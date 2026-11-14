Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

Sáng 14-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines - Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 14-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến 17-11, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Việt Nam đóng góp chủ động, thực chất cho ASEAN

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải…

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp.

Khu vực Đông Nam Á nhìn chung ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là từ các điểm nóng và sự nổi lên của các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia...

Dù đối diện nhiều thách thức đa chiều, ASEAN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các ưu tiên năm 2026 và đạt nhiều thành tựu tích cực, nhất là trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Trong năm qua, ASEAN tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối, khoa học công nghệ, tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác thực chất với các đối tác.

Tại khu vực, Việt Nam tiếp tục tham gia đầy đủ, chủ động và thực chất vào các tiến trình hợp tác, đóng góp quan trọng vào củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm, nâng cao năng lực tự cường, tự chủ chiến lược của ASEAN.

Đặc biệt, Việt Nam thúc đẩy nghị sự hợp tác cùng có lợi với các đối tác lớn.

Quan hệ giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á ngày càng đi vào chiều sâu, trong khi quan hệ với các đối tác chủ chốt của ASEAN như Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand cũng tiếp tục phát triển ổn định, thực chất.

Những trọng tâm phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines - Ảnh: Chinhphu.vn

Dự kiến, Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 sẽ tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN.

Các Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác +1, ASEAN+3 và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) sẽ rà soát tình hình quan hệ và đề ra định hướng hợp tác, cũng như trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tại các Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng.

Thủ tướng sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược và ứng phó chủ động của ASEAN trước các biến động.

Bên cạnh đó, các phát biểu của Thủ tướng cũng sẽ truyền đi thông điệp của Việt Nam về tăng cường quan hệ, hợp tác thực chất của ASEAN với các đối tác, trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của Hiệp hội.