Bánh Mì, Phở 99 và TP Tea.

Nhóm nhà đầu tư của Công ty Huy Việt Nam tố cáo ông Huy Nhật chiếm dụng một lượng lớn tiền mặt và tài sản sau khi doanh nghiệp huy động hơn 75 triệu USD vốn đầu tư.

Nhiều nhà cung cấp và người lao động cho các chuỗi của Huy Việt Nam cũng lên tiếng về các khoản tiền chưa được thanh toán.

Trong khoảng thời gian này, các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có ADV Partners (thông qua công ty liên kết Silver Crest), đã gửi đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng Việt Nam đối với ông Huy Nhật và những người liên quan, với cáo buộc về “các hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc tham ô và giả mạo trong công tác”.

Trong thông cáo ngày 2-11, quỹ ADV Partners lên tiếng việc sự vụ cho đến nay đã 7 năm, nhưng những vấn đề liên quan đến vốn góp của các quỹ đầu tư, các khoản nợ chưa được thanh toán cho các nhà cung cấp và việc thu hồi tài sản vẫn chưa được làm rõ.

Trong diễn biến liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng đã áp dụng biện pháp hạn chế xuất cảnh đối với ông Huy Nhật và các cá nhân liên quan, gồm bà Trần Thị Thanh Tâm, ông Nguyễn Minh Bửu và bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, đồng thời áp dụng các biện pháp phong tỏa khối tài sản của ông Huy Nhật tại Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận trình báo của các nhà đầu tư vào năm 2019, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành điều tra trong các năm 2020 và năm 2021, và đi đến quyết định khởi tố vụ án hình sự vào năm 2021 với cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”.

Một nhà hàng thuộc chuỗi Món Huế đóng cửa. Ảnh chụp năm 2019 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhà đầu tư đề nghị truy tố chính thức

"7 năm sau sự sụp đổ của chuỗi nhà hàng, Huy Nhật và các bị can vẫn chưa bị truy tố chính thức.

ADV Partners đã gửi các văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền, đề nghị giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên bị ảnh hưởng, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi quyết định từ các cơ quan", quỹ ADV Partners nêu trong thông cáo ngày 2-11.

Quỹ này cũng đề xuất 3 vấn đề mà theo quỹ là cần được ưu tiên giải quyết trong vụ việc của chuỗi Món Huế:

Đầu tiên, quỹ đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết các cáo buộc hình sự theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, ADV Partners đề nghị cơ quan chức năng xác minh, bảo toàn và thu hồi các tài sản liên quan, bao gồm cả những tài sản có thể đã được chuyển ra nước ngoài.

Vấn đề thứ ba là bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư, nhà cung cấp và người lao động trong nước bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Theo quỹ đầu tư, việc giải quyết vụ Món Huế theo đúng quy định pháp luật không chỉ có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp và người lao động bị ảnh hưởng mà còn góp phần củng cố niềm tin vào khả năng bảo vệ các quyền và lợi ích thương mại hợp pháp.

ADV Partners là quỹ đầu tư tư nhân hoạt động trên quy mô toàn châu Á, tập trung vào các doanh nghiệp quy mô trung bình. Theo thông tin tự giới thiệu, quỹ hiện quản lý hơn 1,2 tỉ USD tài sản, với hơn 20 chuyên gia tại bốn văn phòng trong khu vực. Kể từ khi thành lập năm 2013, ADV Partners đã thực hiện hơn 20 khoản đầu tư vào các doanh nghiệp đang tăng trưởng tại châu Á.

Tháng 10-2019, chuỗi nhà hàng Món Huế cùng nhiều thương hiệu thuộc hệ thống Huy Việt Nam bất ngờ đồng loạt đóng cửa tại TP.HCM, kéo theo phản ánh về các khoản nợ đối với nhà cung cấp, nhân viên và chủ mặt bằng. Món Huế từng được ghi nhận là chuỗi lớn nhất trong các các thương hiệu mà hệ thống Huy Việt Nam quản lý.